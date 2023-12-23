Вспоминая о том, как мы играли в шутеры в конце 1990-х и начале нулевых годов, нельзя не вспомнить такую особенность, как чит-коды, дающие разные новые фишке в игре, добраться до которых легальным способом было невозможно. Наверняка набор символов "IDDQD" или "noclip" встречался в интернете и в мемах даже тем людям, которые очень далеки от компьютерных игр — это чит-код, дающий неуязвимость в знаменитом шутере DOOM и чит-код, позволяющий ходить сквозь стены в Half Life.

Чит-коды стали тогда так популярны среди геймеров, что их начали печатать в игровых журналах, а частенько геймеры передавали их друг другу на бумажках, ведь мессенджеров тогда не было, как и интернета у большинства пользователей ПК. Я никогда не забуду, как младший брат вернулся с улицы и кинулся искать листок и ручку, чтобы записать чит-коды к Grand Theft Auto III, которые ему рассказал кто-то из знакомых пацанов. Ему удалось правильно запомнить довольно большое чит-кодов и потом мы долго играли, получая все оружие, заставляя драться всех прохожих или ускоряя ход времени.

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Думаю, не стоит говорить о том, насколько это повышало интерес к игре, даже если вы прошли ее вдоль и поперек. Да и некоторые шутеры тех лет были настолько сложны, что без чит-кодов пройти некоторые уровни можно было только изрядно попотев. Но с их использованием нужно было быть очень осторожными, ведь и интерес к игре можно было сильно подорвать, сделав ее слишком легкой в прохождении. И если сегодня я предпочитаю не особо напрягаться, чтобы проходить шутеры, ведь они бросают вызов уже не только моим навыкам и рефлексам, но и артериальному давлению, то 20 лет я старался проходить их на максимальной сложности, и одной из самых тяжелых игр тех лет для меня стала Painkiller, с которой я и начну сегодняшний блог.

Painkiller

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Шутер Painkiller, вышедший в 2004 году, не предлагал игрокам ничего нового, позаимствовав все идеи из "мясных" и динамичных шутеров старой школы — Doom, первого Quake и серии Serious Sam. Но эти идеи в Painkiller были обернуты в отличную графику, идеально выверенный баланс и ураганную динамику, которая не дает заскучать ни на минуту. В результате мы получили хит, который и сегодня остается эталоном подобных шутеров и, если вам нужно полностью отключится от реальности и получить дозу адреналина — установите Painkiller и не пожалеете.

Iron Storm или Коммандос: В тылу врага

Шутер Iron Storm, вышедший в 2002 году и который в лучших традициях переводчиков фильмов эпохи VHS получил у нас название "Коммандос: В тылу врага", перенесет вас в альтернативную реальность 1964 года, в которой все еще продолжается Первая мировая война, разделившая мир на два враждующих лагеря. Ситуация осложняется тем, что стороны уже успели массово применить ядерное оружие, что создает в игре особую постапокалептическую атмосферу. А в остальном этот шутер очень похож на хит того же года — Medal of Honor: Allied Assault, у вас есть обширный арсенал оружия и последовательные миссии, становящиеся все сложнее. Игра понравится любителям шутеров "старой школы", ведь здоровье здесь не восстанавливается само, и вам придется искать аптечки.

Tom Clancy's Rainbow Six 3: Raven Shield

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За прошедшие 25 лет игры по книгам Тома Клэнси сыпались на геймеров как из рога изобилия, и общее их число перевалило за 30 штук. И уже в 2003 году вышла третья часть тактического шутера Tom Clancy's Rainbow Six 3: Raven Shield, отличающегося высоким реализмом и требующего от вас вдумчивого планирования операций по борьбе с террористами. Новшеств в полюбившемся игрокам сложном тактическом шутере было немного, а вот графика стала заметно лучше.

Jurassic Park: Trespasser

Игры про динозавров выходили в 1990-е годы по нескольку штук в год и на их фоне Jurassic Park: Trespasser, вышедшая в 1998 году, отличается тем, что работу над ней курировал сам Стивен Спилберг. В игре вам придется выживать на огромном острове со множеством агрессивных динозавров, а арсенал оружия будет сильно ограничен, как и количество патронов. Реализма игре добавляет возможность использовать различные предметы для того, чтобы отбиться от динозавров, а главная героиня не просто теряет полоску здоровья, но получает различные травмы: переломы ног или кровотечения. Враги очень умны по сравнению с врагами из игр конца 1990-х годов, что делает Jurassic Park: Trespasser сложной, напряженной и захватывающей.

I.G.I.-2: Covert Strike

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Серия игр I.G.I. удачно совмещает реализм и динамику открытого стрелкового боя и стелс, который нужен не для галочки, а заметно влияет на прохождение миссий. Это неудивительно, ведь создателей консультировали военные эксперты. Как и в первой части, в I.G.I.-2: Covert Strike, вышедшей в 2003 году, вас ждут несколько захватывающих миссий по всему миру, а графика в игре стала заметно лучше.

SWAT 3: Close Quarters Battle

Еще одна игра, при создании разработчики консультировались с настоящими профессионалами — SWAT 3: Close Quarters Battle, но в этот раз не с военными, а с полицейскими. Ведь в этом тактическом шутере вашей главной целью будет не устранение, а арест преступников, захвативших заложников. Реализм в игре очень высокий, даже учитывается степень прочности стен, и шальная пуля может запросто убить заложника. Это заставляет проходить миссии очень вдумчиво и осторожно, применяя разнообразное нелетальное оружие.

KISS: Psycho Circus - The Nightmare Child

Шутер KISS: Psycho Circus - The Nightmare Child, который вышел в 2000 году и был основан на серии комиксов "Kiss: Psycho Circus", не похож на основную массу игр этого жанра. И не только тем, что вы играете за участников рок-группы Kiss, а атмосферой безумия, которая больше всего напоминает оживший ночной кошмар. Беря под контроль одного из четырех музыкантов, с особыми возможностями у каждого, вам предстоит уничтожать демонов, монстров и прочую нечисть, чтобы спасти мир от надвигающегося большого Зла.

Messiah

Шутер с элементами стелса Messiah, вышедший в 2000 году, использует интереснейшую и очень редко встречающуюся в играх идею вселения в тела противников. Под вашим управлением в игре оказывается беззащитный ангел Боб, который послан на Землю для борьбы с вторгнувшимися в нашу реальность демонами. Но Боб умеет вселяться в тела врагов и получать полный доступ к их арсеналу оружия, который в игре очень обширный, а можно использовать еще и приемы рукопашного боя. Игру делают интереснее разнообразные головоломки, для решения которых придется использовать обе ипостаси героя — бесплотную и в теле врагов, а сами враги очень умны и, если увидят несоответствие в наборе оружия коллеги, поднимут тревогу.

Gun Metal

Шутер с элементами авиасимулятора Gun Metal вышел на ПК в 2003 году, и интересен в первую очередь возможностью поиграть за огромного робота меха, обороняющего от врагов планету Гелиос с помощью большого арсенала футуристического оружия, включающего даже энергетический щит. Но главная фишка игры — то, что ваш мех способен трансформироваться в реактивный самолет-штурмовик, обладающий уже другим вооружением и позволяющим уничтожать врагов с высоты более эффективно и масштабно. Враги очень умны, а боссы заставят вас попотеть, выискивая их уязвимые места.

Hitman: Contracts

Завершает блог очередная, уже третья по счету игра серии Hitman — Hitman: Contracts, вышедшая в 2004 году. Несмотря на то, что в игре использовался все тот же графический движок, что и в первых частях, разработчики заметно подтянули качество картинки, а многие слабые места геймплея были пересмотрены в угоду реализма. Враги стали умнее, а миссии можно пройти разными способами, иногда есть целых три варианта на выбор. В игру добавили ремейки миссий из Hitman: Codename 47, что оценят игроки, который не любят первую часть серии из-за слишком корявого управления. Игра стала заметно мрачнее, а вот музыкальное сопровождение осталось таким же великолепным — музыку написал знаменитый игровой композитор Йеспер Кюд.

Итоги

Вот и заканчивается 10-й блог про старые шутеры, который можно назвать юбилейным. Общее количество игр, которые мы с вами вспомнили, достигло сотни, а ведь мы только вскользь затронули игры из 2004 года, так что впереди еще много интересного. Если вам интересно, под спойлером вы найдете список всех игр из блогов этой серии, а еще ниже — ссылки на прошлые блоги.



Список игр Список игр Часть 1



Half-Life

Red Faction

Severance: Blade of Darkness

Blood

Max Payne

Serious Sam: The First Encounter

Return to Castle Wolfenstein

American McGee's Alice

Duke Nukem 3D

Unreal



Часть 2



Heavy Metal: F.A.K.K.2

Project I.G.I.: I’m Going In

Rune

Delta Force

Blood II: The Chosen

Clive Barker's Undying

Soldier of Fortune

Legacy of Kain: Soul Reaver

The Operative: No One Lives Forever

SiN



Часть 3



Heretic

Chasm: The Rift

Redneck Rampage

Hexen

Kingpin: Life of Crime

Crusaders of Might and Magic

Tom Clancy's Rainbow Six

Delta Force 2

MDK2

Turok: Dinosaur Hunter



Часть 4



Half-Life: Opposing Force

Quake: Scourge of Armagon и Quake: Dissolution of Eternity

Unreal Tournament

AquaNox

No One Lives Forever 2: A Spy in H.A.R.M.'s Way

Delta Force 3: Land Warrior

Tom Clancy's Ghost Recon

Turok 2: Seeds of Evil

Heretic II (на амига?)

Hexen 2



Часть 5



Half-Life: Blue Shift

Halo: Combat Evolved

BloodRayne

Aliens versus Predator

Dino Crisis

Serious Sam: The Second Encounter

Legacy of Kain: Soul Reaver 2

Shadow Warrior

Hitman: Codename 47

Command & Conquer: Renegade



Часть 6



The Terminator: Future Shock

Crusader: No Remorse

Aliens vs. Predator 2

Medal of Honor Allied Assault

The Thing

Dino Crisis 2

Blood Omen 2: Legacy of Kain

Turok: Evolution

Tom Clancy's Rainbow Six: Rogue Spear

Thief: The Dark Project



Часть 7



RoboCop

Max Payne 2: The fall of Max Payne

Carnivores: Cityscape

Doom 64

Final Doom

Aliens versus Predator 2: Primal Hunt

Battlefield 1942

Will Rock

Tom Clancy's Splinter Cell

Thief II: The Metal Age



Часть 8



Chrome

Venom. Codename: Outbreak

Shadow Man

Unreal Tournament 2003

XIII

Red Faction II

Conflict: Desert Storm

Postal 2

Call of Duty

Hitman 2: Silent Assassin



Часть 9



Mafia: The City of Lost Heaven

Deadly Dozen

Operation Flashpoint: Cold War Crisis

Manhunt

World War II GI

Redneck Rampage Rides Again

Urban Chaos

Outlaws

Tom Clancy’s Ghost Recon: Desert Siege

Star Wars: Jedi Knight - Dark Forces II



Часть 10



Painkiller

Iron Storm (Коммандос: В тылу врага)

Tom Clancy's Rainbow Six 3: Raven Shield

Jurassic Park: Trespasser

I.G.I.-2: Covert Strike

SWAT 3: Close Quarters Battle

KISS: Psycho Circus - The Nightmare Child

Messiah

Gun Metal

Hitman: Contracts

Блоги про старые шутеры: часть 1, часть 2, часть 3, часть 4, часть 5, часть 6, часть 7, часть 8, часть 9.

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