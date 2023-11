Церемония вручения наград пройдет 7 декабря в Лос-Анжелесе.

Во время недавней трансляции были названы номинанты на премию The Game Awards 2023. Претендентов на самую престижную премию в индустрии видеоигр, представил организатор и бессменный ведущий мероприятия - Джефф Кейли. Baldur’s Gate 3 и Alan Wake 2 были представлены в восьми номинациях, Marvel’s Spider-Man 2 в семи, Hi-Fi Rush, Super Mario Bros. Wonder и The Legend Of Zelda: Tears Of The Kingdom представлены в пяти номинациях, Cyberpunk 2077: Phantom Liberty и Final Fantasy XVI в четырех , а Resident Evil 4 (2023) и Street Fighter 6 получили по три номинации, Starfield представлен в одной.

Церемония The Game Awards 2023 пройдет 7 декабря. Прямая трансляция будет вестись из знаменитого Peacock Theatre в Лос-Анджелесе, Начало мероприятия назначено на 16:30 по тихоокеанскому времени (по московскому времени трансляция начнется в 03:30 часов, 8 декабря).

Прошлогодняя The Game Awards установила поразительный рекорд, собрав ошеломляющие 103 миллиона прямых трансляций, проводимых на различных цифровых платформах, укрепив свой статус одного из самых значимых развлекательных событий в мире. Это, также, подчеркивает растущее влияние и популярность игровой индустрии.

В данный момент на официальном сайте TGA открыто голосование.





Главные номинации:

Лучшее Повествование





Лучший Боевик





Лучшая приключенческая игра





Лучшая Ролевая Игра





Лучший Файтинг





Лучшая Адаптация





Игра Года

