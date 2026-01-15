Сайт Конференция
Zelikman
TechRadar: Пора пересмотреть отношение к технологиям DLSS и Frame Generation в современных играх
По мнению экспертов издания, данные функции уже является неотъемлемой частью игровой индустрии, а в будущем они будут лишь совершенствоваться.

На выставке CES 2026 компания Nvidia представила крупное обновление для своего фирменного софта — DLSS 4.5. Помимо улучшений в традиционном масштабировании, новая версия приносит режим Multi Frame Generation (MFG) 6x, который приходит на смену максимуму в 4x. Журналисты TechRadar проанализировали качество работы новой версии DLSS.

Nvidia DLSS 4.5

Если говорить просто, технология позволяет видеокарте создавать дополнительные кадры, не обрабатывая их полностью. В режиме 2x между каждым «настоящим» кадром вставляется один сгенерированный ИИ. В режиме 6x видеокарта рассчитывает лишь один кадр из шести, а остальные пять создаёт нейросеть. Теоретически это должно дать прирост производительности в 50% по сравнению с 4x.

На практике, как показали тесты на картах RTX 5060 и RTX 5070, волшебного ускорения не происходит. Прирост сильно зависит от сборки, разрешения монитора, настроек графики и самой игры.

В Alan Wake II на RTX 5060 в 1440p и средних настройках без MFG было около 40 fps. Включение режима 2x подняло средний показатель до 55 fps без заметной потери чёткости. Режим 4x формально вывел частоту кадров за сотню, но играть стало хуже: появилось размытие, артефакты и небольшая, но ощутимая задержка ввода. Это не сделало одиночную игру непроходимой, но в динамичном шутере было бы критично. Похожая картина наблюдалась в Avowed и Doom: The Dark Ages. Режим 2x давал стабильный прирост без визуальных потерь, а 4x часто превращал картинку в размытое полотно с артефактами.

На более мощной RTX 5070, которая и без того выдавала комфортные 60 fps в Alan Wake II, режим 2x поднял среднюю частоту с 66 до 90 кадров. Даже с включённой трассировкой лучей игра держала стабильные 60 fps, что вполне приемлемо.

Технология создания кадров с самого появления в DLSS 3 вызывает споры. Часть комьюнити считает её полезным инструментом, другие называют сгенерированные кадры «фейковыми» и видят в них оправдание для плохой оптимизации игр под ПК или отсутствия прогресса в производительности при выпуске новых поколений видеокарт.Работа генерации кадров

В издании считают, что эти опасения были справедливы на старте, но после трёх крупных обновлений ситуация меняется. Режим 2x уже сегодня — это рабочий инструмент для комфортного гейминга. Как и с обычным масштабированием DLSS, которое тоже не сразу стало идеальным, созданию кадров нужно время на доработку и адаптацию в играх.

Ключевой принцип: технология эффективна, когда есть хорошая база. Если ваша карта еле выдает 30 fps, MFG ситуацию не спасёт. Но если вы начинаете с комфортных 60 кадров, 2x режим даст заметный и визуально бескомпромиссный прирост. Анонс режима 6x — скорее демонстрация будущего, а не руководство к действию. Когда нейросети нужно создавать уже пять кадров из шести, сохранить качество будет крайне сложно.

Если режим 2x в паре с DLSS даёт бесплатный прирост производительности без ущерба для картинки — почему бы им не пользоваться? В конечном счёте, если игра без масштабирования и создания кадров работает плохо, проблема не в инструментах Nvidia, а в оптимизации. В TechRadar считают, что пора забыть о стереотипах вокруг «фейковых» кадров. Кадр, который вы видите на экране, уже реален. А технология, которая помогает комфортно играть на имеющемся железе, — не враг, а союзник.

#nvidia #видеокарты #технологии #игровая индустрия #dlss #multi frame generation
Источник: techradar.com
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter