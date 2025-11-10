Сайт Конференция
John Connor
ОАК успешно испытала «Суперджет» с ПД-8 в «бассейне» на устойчивость двигателей к воде
Самолёт с двигателями ПД-8 успешно прошёл сертификационные испытания на устойчивость к воздействию воды на взлётно-посадочной полосе

Специалисты Объединённой Авиастроительной Корпорации (ОАК) успешно завершили сертификационные испытания самолёта «Суперджет» с российскими двигателями ПД-8 в условиях так называемого «бассейна» на взлётно-посадочной полосе.

Целью испытаний было подтвердить, что самолёт способен безопасно эксплуатироваться при наличии воды на полосе, не теряя тяги и не сталкиваясь с перебоями в работе двигателей и вспомогательной силовой установки.

Источник фото: https://uacrussia.ru

«Бассейн» — это прямоугольная площадка, длиной 70 метров и шириной 12 метров, выложенная резиновыми профилями и разделённая на квадраты. Глубина «бассейна» имитирует настоящие лужи после дождя, что позволяет воссоздать реальные условия эксплуатации и проверить воздухозаборники двигателей.

Источник фото: https://uacrussia.ru

Во время испытаний «Суперджет» разгонялся на полосе, проезжал участок с «бассейном» длиной 70 метров и затем совершал плавное торможение на дистанции около километра. Тестирование включало проверку работы двигателей на режимах реверса тяги, используемых для замедления самолёта.

Результаты подтвердили стабильную работу силовой установки при движении самолёта по поверхности, покрытой водой, что свидетельствует о надёжности системы и безопасности эксплуатации «Суперджета» на влажных ВПП.

#импортозамещение #испытания #ввп #оак #пд-8 #superjet #суперджет #импортозамещенный суперджет-100 #сертификационные испытания #объединённая авиастроительная корпорация
Источник: uacrussia.ru
