Zoom в будущем году предложит перевод на 12 языков в реальном времени
Зависимость от интернета и средств связи через него продолжает оставаться высокой, в том числе из-за пандемии. Вместо общения вживую многие общаются по личным вопросам и по работе в приложениях вроде Zoom. Иногда работа требует общения с иностранцами. Чтобы помочь с этим, Zoom собирается обновить видеочат.
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На этой неделе было показано множество новых функций приложения, в том числе переводы с языка на язык в режиме реального времени. Уже в сентябре такая возможность появится в бета-версии приложения. Распространение в финальном варианте программы ожидается до конца года. Список поддерживаемых языков ещё не определён окончательно. К концу 2022 года переводы должны вестись на 12 языков и транскрипция на 30 языков.
Во время демонстрации показывали перевод с английского языка на японский и китайский субтитры. Также с немецкого переводили на английский. Помогает в этом искусственный интеллект и машинный перевод. Алгоритм ИИ нужен для анализа речи, а потом текст на одном языке переводится в субтитры на другом.
В разработке функциональности принимал участие стартап Kites, приобретённой Zoom в начале лета. Неизвестно, будет ли перевод платным и неизвестен список из 12 языков. Среди них могут быть португальский и корейский.
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Подобный перевод уже есть в Skype, хотя сейчас это не самое популярное приложение. Даже сама Microsoft больше развивает приложение Teams.
Также Zoom собирается расширить автоматическую транскрипцию речи, которая сейчас работает только для английского языка.
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