Обзор сюжета, актерского состава и команды сценаристов второго сезона сериала «Одни из нас», основанного на игре «Одни из нас. Часть II».

Поклонники вселенной The Last of Us с нетерпением ждут премьеры второго сезона одноименного сериала, который основан на событиях The Last of Us Part II. Действие новых эпизодов развернется спустя пять лет после финала первого сезона, погружая зрителей в еще более мрачный и жестокий мир. Согласно предварительному описанию сюжета, главным героям предстоит столкнуться с тяжелейшими испытаниями и встать на тропу мести, что обещает множество драматических моментов и напряженных сцен.

К своим ролям вернутся Педро Паскаль, который вновь воплотит образ Джоэла, Белла Рамзи в роли Элли и Кейтлин Дивер, сыгравшая Эбби. Помимо уже знакомых лиц, во втором сезоне появится ряд новых актёров, среди которых Изабела Мерсед (в роли Дины), Янг Мазино (в роли Джесси), Ариэла Барер (в роли Мэл), Тати Габриэль (в роли Норы), Спенсер Лорд (в роли Оуэна) и Дэнни Рамирес (в роли Мэнни). Эти персонажи сыграют важную роль в развитии сюжета и добавят новые краски в историю.

За сценарий второго сезона отвечают Крэйг Мэйзин, известный по работе над сериалом «Чернобыль», и Нил Дракманн, автор оригинальной франшизы The Last of Us. Оба сценариста также выступили в качестве режиссёров отдельных эпизодов, что гарантирует сохранение атмосферы и духа оригинальной игры. Премьера второго сезона «Одни из нас» запланирована на 13 апреля. На данный момент сериал еще не продлен на третий сезон, однако ранее создатели отмечали, что для полноценного рассказа истории, основанной на «Одни из нас. Часть II», потребуется несколько сезонов.