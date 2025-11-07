Опубликован рейтинг ста самых слабых паролей в интернете

Подходит к концу первая четверть 21-го века, искусственный интеллект лишает людей работы, создаются человекоподобные роботы. Весь этот научно-технический прогресс не особо сказывается на цифровой культуре людей, судя по тому, какие пароли они используют. Как и на протяжении многих прошлых лет, самым популярным остаётся пароль «123456».

Отчёт о самых распространённых паролях был опубликован сайтом Comparitech. Используя информацию с посвящённых утечкам данных форумов, исследователи собрали более 2 млрд реальных паролей от учётных записей и составили список из 100 самых востребованных.

На втором и третьем местах находятся ничуть не более надёжные пароли «12345678» и «123456789», далее идёт «admin». Пароль «password» занял восьмое место, на девятом — «123», на двадцатом — «1111».

Пароль «123456» встречался 7,6 млн раз из 2 млрд. Замыкает топ-100 пароль «minecraft», который встречался почти 70 000 раз, а «Minecraft» с заглавной буквы — 20 000 раз.

Comparitech называет этот список «образцом человеческой лени». Четверть из тысячи самых популярных паролей состоит только из цифр; 38,6% содержат последовательность цифр 123; 2% — последовательность цифр 321 в порядке убывания; 3,1% — последовательность букв abc; многие пароли состоят из одного символа.

Для безопасности рекомендуется использовать пароль длиной не менее 12 символов, но 65,8% паролей в списке были короче. В 6,9% паролей меньше 8 символов, только у 3,2% — 16 и более символов.

На этой неделе сообщалось, что система видеонаблюдения французского Лувра использовала пароль «LOUVRE», так что слабые варианты защиты выбирают не только пользователи домашних компьютеров.