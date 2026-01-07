Конкуренция Apple и Samsung на рынке смартфонов не мешает одной из этих компаний покупать компоненты у другой

В состав аппаратов iPhone в настоящее время входят основные камеры с разрешением 48 Мп. Модели следующих поколений могут быть переведены на сенсоры с более высокими разрешениями. Ещё в 2025 году появлялись сведения, согласно которым в будущем айфоны перейдут на камеры 200 Мп. Когда именно это произойдёт, тогда не говорилось.

В инвестиционной записке от Morgon Stanley теперь сказано, что первый iPhone с камерой 200 Мп будет представлен в 2028 году, а производителем сенсора станет компания Samsung. Если так, то для южнокорейского производителя это будет большая финансовая победа. Ранее Samsung получила заказ на производство сенсоров с разрешением 48 Мп для аппаратов iPhone следующих поколений.

Сама Samsung начала ставить камеры 200 Мп на свои смартфоны в 2023 году с линейки Galaxy S23 Ultra.

Хотя разница разрешения между 200 Мп и 48 Мп более чем четырёхкратная, по размеру они мало отличаются. Переход на 200 Мп позволит увеличить детализацию изображения, если чип будет достаточно мощный, а также будет поддержка шумоподавления и многокадровой съёмки. Пока не сообщается, будет Apple довольствоваться уже выпускаемыми сенсорами 200 Мп или специально для неё разработают новые.