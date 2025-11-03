Производителю iPhone нужна помощь в сфере искусственного интеллекта

Компания Apple отложила релиз обновлённого виртуального помощника Siri на 2026 год из-за технических проблем. Информационное агентство Bloomberg сообщило, что Siri могут представить с марта по апрель. Чтобы это произошло, Apple требуется помощь со стороны Google.

Марк Гурман в информационной рассылке Power On сообщает, что новая Siri будет основана на Gemini, что позволит внедрить веб-поиск на базе ИИ. Apple платит Google за создание специальной модели на основе Gemini. Она сможет работать на частных облачных серверах Apple, но из этого не следует делать вывод о том, что Apple получит сервисы Google или имеющиеся на платформе Android возможности Gemini.

Модель ИИ от Google принесёт новые функции в интерфейсе Apple. Apple и Google не планируют публично раскрывать своё партнёрство в этом направлении.

В своё время утверждалось, что Apple хочет заключить соглашение с компанией Anthropic и пользоваться в Siri моделями Claude. В итоге этого не произошло.

Гурман заявил, что выпуск обновлённого варианта Siri совпадёт с запуском нового умного дисплея Apple. Последний будет доступен как в виде динамика, так и в виде настенного дисплея. Apple собирается представить последние версии своих операционных систем на Всемирной конференции разработчиков в июне 2026 года.