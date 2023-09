Far Cry 7 будет нелинейной игрой со внуриигровым таймером.

Журналист и блогер Том Хендерсон, ранее сообщал, что в разработке находятся сразу два проекта из серии Far Cry. Far Cry 7 носит кодовое название Project Blackbird , а некий мультиплеерный проект во вселенной Far Cry, известен под кодовым названием Project Maverick. Сообщается, что в создании обоих проектов активно участвует Ubisoft Montreal.

реклама

Том Хендерсон поделился новыми подробностями относительно Far Cry 7. Разработка игры ведется не на движке Dunia, разработчики используют обновленную версию движка Snowdrop. Ubisoft Montreal планируют выпустить игру осенью 2025 года.

Так же стали известны некоторые подробности относительно сюжета игры. Главный герой - выходец из богатой семьи, которая была похищена группой заговорщиков, известных как «Сыны истины». Главная задача протагониста - это спасение своих родственников.

Прохождение игры будет нелинейным, поскольку спасать членов семьи можно в любом порядке, но некоторые из них могут быть убиты, это будет зависеть от действий, предпринятых игроком, и повлияет на сюжет. Кроме того, чтобы получить сведения относительно местоположения родственников, герой должен допрашивать врагов. Что является целой игровой механикой, у противников будет возможность сбежать или дать ложную информацию. Также, целью главного героя будет устранение лидеров группировки «Сыны истины». Игрок ограничен внутриигровым таймером в 72 часа, что будет соответствовать 24 часам реального времени. Отсчёт будет приостановлен, пока игрок находится в убежище.

рекомендации Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы 4070 MSI по старой цене дешевле Palit 13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60

Чтобы пройти игру на 100%, нужно будет уничтожить «Сынов Истины», и благополучно спасти всех членов семьи.