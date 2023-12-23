Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам

10 забытых шутеров прошлого с потрясающим геймлеем, в которые стоит поиграть в 2023 году, часть 10

Вспоминаем лучшие шутеры и экшены конца 90-х и начала нулевых годов, играть в которые не менее интересно, чем в знаменитые Half-Life и Quake.
[ ] для раздела Блоги
+
+

реклама

Вспоминая о том, как мы играли в шутеры в конце 1990-х и начале нулевых годов, нельзя не вспомнить такую особенность, как чит-коды, дающие разные новые фишке в игре, добраться до которых легальным способом было невозможно. Наверняка набор символов "IDDQD" или "noclip" встречался в интернете и в мемах даже тем людям, которые очень далеки от компьютерных игр — это чит-код, дающий неуязвимость в знаменитом шутере DOOM и чит-код, позволяющий ходить сквозь стены в Half Life.

Чит-коды стали тогда так популярны среди геймеров, что их начали печатать в игровых журналах, а частенько геймеры передавали их друг другу на бумажках, ведь мессенджеров тогда не было, как и интернета у большинства пользователей ПК. Я никогда не забуду, как младший брат вернулся с улицы и кинулся искать листок и ручку, чтобы записать чит-коды к Grand Theft Auto III, которые ему рассказал кто-то из знакомых пацанов. Ему удалось правильно запомнить довольно большое чит-кодов и потом мы долго играли, получая все оружие, заставляя драться всех прохожих или ускоряя ход времени.

реклама



Думаю, не стоит говорить о том, насколько это повышало интерес к игре, даже если вы прошли ее вдоль и поперек. Да и некоторые шутеры тех лет были настолько сложны, что без чит-кодов пройти некоторые уровни можно было только изрядно попотев. Но с их использованием нужно было быть очень осторожными, ведь и интерес к игре можно было сильно подорвать, сделав ее слишком легкой в прохождении. И если сегодня я предпочитаю не особо напрягаться, чтобы проходить шутеры, ведь они бросают вызов уже не только моим навыкам и рефлексам, но и артериальному давлению, то 20 лет я старался проходить их на максимальной сложности, и одной из самых тяжелых игр тех лет для меня стала Painkiller, с которой я и начну сегодняшний блог.

Painkiller

реклама



Шутер Painkiller, вышедший в 2004 году, не предлагал игрокам ничего нового, позаимствовав все идеи из "мясных" и динамичных шутеров старой школы — Doom, первого Quake и серии Serious Sam. Но эти идеи в Painkiller были обернуты в отличную графику, идеально выверенный баланс и ураганную динамику, которая не дает заскучать ни на минуту. В результате мы получили хит, который и сегодня остается эталоном подобных шутеров и, если вам нужно полностью отключится от реальности и получить дозу адреналина — установите Painkiller и не пожалеете.

Iron Storm или Коммандос: В тылу врага

Шутер Iron Storm, вышедший в 2002 году и который в лучших традициях переводчиков фильмов эпохи VHS получил у нас название "Коммандос: В тылу врага", перенесет вас в альтернативную реальность 1964 года, в которой все еще продолжается Первая мировая война, разделившая мир на два враждующих лагеря. Ситуация осложняется тем, что стороны уже успели массово применить ядерное оружие, что создает в игре особую постапокалептическую атмосферу. А в остальном этот шутер очень похож на хит того же года — Medal of Honor: Allied Assault, у вас есть обширный арсенал оружия и последовательные миссии, становящиеся все сложнее. Игра понравится любителям шутеров "старой школы", ведь здоровье здесь не восстанавливается само, и вам придется искать аптечки.

Tom Clancy's Rainbow Six 3: Raven Shield

реклама



За прошедшие 25 лет игры по книгам Тома Клэнси сыпались на геймеров как из рога изобилия, и общее их число перевалило за 30 штук. И уже в 2003 году вышла третья часть тактического шутера Tom Clancy's Rainbow Six 3: Raven Shield, отличающегося высоким реализмом и требующего от вас вдумчивого планирования операций по борьбе с террористами. Новшеств в полюбившемся игрокам сложном тактическом шутере было немного, а вот графика стала заметно лучше.

Jurassic Park: Trespasser

Игры про динозавров выходили в 1990-е годы по нескольку штук в год и на их фоне Jurassic Park: Trespasser, вышедшая в 1998 году, отличается тем, что работу над ней курировал сам Стивен Спилберг. В игре вам придется выживать на огромном острове со множеством агрессивных динозавров, а арсенал оружия будет сильно ограничен, как и количество патронов. Реализма игре добавляет возможность использовать различные предметы для того, чтобы отбиться от динозавров, а главная героиня не просто теряет полоску здоровья, но получает различные травмы: переломы ног или кровотечения. Враги очень умны по сравнению с врагами из игр конца 1990-х годов, что делает Jurassic Park: Trespasser сложной, напряженной и захватывающей.

I.G.I.-2: Covert Strike

реклама



Серия игр I.G.I. удачно совмещает реализм и динамику открытого стрелкового боя и стелс, который нужен не для галочки, а заметно влияет на прохождение миссий. Это неудивительно, ведь создателей консультировали военные эксперты. Как и в первой части, в I.G.I.-2: Covert Strike, вышедшей в 2003 году, вас ждут несколько захватывающих миссий по всему миру, а графика в игре стала заметно лучше.

SWAT 3: Close Quarters Battle

Еще одна игра, при создании разработчики консультировались с настоящими профессионалами — SWAT 3: Close Quarters Battle, но в этот раз не с военными, а с полицейскими. Ведь в этом тактическом шутере вашей главной целью будет не устранение, а арест преступников, захвативших заложников. Реализм в игре очень высокий, даже учитывается степень прочности стен, и шальная пуля может запросто убить заложника. Это заставляет проходить миссии очень вдумчиво и осторожно, применяя разнообразное нелетальное оружие.

KISS: Psycho Circus - The Nightmare Child

Шутер KISS: Psycho Circus - The Nightmare Child, который вышел в 2000 году и был основан на серии комиксов "Kiss: Psycho Circus", не похож на основную массу игр этого жанра. И не только тем, что вы играете за участников рок-группы Kiss, а атмосферой безумия, которая больше всего напоминает оживший ночной кошмар. Беря под контроль одного из четырех музыкантов, с особыми возможностями у каждого, вам предстоит уничтожать демонов, монстров и прочую нечисть, чтобы спасти мир от надвигающегося большого Зла.

Messiah

Шутер с элементами стелса Messiah, вышедший в 2000 году, использует интереснейшую и очень редко встречающуюся в играх идею вселения в тела противников. Под вашим управлением в игре оказывается беззащитный ангел Боб, который послан на Землю для борьбы с вторгнувшимися в нашу реальность демонами. Но Боб умеет вселяться в тела врагов и получать полный доступ к их арсеналу оружия, который в игре очень обширный, а можно использовать еще и приемы рукопашного боя. Игру делают интереснее разнообразные головоломки, для решения которых придется использовать обе ипостаси героя — бесплотную и в теле врагов, а сами враги очень умны и, если увидят несоответствие в наборе оружия коллеги, поднимут тревогу. 

Gun Metal

Шутер с элементами авиасимулятора Gun Metal вышел на ПК в 2003 году, и интересен в первую очередь возможностью поиграть за огромного робота меха, обороняющего от врагов планету Гелиос с помощью большого арсенала футуристического оружия, включающего даже энергетический щит. Но главная фишка игры — то, что ваш мех способен трансформироваться в реактивный самолет-штурмовик, обладающий уже другим вооружением и позволяющим уничтожать врагов с высоты более эффективно и масштабно. Враги очень умны, а боссы заставят вас попотеть, выискивая их уязвимые места.

Hitman: Contracts

Завершает блог очередная, уже третья по счету игра серии Hitman — Hitman: Contracts, вышедшая в 2004 году. Несмотря на то, что в игре использовался все тот же графический движок, что и в первых частях, разработчики заметно подтянули качество картинки, а многие слабые места геймплея были пересмотрены в угоду реализма. Враги стали умнее, а миссии можно пройти разными способами, иногда есть целых три варианта на выбор. В игру добавили ремейки миссий из Hitman: Codename 47, что оценят игроки, который не любят первую часть серии из-за слишком корявого управления. Игра стала заметно мрачнее, а вот музыкальное сопровождение осталось таким же великолепным — музыку написал знаменитый игровой композитор Йеспер Кюд.

Итоги

Вот и заканчивается 10-й блог про старые шутеры, который можно назвать юбилейным. Общее количество игр, которые мы с вами вспомнили, достигло сотни, а ведь мы только вскользь затронули игры из 2004 года, так что впереди еще много интересного. Если вам интересно, под спойлером вы найдете список всех игр из блогов этой серии, а еще ниже — ссылки на прошлые блоги.


Список игр

Блоги про старые шутеры: часть 1, часть 2, часть 3, часть 4, часть 5, часть 6, часть 7, часть 8, часть 9

рекомендации
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Все блоги автора Zystax о компьютерах, играх и Windows. 

реклама

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

ретро лучшие ностальгия шутер старые игры ремейк шутеры экшен пк-гейминг
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор и тестирование материнской платы MSI MAG Z790 Tomahawk MAX WIFI
2
Обзор и тестирование блока питания XPG Core Reactor II 1200W
4
Обзор и тестирование корпуса MSI MPG Gungnir 300R AirFlow
3
Обзор и тестирование блока питания AeroCool Integrator Gold 1000W
21
Обзор беспроводной гарнитуры OneOdio Focus A10
4
Обзор робота-пылесоса ILIFE L100
+
Обзор и тестирование процессорной СВО MSI MAG CoreLiquid E360
17
Обзор и тестирование мини-ПК Geekom Mini IT13
8
Обзор Wi-Fi USB адаптера MSI AX1800
21
Обзор и тестирование процессорной СВО XPG Levante X 360
11

Интересные материалы

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

В США рассказали, почему российский истребитель шестого поколения МиГ-41 никогда не взлетит
93
L3Harris запускает производство спутников для отслеживания гиперзвуковых ракет
+
Apple Vision Pro ожидают в феврале
+
Армия получает первые системы залпового огня 9К57-1 «Ураган-1»
4
«Аэрофлот» объявил распродажу билетов со скидками до 50%
+
В Британии решили пустить 30 истребителей Typhoon Tranche 1 на запчасти и не отдадут их Украине
3
Представлена самая большая в мире ветряная турбина, которая устойчива к тайфунам
1
ВМС США получили первый гигантский подводный беспилотник
2
Китай принял решение о прекращении экспорта определенных редкоземельных технологий
+
Представлена новая компактная игровая портативная консоль Anbernic RG35XX H с выходом HDMI
1
EU оценила эффективность контроля чатов, но критики считают отчет неубедительным
+
GeForce RTX 5090 выйдет в 2024 году и окажется на 80% быстрее GeForce RTX 4090
24
The Conversation: российский флот в Тихом океане представляет угрозу для Запада
2
Hyperloop One остановил работу после девяти лет развития
1
Цена Brent упала ниже $79 за баррель после объявления Анголы о выходе из ОПЕК
+
Внутри дисковода HP от 1977 года найден уникальный чип по технологии кремния на сапфировой подложке
1
НАСА решает, как безопасно доставить МКС на Землю
1
Спецификации и дизайн недорогого Motorola G04 раскрыли до анонса
+
Россия заявляет Финляндии, что ответит на оборонный пакт с США
66
20 стран, жители которых являются самыми обеспеченными в мире
1

Популярные статьи

Китайский космический самолет вывел на орбиту шесть "таинственных ведомых"
+
Хуситы становятся «хозяевами» в Красном море, не на шутку угрожая мировой торговле
16
Выбираем лучшие процессоры 2023 года – почему нам не удалось найти идеальный процессор
40
Выбираем лучшие видеокарты 2023 года – почему NVIDIA досталось только одно место, а победила AMD
119
E-100 - сверхтяжелый немецкий танк массой 136 тонн, который не успел пойти в производство
9
Краткое тестирование в игре Hellblade: Senua’s Sacrifice
+
Плюсы и минусы игровой консоли Xbox series X
18
Топ 10 компьютеров СССР по моему мнению
33
Индия успешно испытала полностью автономный БПЛА-невидимку "летающее крыло"
+
Собираем ПК для 4K гейминга - выбор не в пользу Nvidia
32

Сейчас обсуждают

Kira625
11:19
А если он как и положено сверхтяжелому танку увязнет, чем его вытаскивать предполагалось?
Почему Вермахт не смог построить танк весом в 1000 т - история разработки Landkreuzer P.1000 Ratte
VAKT
11:19
Осталось теперь при себе бесконечный запас воды иметь, а то ведь пожарные машины ~4 куба имеют всего.
В Японии изобрели уникальную технику для тушения пожаров
VAKT
11:15
"4090 в Стиме - 0.88%, 4080 - 0.67%." "порядка 70 млн пользователей .... и каждый работает на выделенной железке. Стим приводит информацию согласно оборудованию = аккаунту. Куча школоты играет в ком...
Мощность RTX 5090 может зависеть от новых видеокарт AMD
glavhyilo
11:12
к лету
Зеленский объяснил сложность вступления в НАТО: Стабильность Европы зависит от нас
Подарочек
11:11
Идиотизм это было то, что киевский режим сделал, отказавшись от подписания мирного договора. Освежаю тебе, твою протухшую память: Россия отвела войска из-под Киева весной 2022 года по просьбе украи...
"В НАТО полный бардак, а русские побеждают" — В США заявили, о крупнейшем провале западного альянса
Argun
11:10
На озоне много подделок ССД особенно Самсунгов. Америку прям открыли...
Концептуальная гонка art of rally раздаётся бесплатно в Epic Games Store
ЧatoБoт
11:09
Ага, старая сказка про "галантерейщика и Кардинала" на новый лад. Ну и как без колыбельной для некроинцев от заботливых ВС РФ: В Мирнограде "Искандер" поразил гостиницу "Европа" с офицерами ВСУ и зап...
Зеленский объяснил сложность вступления в НАТО: Стабильность Европы зависит от нас
ЧatoБoт
11:08
Пора бы уже Холливууду снять фильм "Невероятные приключения украинцев в Европе".
В Эстонии сообщили о готовности выдавать беженцев призывного возраста Украине
glavhyilo
11:07
украину уже слили,она никому на западе не нужна теперь.
Зеленский объяснил сложность вступления в НАТО: Стабильность Европы зависит от нас
ЧatoБoт
11:05
Нынче в НАТО одни малахольные.
"В НАТО полный бардак, а русские побеждают" — В США заявили, о крупнейшем провале западного альянса
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем