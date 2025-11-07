Сайт Конференция
Блоги
Блогер
Пароль «123456» продолжает оставаться наиболее часто используемым по всему миру
Опубликован рейтинг ста самых слабых паролей в интернете

Подходит к концу первая четверть 21-го века, искусственный интеллект лишает людей работы, создаются человекоподобные роботы. Весь этот научно-технический прогресс не особо сказывается на цифровой культуре людей, судя по тому, какие пароли они используют. Как и на протяжении многих прошлых лет, самым популярным остаётся пароль «123456».

Отчёт о самых распространённых паролях был опубликован сайтом Comparitech. Используя информацию с посвящённых утечкам данных форумов, исследователи собрали более 2 млрд реальных паролей от учётных записей и составили список из 100 самых востребованных.

На втором и третьем местах находятся ничуть не более надёжные пароли «12345678» и «123456789», далее идёт «admin». Пароль «password» занял восьмое место, на девятом — «123», на двадцатом — «1111».

Пароль «123456» встречался 7,6 млн раз из 2 млрд. Замыкает топ-100 пароль «minecraft», который встречался почти 70 000 раз, а «Minecraft» с заглавной буквы — 20 000 раз.

Comparitech называет этот список «образцом человеческой лени». Четверть из тысячи самых популярных паролей состоит только из цифр; 38,6% содержат последовательность цифр 123; 2% — последовательность цифр 321 в порядке убывания; 3,1% — последовательность букв abc; многие пароли состоят из одного символа.

Для безопасности рекомендуется использовать пароль длиной не менее 12 символов, но 65,8% паролей в списке были короче. В 6,9% паролей меньше 8 символов, только у 3,2% — 16 и более символов.

На этой неделе сообщалось, что система видеонаблюдения французского Лувра использовала пароль «LOUVRE», так что слабые варианты защиты выбирают не только пользователи домашних компьютеров.

#безопасность #интернет #пароли
Источник: techspot.com
Сейчас обсуждают

OQtagooi
17:45
Fuffi, он же Servo, он же Soyes - это китайская дичь собранная из неликвидных запчастей. Процессоры 2016-2018 года в основном, даже на "новых" моделях. DOOV R70 Pro 4G имеет размеры 15х6 см, так что ...
Компактные смартфоны с диагональю экрана 5 и менее дюймов в 2025 году
Снежная королева
17:40
Геймер не выбирает, но может только поныть с просьбой к родителям: купите эту, хочу, хочу. Что папа с мамой купят на том он и играет.
Asus ROG Xbox Ally X за $1000 или Nintendo Switch 2 за $500 — что выбрать геймеру в 2025 году
Снежная королева
17:36
Как можно в эту тупость играть, не понимаю.
«Gears of War: Reloaded» — бесполезный перезапуск (субъективный обзор игры)
Снежная королева
17:33
Ерунда этот ваш Хищник. Но дуракам нравится.
Мнение профессиональных критиков перед завтрашней премьерой «Хищника» на основе предпоказа
Павел Ломин
17:30
Arch linux - о мой бог. Как говорится - лучше я поставлю дос. Самый убогий конструктор, лучше сразу генту какую нибудь. 300 пакетных менеджеров, отсутствие какой либо логики в установке и поддержке с...
Почему ядро Linux не в почёте у производителей оборудования
Варя Бушланова
17:28
Выглядят интересно,мне у Хуавей вообще часы нравятся,они и по дизайну симпатичные и по функциям крутые,джити 6 вообще эмоции мониторят
Huawei показала Watch Ultimate 2 в видео презентации Mate 70 Air
Павел Ломин
17:25
Причин может быть много. И есть такой софт. Он действительно есть.
Почему ядро Linux не в почёте у производителей оборудования
Снежная королева
17:24
Как интересно.
Удивившие меня заблуждения о Луне
Павел Ломин
17:24
Это простенькие утилитки. Хорошо, что работают, бывают исключения. Вон игра Hover! 1996 года без проблем до сих пор стартует в win. Вот это я понимаю.
Почему ядро Linux не в почёте у производителей оборудования
Павел Ломин
17:21
LD PATH убрать и запустить. Представим, что у нас бинарник софта, который мы дали клиенту. Да, и запуск по клику и без терминала. У нас есть минимальный стандарт и должно быть как минимум не хуже, чем...
Почему ядро Linux не в почёте у производителей оборудования
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter