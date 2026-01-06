В компании заявляют, что обновлённая версия позволит увеличить число кадров в 3–6 раз в зависимости от настроек

Nvidia официально представила следующее крупное обновление для своей технологии масштабирования — DLSS 4.5. Главные нововведения затронут базовый алгоритм Super Resolution и добавят новую функцию Dynamic Multi Frame Generation, призванную сделать геймплей плавнее на мониторах с высокой частотой обновления.

DLSS 4.5

Качество изображения в режиме Super Resolution обещает стать заметно лучше. Также Nvidia переходит на модель Transformer второго поколения, которая обучалась на более обширном наборе данных. Разработчики заявляют, что это повысит временную стабильность картинки, уменьшит эффект гостинга при движении и улучшит сглаживание.

Новый режим Dynamic Multi Frame Generation работает не по фиксированному коэффициенту, а гибко подстраивается под цели пользователя. Технология может увеличить число кадров в 3–6 раз в зависимости от настроек. Главная задача — помочь достичь стабильного FPS, вплоть до 240 кадров в секунду для современных панелей. В приложении Nvidia App можно будет задать целевую частоту кадров ,вплоть до максимальной герцовки монитора, а алгоритм сам решит, сколько кадров нужно сгенерировать.

Поддержка улучшенного DLSS 4.5 Super Resolution появится для всех видеокарт серий RTX 20, 30, 40 и 50 уже в день выхода обновления. Однако, продвинутый режим генерации кадров с коэффициентом до 6x станет эксклюзивной функцией новейших флагманов RTX 50 и будет добавлен только весной 2026 года. Официальный анонс технологии состоится завтра, после чего компания покажет сравнительные демонстрации и видео. Обновление будет распространяться через фирменное приложение Nvidia App.