Popular Mechanics: Под реакторами Фукусимы нашли процветающие бактерии без устойчивости к радиации
Учёные не сомневались, что излучение не помешает некоторым организмам выживать, но организмы оказались неожиданными

Цунами 2011 года привело к катастрофе на японской атомной электростанции «Фукусима-1». Пока она была заброшена, в радиоактивные отходы попадала вода, и в этой среде плодились микробы. Биологи из Токийского университета сделали открытие, проанализировав взятые из высокорадиоактивной воды в тороидальном помещении электростанции образцы микробов. Здесь были обнаружены бактерии, причём такие, у которых не было генетической устойчивости к радиации. Это даст возможность усовершенствовать методы взаимодействия с застойной радиоактивной водой в процессе работ по выводу из эксплуатации атомных электростанций, пишет Popular Mechanics.

Изображение: Grok

Может быть интересно

Найденные бактерии родов Limnobacter и Brevirhabdus питаются в процессе окисления неорганических соединений вроде марганца или сульфидов. Фермент под названием сульфитоксидаза выделяется митохондриями этих бактерий и обезвреживает сульфиды, а также расщепляет содержащие серу аминокислоты. В результате сульфиды становятся безвредными сульфатами. Также нашли железоокисляющие бактерии родов Hoeflea и Sphinopyxis, которые в процессе питания превращают один вид железа в другой.

Все эти виды бактерий не отличаются радиационной устойчивостью. Помочь им могла смесь морской воды и аварийной охлаждающей воды, которая могла поспособствовать появлению на поверхности металла биоплёнок. Эти плёнки и обеспечивали бактериям дополнительную защиту. Специалисты проанализировали микробные сообщества с целью определения того, какие из них вызывают наибольшую коррозию металла. Это позволит лучше понимать, на какие микробы следует воздействовать, чтобы не давать металлу разрушаться при выводе подобных сооружений из эксплуатации.

#япония #радиация #бактерии #popular mechanics #фукусима #атомная электростанция #токио #микробы
Источник: popularmechanics.com
Сейчас обсуждают

Егор Еремеев
00:41
Эта система для 2к уже)
Энтузиаст собрал ПК на Ryzen 5 5600X с RX 6700 XT и протестировал его в ряде игр
DTS
23:28
Очень важное событие видать, раз решили про него вспомнить спустя 15 лет. Не каждый день же трехлетний мальчик с металлоискателем находит сокровища.
В Великобритании четырёхлетний мальчик случайно нашёл золотую реликвию эпохи Тюдоров XVI века
san-sanich
22:21
Не мешайте людям обосраться ))) Одно их поделие - Swordhaven - уже имеет успешный успех, без русскоговорящего комьюнити.
Состоялся анонс Atom RPG 2 — сиквела тактической ролевой игры в сеттинге ядерного постапокалипсиса
vl
21:30
насчёт мотоциклов, может быть, но что-то он производит, почётной грамотой просто так не награждают http://government.ru/docs/all/147389/
Легендарный «ИМЗ» запускает в производство два новых мотоцикла — Ural Neo 500 и XR3
vl
21:19
может это ты про другой завод говоришь?
Легендарный «ИМЗ» запускает в производство два новых мотоцикла — Ural Neo 500 и XR3
Максим Муксун
21:05
На той неделе там были. Нихрена там нет. Даже осаещения нет, все станки распроданы, специалисты разбежались, остальных посакращали. Зарплата 26 - 32т))
Легендарный «ИМЗ» запускает в производство два новых мотоцикла — Ural Neo 500 и XR3
vl
21:00
Завод есть, https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B6%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4 , может и мотоциклы собирать будут, в заметке сказано...
Легендарный «ИМЗ» запускает в производство два новых мотоцикла — Ural Neo 500 и XR3
vl
20:38
не совсем верный заголовок, только и всего, точнее, "поднимает цены из-за подорожания памяти", раз память подорожала, значит и стоимость производства видеокарт, тоже повысилась и покупатели уже выпу...
AMD во второй раз с начала года поднимет цены на свои видеокарты из-за дефицита памяти
Def
20:27
"по какой-то необъяснимой причине не будет поддержки русского языка" - причина проста. Разработчики открыто поддерживают и финансируют бандеро-фашистов. Это не секрет и не новость вообще-то. То же сам...
Состоялся анонс Atom RPG 2 — сиквела тактической ролевой игры в сеттинге ядерного постапокалипсиса
Роман Холод
19:54
Лечитесь
Обзор защищённого смартфона UNIWA R4-plus — компактный броневик весом в 150 грамм
