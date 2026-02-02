Учёные не сомневались, что излучение не помешает некоторым организмам выживать, но организмы оказались неожиданными

Цунами 2011 года привело к катастрофе на японской атомной электростанции «Фукусима-1». Пока она была заброшена, в радиоактивные отходы попадала вода, и в этой среде плодились микробы. Биологи из Токийского университета сделали открытие, проанализировав взятые из высокорадиоактивной воды в тороидальном помещении электростанции образцы микробов. Здесь были обнаружены бактерии, причём такие, у которых не было генетической устойчивости к радиации. Это даст возможность усовершенствовать методы взаимодействия с застойной радиоактивной водой в процессе работ по выводу из эксплуатации атомных электростанций, пишет Popular Mechanics.

Изображение: Grok

Найденные бактерии родов Limnobacter и Brevirhabdus питаются в процессе окисления неорганических соединений вроде марганца или сульфидов. Фермент под названием сульфитоксидаза выделяется митохондриями этих бактерий и обезвреживает сульфиды, а также расщепляет содержащие серу аминокислоты. В результате сульфиды становятся безвредными сульфатами. Также нашли железоокисляющие бактерии родов Hoeflea и Sphinopyxis, которые в процессе питания превращают один вид железа в другой.

Все эти виды бактерий не отличаются радиационной устойчивостью. Помочь им могла смесь морской воды и аварийной охлаждающей воды, которая могла поспособствовать появлению на поверхности металла биоплёнок. Эти плёнки и обеспечивали бактериям дополнительную защиту. Специалисты проанализировали микробные сообщества с целью определения того, какие из них вызывают наибольшую коррозию металла. Это позволит лучше понимать, на какие микробы следует воздействовать, чтобы не давать металлу разрушаться при выводе подобных сооружений из эксплуатации.