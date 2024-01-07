Год назад мой игровой ПК имел довольно несбалансированную конфигурацию: процессор Ryzen 5 1600, материнскую плату MSI B450-A PRO MAX на чипсете AMD B450, 32 ГБ памяти Crucial Ballistix с частотой 3000 МГц и видеокарту GeForce RTX 3060. Опытные читатели сразу поняли, что является самым слабым местом этого ПК, бутылочным горлышком, ограничивающим производительность — это довольно противоречивый шестиядерный процессор Ryzen 5 1600. С одной стороны, это очень дешевый шестиядерник, способный даже в 2023 году справится с большинством одиночных игр, в которые я и играю на своем ПК, с другой — достаточно вам встретить неоптимизированную игру, в которой он не может выдать даже 60 стабильных FPS, например, The Outer Worlds, и постоянные мысли об апгрейде вам обеспечены.

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Тем более, что выбор более быстрых моделей процессоров, на которые можно поменять Ryzen 5 1600, не меняя материнскую плату, очень широк: Ryzen 5 3600, Ryzen 5 5500, Ryzen 5 5600, Ryzen 5 5600X, Ryzen 7 5700X, Ryzen 7 5800X и даже мощнейший восьмиядерник Ryzen 7 5800X3D. И каждый раз, видя на счетчике кадров цифры меньше 60 или ловя очередной фриз в игре, которыми славятся первые Ryzen, я думал о том, что пора избавится от него и год назад решился на покупку шестиядерника Ryzen 5 5600X. Спустя год можно подвести итоги этого апгрейда и сегодня я расскажу вам о неоднозначных впечатлениях об этом процессоре.

Прирост производительности мал

Если вы ожидаете, что, поменяв Ryzen 5 1600 на Ryzen 5 5600X получите прирост производительности везде, то я вас разочарую. В реальных условиях эксплуатации он почти не заметен, как и в большинстве игр, в которых Ryzen 5 1600 мог выдать более 60 кадров. Конечно, тяжелых игр, с которыми уже с трудом справляется связка из Ryzen 5 5600X и GeForce RTX 3060, в 2023 году вышло немало — Remnant 2, Starfield, Alan Wake 2 или Cyberpunk 2077 с дополнением Phantom Liberty. Ryzen 5 1600 в этих играх совсем бы "задохнулся", так что апгрейд в любом случае был неизбежен. Но, если вы играете в хиты прошлых лет и не занимаетесь тяжелыми рабочими задачами типа видеокодирования, то, заменив Ryzen 5 1600 на Ryzen 5 5600X, не получите практически ничего.

Ryzen 5 1600 был интереснее в разгоне

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Разгонять Ryzen 5 1600 было одно удовольствие — мне попался удачный экземпляр, способный работать на частоте 4000 МГц при напряжении всего 1.16В, но, чтобы найти эту частоту, выжать максимум из оперативной памяти, скорость которой особо критична для процессоров Zen и Zen+, ушло немало времени. А главное — прирост от разгона Ryzen 5 1600 был очень заметен в некоторых играх.

Ryzen 5 5600X оказался гораздо скучнее в плане разгона. Мне опять попался удачный экземпляр, способный работать на частоте +200 МГц, с Curve Optimizer или "курвой", выкрученной на самый минимум, что дало возможность проходить тяжелые тесты типа Cinebench R23 с частотой выше 4700 МГц и очень небольшом напряжении, ниже 1.26В.

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Но весь разгон занял менее получаса, как и разгон ОЗУ, которую я сразу смог заставить работать на частоте 3600 МГц с настроенными таймингами. Но вот прирост от такого разгона Ryzen 5 5600X практически не заметен, ведь даже 400 МГц прибавки в частоте — это менее 10% от той, на которой он работает в тяжелых задачах. Поэтому я оставил параметр Curve Optimizer в положении -30, а частоты и лимит энергопотребления — равными заводским. Так процессор меньше греется, а с этим у него есть проблемы.

Нагрев

Нагрев у Ryzen 5 5600X гораздо сильнее, чем у старенького Ryzen 5 1600, даже несмотря на меньшее энергопотребление. Тепло от Ryzen 5 1600 даже в разгоне с потреблением в 110 ватт удавалось отвести стареньким кулером Ice Hammer IH-4401A с четырьмя толстыми теплотрубками и прямым контактом. А Ryzen 5 5600X больше греется даже с более продвинутым кулером Zalman CNPS10X Performa, с цельномедной подошвой и пятью теплотрубками — в этом виноваты небольшие размеры кристалла и блок CCD, стоящий отдельно от ядер, со смещением к углу крышки процессора. С разгоном Ryzen 5 5600X, когда его энергопотребление переваливает за 100 ватт, ситуация резко ухудшается и температура быстро лезет вверх, и тихим режимом работы вентилятора кулера приходится жертвовать.

Проблема черного экрана

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Черный экран можно назвать проклятием как видеокарт, так и процессоров от AMD. Это проклятие пало и на мой экземпляр Ryzen 5 5600X, уже спустя пару недель после его покупки компьютер просто потух, а вентиляторы продолжали работать. Сперва я посчитал, что виноват разгон ОЗУ или слишком низкое напряжение питания, заданное через Curve Optimizer, но и с настройками по умолчанию компьютер тух с периодичностью раз в неделю-две, без зависимости от нагрузки на него.

Я не стал продавать старенький Ryzen 5 1600, а собрал на нем мультимедийный компьютер на базе платы GIGABYTE B450M H, 16 ГБ ОЗУ с частотой 3200 МГц и видеокарты GeForce GT 1030, поэтому мог для проверки того, кто виноват в появлении черного экрана, менять в ПК абсолютно все. И опытным путем выяснил, что черный экран появляется только в сочетании Ryzen 5 5600X и платы MSI B450-A PRO MAX, независимо от ОЗУ и установленной видеокарты. Прошивка свежего BIOS и игра с настройками не помогла и это очень неприятно.

Цена и аналоги

Ryzen 5 5600X год назад стоил почти максимально дешево за все время, что присутствует на рынке, цена на него упала до 13000-14000 рублей, а ведь долгое время он стоил более 20000 рублей. Но, по сравнению с Ryzen 5 5600, который практически не отличается от Ryzen 5 5600X по производительности, он стоил на пару тысяч рублей дороже и у меня создается ощущение, что я их просто выкинул, заплатив за модель с буковкой "X". Еще дешевле стоит Ryzen 5 5500, которого мне вполне хватило бы для прохождения одиночных игр в связке с видеокартой GeForce RTX 3060 и именно этот шестиядерник я купил бы сегодня для апгрейда с Ryzen 5 1600.

Итоги

Вот такие противоречивые впечатления оставил о себе Ryzen 5 5600X спустя год, а учитывая то, что покупать более мощное железо у меня все меньше желания, пользоваться им и терпеть периодические черные экраны мне придется еще лет пять.

Пишите в комментарии, а что вы думаете о Ryzen 5 5600X и сталкивались ли с черными экранами на процессорах и видеокартах AMD?

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