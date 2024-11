Энтузиаст показал в своём видео все стадии производства

Хотя игра была выпущена сравнительно недавно и необходимость в ремастере пока не актуальна. Однако, это не останавливает её фанатов от попыток воссоздания проекта с применением современных технологий и игровых движков.

В начале этого месяца пользователь Konarlin представил видео, которое демонстрирует впечатляющую реконструкцию популярной ролевой игры от FromSoftware с использованием Unreal Engine 5. В ролике показывается путь создания от идеи до завершенного продукта. Результаты выглядят гораздо лучше оригинала благодаря улучшенным текстурам и многим другим аспектам. Особенно стоит отметить, что это был сольный проект фаната, осуществлённый за довольно короткое время, что делает конечный результат еще более впечатляющим.





Хотя Elden Ring не является самой совершенной ролевой игрой в открытом мире, вышедшей в последние годы, она безусловно заслуживает внимания благодаря продуманному игровому процессу. Она представляет собой естественное продолжение формулы серии Souls, впервые показанной в Demon's Souls много лет назад. Эта формула была значительно улучшена в масштабном дополнении Shadows of the Erdtree, выпущенном ранее в этом году.

Elden Ring и его дополнение Shadow of the Erdtree сейчас доступны на платформах ПК, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X, Xbox Series S и Xbox One.