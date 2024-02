Всем привет. С вами Zero, и сегодня я расскажу о том, какой игровой ПК можно собрать в начале 2024 года на базе одного из лучших в своем ценовом сегменте игровых процессоров – Intel Core i7-14700KF. В некоторых играх AMD Ryzen 7 7800X3D демонстрирует еще более высокие результаты, но разница, как правило, крайне мала, а еще преимуществом «синего» CPU является более высокий минимальный FPS. Часто для геймеров особое значение имеет не средняя, а именно минимальная частота смены кадров, поскольку просадки FPS резко ухудшают впечатления от игрового процесса. Но хватит предисловий, поехали!

Процессор: Intel Core i7-14700KF OEM

Начнем с процессора. По одноядерной производительности Raptor Lake Refresh практически не отличаются от Raptor Lake, поэтому вместо Core i7-14700KF можно смело брать и Core i7-13700KF. Разница в играх между этими CPU находится в пределах статистической погрешности. А вот если вы планируете еще и стримить, записывать и обрабатывать видео, или работать в каких-либо ресурсоемких приложениях с хорошо распараллеливаемой нагрузкой, лучше выбрать процессор 14-го поколения, поскольку он по сравнению с моделью 13-го обладает четырьмя дополнительными энергоэффективными ядрами. Производительных ядер у 13700KF и 14700KF поровну – по 8 штук. Оба процессора можно охарактеризовать как отличные решения что для игр, что для работы, а среди их недостатков следует отметить разве что чрезмерные показатели энергопотребления и тепловыделения. В идеале с ними стоит использовать системы жидкостного охлаждения – воздушного суперкулера, даже такого как Noctua NH-D15, хватит только для гейминга, но не для полной загрузки всех ядер в многопоточном ПО и не для стресс-тестов. Знаю по себе – у меня 13700KF и упомянутый кулер.

Материнская плата: MSI PRO Z790-A MAX WIFI или MSI MAG Z790 TOMAHAWK WIFI

К такому горячему процессору, как Core i7-14700KF, крайне не рекомендуется приобретать «абы какую» материнскую плату – устройство должно обладать мощной подсистемой питания с массивными радиаторами. Также желательно выбирать исключительно среди плат Z-чипсетов ради полной поддержки разгона. Конечно, простора для серьезного оверклокинга, как, например, в свое время с процессорами Sandy Bridge, в случае Raptor Lake Refresh нет. Но есть возможности для умеренного разгона, фиксации частот и тонкой настройки. Впрочем, вернемся к материнской плате. Предлагаю в качестве варианта по-умолчанию рассмотреть MSI PRO Z790-A MAX WIFI или MSI MAG Z790 TOMAHAWK WIFI. Обе модели отлично подходят для производительных игровых и рабочих конфигураций – на мой взгляд, у них нет каких-либо значимых недостатков, кроме, разве что, стоимости, которая могла бы быть ниже. Богатый комплект разъемов, поддержка скоростной DDR5 памяти, наличие слотов для установки нескольких M.2 PCI-Express SSD – это лишь часть преимуществ рассматриваемых МП.

Система жидкостного охлаждения: ASUS ROG STRIX LC II 360 ARGB

Как я уже говорил выше, Intel Core i7-14700KF – процессор крайне горячий, еще более горячий, чем 13700KF. Четыре дополнительных E-ядра тоже требуют питания, и, соответственно, выделяют тепло. Поэтому воздушный суперкулер с «четырнадцать тысяч семисотым» не справится – точнее, справится только в играх. В многопоточных рабочих приложениях с хорошо распараллеливаемой нагрузкой, и, в особенности, в стресс-тестах неизбежен троттлинг. Исходя из таких вводных, предлагаю использовать необслуживаемую систему жидкостного охлаждения с 360-миллиметровым радиатором. Такая модель, как, например, ASUS ROG STRIX LC II 360 ARGB, будет значительно эффективнее, чем даже самые лучшие суперкулеры уровня Noctua NH-D15. Разумеется, для нее понадобится соответствующий корпус, допускающий установку габаритных СЖО. Но поверьте, это того стоит.

Оперативная память: 64Gb DDR5 6800MHz G.Skill Ripjaws S5 (F5-6800J3445G32GX2-RS5K) (2x32Gb KIT)

В 2024 году для комфортного гейминга с запасом хватает 32 гигабайт оперативной памяти. Но поскольку в случае DDR5 ОЗУ крайне важно набирать требуемый объем именно двумя, а не четырьмя модулями, если бюджет позволяет, лучше сразу взять пару 32-гиговых планок и забыть об обновлении подсистемы ОЗУ до конца жизненного цикла системы. Благо, стоимость 64-гигабайтных комплектов памяти DDR5-6800, состоящих из двух модулей, сейчас можно назвать адекватной. Но это сейчас — на протяжении 2024 года оперативная память и твердотельные накопители с высокой вероятностью будут дорожать. Скажем за это спасибо ключевым производителям чипов DRAM и NAND – Samsung, Hynix и Micron. Они вступили в своего рода необъявленный сговор, искусственно снизив объемы производства, чтобы развернуть процесс удешевления своей продукции вспять. В общем, очень рекомендую запастись памятью и SSD сейчас – в 2024 году и то, и другое может подорожать на 20-50%. Для нашей же сборки предлагаю взять комплект DDR5-6800 G.Skill Ripjaws S5.

SSD: Samsung 980 Pro 2 ТБ

За последние пару лет на рынке появилось множество твердотельных накопителей, превосходящих Samsung 980 Pro по одному или даже нескольким параметрам. Тем не менее, действительно значительное превосходство над данным SSD имеют только модели с поддержкой пятой версии интерфейса PCI-Express. При этом для домашне-игровых, блогерских, стримерских, рабочих сценариев использования возможностей Samsung 980 Pro более, чем достаточно. Не думаю, что есть смысл платить больше, особенно с учетом того, что рассматриваемый накопитель уже можно считать проверенным временем. Он не подвержен внезапным отказам или каким-либо распространенным проблемам. Что же касается ресурса перезаписи – фактический, как правило, оказывается в несколько раз больше заявленного. В моем ПК установлены два двухтерабайтных Samsung 980 Pro, и я полностью ими доволен. Полагаю, что даже если цена на модель немного завышена, это допустимая переплата за бренд и надежность. Все-таки речь идет о продукции производителя первого эшелона, самостоятельно разрабатывающего и выпускающего контроллеры и память для своих SSD. Рекомендую!

Видеокарта: NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti Super 16 ГБ или более производительная (RTX 4080/4080 Super/4090)

Процессор Intel Core i7-14700KF не станет узким местом конфигурации, значительно ограничивающим ее производительность в паре с любой видеокартой – даже с NVIDIA GeForce RTX 4090. Поэтому вы можете приобрести любой графический ускоритель в зависимости от вашего бюджета. В качестве «условно-минимального» варианта я предлагаю рассмотреть RTX 4070 Ti Super – потому что это самая младшая видеокарта NVIDIA последнего поколения, оснащенная 16 гигабайтами видеопамяти. Для разрешения QuadHD ее можно считать практически ультимативным вариантом – с ней вы сможете комфортно играть в любые проекты, разве что с трассировкой лучей иногда придется использовать технологии DLSS 3/Frame Generation. По сравнению с решением предыдущего поколения, RTX 3070 Ti, это совершенно другой уровень – разница в FPS составляет 40-50%.

Если вы хотите играть в разрешении 4K, то производительности RTX 4070 Ti Super будет хватать уже с оговорками — для таких ресурсоемких задач желательно приобретать хотя бы RTX 4080, а еще лучше – RTX 4090. «Четыре тысячи девяностая» — единственная видеокарта, способная удерживать в любых играх в 4K частоту смены кадров выше 60 без использования технологий масштабирования. Они требуются только для сценариев с рейтрейсингом. К сожалению, за прошедший год RTX 4090 сильно подорожала – за 130-150 тысяч рублей ее уже не купить, разве что на Мегамаркете по промокоду с кэшбеком бонусами, или на вторичном рынке.

Блок питания: Thermaltake Toughpower PF3 (PS-TPD-1050FNFAPE-3) 1050 Вт

Блок питания стоит взять с запасом, чтобы в будущем при замене, например, процессора или видеокарты, он сохранил свою актуальность. Поэтому предлагаю сразу смотреть в сторону моделей мощностью в киловатт и более. Желательно – соответствующих стандарту ATX 3.0, и, соответственно, обладающих разъемом 12+4 pin. В ценовом сегменте до 20 тысяч рублей этим требованиям удовлетворяет, например, такой БП, как Thermaltake Toughpower PF3 на 1050 Вт. К его дополнительным преимуществам можно отнести высокий КПД (сертификат 80 Plus Platinum), качественную элементную базу, отличные электрические показатели и модульную систему подключения кабелей. Вентилятор здесь не самый тихий, но и не громкий — на фоне остальных «вертушек» его будет не слышно. Если же хочется тишины – рекомендую линейку БП be Quiet Dark Power 13. Можно, кстати, и 12-ю, но она не соответствует стандарту ATX 3.0, и не обладает разъемом 12+4 pin. Так что придется докупать фирменный кабель-адаптер be Quiet.

Корпус: Phanteks Eclipse G500A Black (4 fans)

Разместить все перечисленное выше железо можно в просторном корпусе Phanteks Eclipse G500A, по-умолчанию оснащенном четырьмя вентиляторами и поддерживающем установку системы жидкостного охлаждения с 360-миллиметровым радиатором. Радиатор этот можно вывести на верхнюю панель, а значит, установленные спереди «вертушки» демонтировать не придется. В целом же, бренд Phanteks оправдывает свою репутацию. Eclipse G500A – это просторный и продуваемый кейс с продуманной организацией пространства. Он оснащен пылевыми фильтрами и предусматривает высокую степень удобства при обслуживании и сборке системы. А еще в шасси можно установить практически любые комплектующие. Ограничение по максимальной длине видеокарты составляет 435 мм, по высоте радиатора кулера – 185 мм, по длине блока питания – 250 мм.

Подводим итоги

Итак, все комплектующие выбраны:

Intel Core i7-14700KF OEM Материнская плата MSI PRO Z790-A MAX WIFI или MSI MAG Z790 TOMAHAWK WIFI Система охлаждения ASUS ROG STRIX LC II 360 ARGB Оперативная память 64Gb DDR5 6800MHz G.Skill Ripjaws S5 (F5-6800J3445G32GX2-RS5K) (2x32Gb KIT) SSD Samsung 980 Pro 2 ТБ Видеокарта NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti Super/RTX 4080/RTX 4080 Super/RTX 4090 Блок питания Thermaltake Toughpower PF3 (PS-TPD-1050FNFAPE-3) 1050 Вт Корпус Phanteks Eclipse G500A Black (4 fans)

У нас получилась сбалансированная и весьма производительная сборка, которая отлично подходит для гейминга, стриминга и/или работы. Конечно, доступной по цене ее не назвать, особенно если использовать не RTX 4070 Super, а RTX 4090, зато в максимальном варианте конфигурация позволит комфортно играть не только в разрешении QuadHD, но и в сверхресурсоемком режиме 4K.

FAQ (Вопросы и ответы)

Точно ли стоит к Core i7-14700KF брать систему жидкостного охлаждения? Воздушный суперкулер не справится?

Точно. Справится только в играх, но не в многопоточных рабочих приложениях и стресс-тестах.

Можно ли сэкономить и взять 32 гигабайта оперативной памяти двумя планками по 16 ГБ?

Если планируете только играть, то можно, но учтите, что ОЗУ в 2024 году практически наверняка будет стабильно дорожать.

На сколько лет комфортного гейминга хватит такой конфигурации?

Сложно сказать, поскольку сейчас активно развиваются технологии искусственного интеллекта и нейросетей. Возможно, через 5-10 лет нам понадобятся уже другие процессоры и видеокарты со специализированными блоками. Но думаю, на 4-5 лет сборки должно хватить, хотя через 5 лет на максимальные настройки рассчитывать, конечно, уже не придется.

Какие модификации RTX 4090 стоит брать?

Palit GameRock/GameRock OC, GIGABYTE Gaming/Aorus. У них гораздо реже, чем у других, встречается проблема с писком дросселей. Что же касается скромного максимального лимита TGP у карт Palit – больше 450 Вт и не нужно, иначе устройство будет работать очень шумно.

Что в ближайшие месяцы будет с ценами на комплектующими?

До марта ждать сильных изменений не стоит, а вот дальше возможно падение курса рубля. Если оно случится, то компьютерное железо подорожает.

Заключение

В сегодняшней статье я рассказал о производительной и сбалансированной игровой конфигурации, которую можно собрать на основе новенького процессора Intel Core i7-14700KF. Описанная в материале сборка позволит комфортно играть в любые проекты, а также работать в ресурсоемком программном обеспечении. Она подойдет как для геймера-энтузиаста, так и для видеоблогера, стримера или фрилансера. А что вы думаете по поводу предложенной конфигурации? Что бы вы в ней поменяли? Пишите в комментариях!

