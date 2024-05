Данная технология повышает плавность игры за счет технологий искусственного интеллекта по аналогии с DLSS 3.

Технология увеличения кадров Microsoft Automatic Super Resolution (Auto SR) позволяет владельцам совместимых с Windows Copilot + ПК улучшать качество графики в некоторых играх с помощью передовых технологий искусственного интеллекта. Эта функция встроена по умолчанию для определенных игр, прошедших проверку Microsoft.

В список входят: 7 Days to Die, BeamNG drive, Borderlands 3, Control, Dark Souls III, God of War, Kingdom Come: Deliverance, Resident Evil 2, Resident Evil 3, Sekiro: Shadows Die Twice, Sniper Ghost Warrior Contracts 2, The Witcher 3: Wild Hunt

Также этот список поддерживаемых игр доступен на сайте Works on Windows on ARM, который является сторонним ресурсом с открытым исходным кодом и сотрудничает с Microsoft.

В ходе презентации Copilot + PC в этом месяце Microsoft продемонстрировала, как Auto SR увеличила частоту кадров в игре Borderlands с 26 кадров в секунду до более стабильных 41 кадра в секунду, сохраняя приемлемое качество изображения. Согласно данным, в некоторых случаях Auto SR может повысить частоту кадров до 60%.

Microsoft заявила на своей странице поддержки, что Auto SR достигает улучшения визуальных эффектов высокой четкости за счет снижения разрешения рендеринга игры и последующего применения искусственного интеллекта. Для отключения функции Auto SR пользователи могут перейти в раздел "Настройки" - "Система" - "Дисплей" - "Графика" и выключить параметр "Автоматическое SR". Также можно настроить параметры во всплывающем окне при запуске игры.

Для использования Auto SR необходим совместимый ПК с Copilot + на базе процессора Qualcomm Snapdragon X с Hexagon NPU и встроенным графическим процессором. Также требуется Windows 11 версии 24H2 или новее и дисплей с разрешением не менее 1080p.