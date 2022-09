Компания AMD показывает, что стремится дать клиентам максимальную производительность в играх

реклама

Время от времени мы проводим сравнение, какую видеокарту выгоднее всего приобрести на данный момент временно для игр в том или ином разрешении. Прошло уже достаточно много времени с нашего последнего выявления лидеров в рейтинге "Цена за FPS", учитывая, что цены с тех пор на многие модели практически приблизились к рекомендованным, проведём очередное сравнение двух гигантов - Nvidia и AMD. Напомним, в каких проектах проводились тесты: Red Dead Redemption 2, Rainbow Six Siege, Far Cry 6, Hitman 3, Dying Light 2 и Shadow of the Tomb Raider, средние настройки графики, разрешение картинки 1920×1080.

Первым делом глянем на графические процессоры от зелёного гиганта - Nvidia

Если в какой-то период времени мы могли наблюдать наиболее выгодным приобретением RTX 3070, то на сегодняшний день более приемлемой покупкой вновь стала RTX 3060 Ti.





Рассматривались естественно самые бюджетные исполнения, Palit Dual, все уже хорошо знакомы с данным вариантом. Как мы видим, если ранее за 1 кадр в секунду приходилось платить порядка 367 рублей, то уже на сегодняшний день цена опустилась до 299 рублей за кадр.

У прямого конкурента зелёной компании - AMD, ценовая политика выглядит следующим образом

Самым выгодным решением для среднестатистического геймера на данный момент является RX 6600

По цене в 29,990 рублей можно будет поиграть в любые современные игры с комфортным фреймрейтом, немалый объём видеопамяти. По производительности видеокарта находится в аккурат между RTX 3060 и RTX 3050, и при этом стоимость каждого кадра обходится существенно дешевле обеих моделей. Опять таки, единственным минусом RX 6600 является меньшая производительность с трассировкой лучей.

В очередной раз красные доказывают, что могут предложить отличные игровые решения по выгодной цене. С ценой в 278 рублей за 1 FPS на сегодняшний день RX 6600 является самым выгодным приобретением для гейминга на FullHD мониторе.

рекомендации Пиши на наш сайт и зарабатывай 3050 ASUS уже 30 тр -30% на 6700XT ASUS 20 000р скидка на 3070 Ti = за копейки RTX 3070 за 50 тр в Регарде 3060 дешевле 40тр в Ситилинке 3050 дешевле 30 тр в Регарде Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке

По большей части, невысокая стоимость обуславливается низкой производительностью данных моделей в майнинге криптовалют. Данные модели выдают порядка 27 MH/s на алгоритме Ethash, в то время как та же 3060 даёт шахтёрам уже 49 MH/s. С нетерпением ждём 15 сентября, когда наконец майнинг перестанет влиять на доступность и ценообразование видеоускорителей.