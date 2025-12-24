Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам

Собираем игровой ПК за 434 000 рублей в качестве подарка на Новый год

Главный праздник года приближается, а значит пора выбирать подарки. Для компьютерных энтузиастов будет приятно получить под елку высокопроизводительный игровой ПК, способный справиться с самыми современных играми.
[ ] для раздела Блоги
+
+

Новый год приближается, и миллионы геймеров мечтают о том, чтобы им приподнесли под елку долгожданный мощный игровой ПК, который способен справиться с самыми графически навороченными ААА-хитами 2026 года.

реклама



Очевидно, что подобная система должна обладать приличным уровнем производительности. Любой сможет сконфигурировать дорогой компьютер с Core Ultra 9 285K и GeForce RTX 5090, но стоить он будет дороже поддержанных иномарок в хорошем состоянии.

Наша задача состоит в том, чтобы собрать ПК, который: а) не стыдно подарить, б) будет обладать хорошим сочетанием цены и производительности, в) будет радовать глаз. Соответственно, начинаем подбор с корпуса типа аквариум, обладающего достаточными габаритами для размещения мощного оборудования и сохранения приемлемого воздушного потока.

реклама



Корпус: LIAN LI O11 Vision — 14 000 р. Вентиляторы: LIAN LI UNI FAN SL V2 120 x 8 — 19 000 р.

Наш выбор, разумеется, падает на Lian Li Vision O11 в белом исполнении. Данный кейс полностью соответствует всем требованиям по части общей эстетики и того, чтобы демонстрировать во всей красе высокопроизводительные комплектующие с RGB-подсветкой.

Lian Li Vision O11 не зазорно установить не только в типичной хрущевке, но и в квартире стоимостью сотни миллионов рублей. Будучи дополненный белыми вентиляторами Lian Li UNI Fan SL V2 120 с ARGB-подсветкой, выбранный корпус превращается в своеобразный заменитель новогодней елки. И если традиционное дерево не всегда способно разукрасить комнату из-за тусклых светодиодов, то включенный ПК на базе Lian Li Vision O11 будет сиять всеми цветами радуги, даря атмосферу праздника.

реклама



Оперативная память: ADATA XPG Lancer RGB 2x24 GB DDR5 CUDIMM 9200 CL42 x2 — 130 000 р.

Естественно, невозможно представить корпус-аквариум без интегрированных в него планок памяти с ARGB-подсветкой. Четыре модуля, стоящие в ряд, будут красиво переливаться, подсвечивая затемненные области в центральной части системы. Для этой цели отлично подойдут два набора ADATA DDR5-9200 2x24 ГБ.

Суммарный объем оперативной памяти в нашем случае будет достигать внушительных 96 ГБ, что, во-первых, не может не радовать, а во-вторых, устраняет узкие места и не делает RAM бутылочным горлышком. В случае недостижения высоких цифр геймер сможет изменить конфигурацию на 6400 CL28 и все еще иметь приличный уровень скорости подсистемы памяти.

реклама



Материнская плата: ASRock Z890 Steel Legend — 25 000 р.

Что касается материнской платы, то здесь все максимально просто. Единственный выбор по сути состоит из белоснежной ASRock Z890 Steel Legend, идеально вписывающейся в общий тон. По заявлению производителя, данная плата способна раскочегаривать DDR5 до 9466 МГц.

Такая возможность делает ASRock Z890 Steel Legend абсолютной "имбой" при цене в скромные 25 000 рублей. Материнская плата поддерживает современные стандарты и потянет топовые процессоры Intel с разблокированным множителем.

Процессор: Core Ultra 7 265K — 35 000 р.

Например, Core Ultra 7 265K — лучший CPU по соотношению цены и производительности до выхода процессоров семейства Nova Lake-S. Данный "камень" стоит как Ryzen 7 9700X, но в многопотоке быстрее него в 1,5 раза. Также он не сильно отстает от вдвое более дорогого флагманского Core Ultra 9 285K за счет наличия аналогичных 8 P-ядер.

В играх указанные процессоры будут примерно равны, если выстроить реалистичные условия, например разрешение 2K/4K и высокие настройки графики с включенной трассировкой лучей. В любом случае, все же приятнее иметь ПК на базе Intel, так как с психологической точки зрения это дает ощущение принадлежности к элите компьютерных энтузиастов, а с практической, большинство приложений создаются компиляторами с оптимизацией под CPU от "синего" лагеря, что может давать определенные преференции. Также не стоит исключать повышенную ликвидность ПК с Intel на борту на вторичном рынке.

Система охлаждения: Arctic Liquid Freezer III Pro 360 — 13 000 р.

Не менее важной задачей является приобретение подходящей системы охлаждения. Она должна не только эффективно справляться с отводом тепла от разогнанного Core Ultra 7 265K, но и иметь соответствующий стиль. Правда, это касается лишь дизайна водоблока, так как вентиляторы в любом случае будут заменены на Lian Li.

Одним из наиболее солидных вариантов видится недорогая готовая СЖО Arctic Liquid Freezer III Pro 360 в белом оттенке. За свои 13 000 рублей она сочетает в себе достаточную надежность и отличные температурные характеристики. В тестах Arctic Liquid Freezer III Pro 360 располагается выше или как минимум на уровне более дорогих СЖО, включая NZXT Kraken Elite 360.

Твердотельный накопитель: Samsung 9100 Pro 4 TB — 67 000 р.

В качестве накопителя для нашего новогоднего ПК подойдут лишь несколько моделей на рынке, и все они производятся компанией Samsung. Абсолютным минимумом можно назвать Samsung 980 Pro на 2 ТБ, а более подходящим под общую производительность — Samsung 9100 Pro на 4 ТБ.

Нет необходимости петь дифирамбы этому SSD, поскольку все и так знают, что это топ из топов, который имеет превосходную надежность и высочайшую скорость практически во всех типах нагрузок. К сожалению, его фирменный радиатор не предлагается в белом исполнении, а огромное множество моделей с ARGB-подсветкой от китайских умельцев выглядят не слишком презентабельно и мало сочетаются с премиальными комплектующими. Впрочем, избранные сторонние радиаторы все же относительно нейтральны на вид и способны украсить пустующее пространство между CPU и GPU.

Блок питания: Super Flower LEADEX VII Platinum PRO ATX 3.1 850W — 14 000 р.

Как известно, на блоке питания для ПК экономить нежелательно, но и в расточительстве также нет особого смысла. Seasonic Platinum или Super Flower Leadex Titanium не добавят FPS в играх, но могут излишне увеличить стоимость всей сборки.

Белый Super Flower LEADEX VII Platinum PRO на 850 Вт станет неплохим вариантом, учитывая репутацию производителя и наличие японских конденсаторов не только на входе, но и на выходе, чем не могут похвастать более дешевые массовые БП.

Фактически, установка блока питания от Super Flower с сертификатом Gold и выше дает приличный запас надежности ПК на несколько лет вперед, без необходимости сильно беспокоиться о стабильной работе при высоких нагрузках. Здесь наличие ARGB-подсветки не так актуально, потому что БП в корпусе Lian Li O11 Vision расположен за металлической стенкой и недоступен для обзора.

Видеокарта: GIGABYTE GeForce RTX 5070 Ti AERO OC — 117 000 р.

Ну и, наконец, мы подошли к главному компоненту нашего новогоднего подарочного ПК, а именно видеокарте. Можно долго спорить о преимуществах GPU от AMD и NVIDIA, но рыночная доля "зеленых" в более чем 90% говорит о желании ПК-игроков обладать графическим ускорителем с приставкой GeForce.

Из всего многообразия GPU наиболее подходящим видится GeForce RTX 5070 Ti в исполнении Gigabyte Aero. В отличие от других вендоров здесь производитель не стал колхозить самобытный и не всегда уместный дизайн, а вылепил обыкновенный прямоугольный кирпич, который гармонично вписывается в большинство прозрачных корпусов.

Объем видеопамяти, равный 16 ГБ, не станет узким местом в тяжелых играх и будет делать видеокарту актуальной даже после выхода GeForce RTX 6000-й серии. По соотношению цены и производительности более дорогая GeForce RTX 5080 смотрится менее выигрышно, а более дешевая GeForce RTX 5070 скоро может превратиться в "тыкву" из-за наличия всего лишь 12 ГБ VRAM.

Итого: 434 000 р.

Суммарная стоимость получившегося ПК составила почти полмиллиона рублей или примерно $5500. В начале нулевых типичный ценник на игровую систему высокого уровня стартовал с $2000. Поэтому, учитывая инфляцию зеленой валюты за прошедшее время, можно сказать, что подарок не переоценен.

Потенциала производительности будет хватать для AAA-игр на пару лет, а стильный внешний вид украсит интерьер и будет радовать геймера и окружающих.

Реклама. ООО «Яндекс Маркет», ИНН 9704254424

Добавить в закладки

Теги

сборка пк игровой компьютер игровой пк новый год
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор и тестирование SSD-накопителя PCIe 5.0 NVMe M.2 MSI Spatium M560 объемом 1 ТБ
6
Обзор и тестирование блока питания MSI MAG A850GL PCIE5 White
1
Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 5070 Ti 16G Gaming Trio OC
22
Обзор и тестирование блока питания Formula V Line FV-1000GM
12
Сравнительный обзор четырех недорогих материнских плат MSI на AMD Socket AM5
12
Обзор ноутбука ASUS VivoBook S14 (M3407H)
3
Ретроклокинг: Вся палитра процессоров AMD Socket 754
42
Обзор игрового ноутбука ASUS ROG Strix G16 (G615LR)
2
Обзор сетевого хранилища TerraMaster F4-425 Plus
11
Обзор и тестирование монитора Titan Army C30SK Pro
4
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

BMW запатентовала винты, для откручивания которых требуется специальный инструмент
12
В Петербурге началась подготовка к строительству нулевого этапа мегапроекта ВСМ
+
Пользователь отправил по гарантии комплект DDR5 за $1000 и получил декоративный набор за $35 взамен
1
Великобритания выведет из эксплуатации БМП Warrior, несмотря на проблемы с введением в строй Ajax
+
ОАК расширяет производственные мощности по выпуску истребителей пятого поколения Су-57
+
В Польше закрыли последнее генконсульство РФ
+
«КамАЗ» готовится к падению продаж на 20% по итогам 2025 года на фоне общего кризиса рынка
+
ВВС Польши приобретут ещё две эскадрильи новых истребителей
+
Комплекс с гиперзвуковой ракетой «Орешник» поставят на боевое дежурство до конца 2025 года
+
AMD Ryzen 5 7500X3D сравнили в играх с Intel Core i5-14600K и Ryzen 7 7800X3D
+
В США построят новые линкоры в честь Дональда Трампа
1
Первый в мире противодроновый костюм был создан в России
2
В США прекращают строительство пяти ветровых электростанций из-за помех радарам
+
В России утвердили концепцию о развитии грузовых и пассажирских дирижаблей на период до 2035 года
+
Троллейбусная сеть Махачкалы закрыта после 52 лет работы
1
Дания приобретёт у США ракеты увеличенной дальности AMRAAM-ER для ЗРК NASAMS
+
Названы худшие и лучшие браузеры с точки зрения обеспечения конфиденциальности пользователей
3
США могут продать конфискованные у Венесуэлы танкеры с нефтью
1
Счастливчик купил ПК с RTX 5090 и 9800X3D в паре с 64 ГБ DDR5 в разы дешевле его реальной цены
1
Wylsacom назвал модели iPhone, которые стоит выбрать в 2026 году
1

Популярные статьи

Поменял материнскую плату для Ryzen 5 5600X на топовую и пожалел или когда PCI-E 4.0 не радует
25
О прошитой Sony PlayStation 4 Slim в 2026 году — опыт бывалого консольщика
6
Противостояние Xbox One X и Xbox Series S в 2026 году — опыт бывалого консольщика
4
Как грамотно установить и настроить Windows 10 в конце 2025 года и продлить обновления еще на год
18
QLED Смарт ТВ, воспроизводящий любой контент: обзор Dune HD Q55R1
6
Осматриваю и разбираю проблемный ноутбук Samsung RV511
17
Обзор и тестирование SSD-накопителя PCIe 5.0 NVMe M.2 MSI Spatium M560 объемом 1 ТБ
6
США использовали переговоры об Украине для противодействия БРИКСу на венесуэльском направлении
3
Вспоминаю свои любимые настолки из детства
1
Собираем игровой ПК за 434 000 рублей в качестве подарка на Новый год
+

Сейчас обсуждают

Илья Старинов
22:54
Вам синеботам вместе с процем выдают ещё таблетки "отупин" и "балабалин"? Во-первых, ты забыл упомянуть, что ты лишишься гарантии, если отключишь Intel Baseline, а во-вторых, ты уже не получишь такую ...
В Hardware Unboxed считают, что платформы на DDR4 не увидят «второе дыхание» из-за дефицита DRAM
IRanPast
22:45
У меня 285 мб/с, мне достаточно
Поменял материнскую плату для Ryzen 5 5600X на топовую и пожалел или когда PCI-E 4.0 не радует
RandomXP
22:30
Согласен, но не выкидывать же, если есть?)) К тому же кэш довольно "умный", а в сочетании с быстрой сеткой - получаем очень быстрый запуск игры с сетевого диска - файлы для запуска лежат в оперативной...
Поменял материнскую плату для Ryzen 5 5600X на топовую и пожалел или когда PCI-E 4.0 не радует
IRanPast
22:22
Столько - это явно лишнее 🤣🤣🤣 Хотя там DDR3... А что за материнка?
Поменял материнскую плату для Ryzen 5 5600X на топовую и пожалел или когда PCI-E 4.0 не радует
Voldemaar
22:16
ФПС монитор лучше не использовать, он сильно занижает показания ФПС - по сравнению с MSI AB
5 причин отказаться от Windows 11 еще на год и продолжать пользоваться Windows 10
RandomXP
22:14
О, тебе точно не нужен NAS!
Поменял материнскую плату для Ryzen 5 5600X на топовую и пожалел или когда PCI-E 4.0 не радует
Валентин Швец
22:14
там написано за i7 и i9 но даже так после обновления можно отключить Intel Baseline Profile,но ты этого явно не знал Илюх, снова ты чепуху высрал Илюх, ну ты амудешник конечно жесткий, ты таким родилс...
В Hardware Unboxed считают, что платформы на DDR4 не увидят «второе дыхание» из-за дефицита DRAM
RandomXP
22:11
TrueNAS в моем понимании требует еще больше памяти)) Коммутатор - что то китайское дешманское самое. Типа такого https://www.wildberries.ru/catalog/423240630/detail.aspx?size=604072149
Поменял материнскую плату для Ryzen 5 5600X на топовую и пожалел или когда PCI-E 4.0 не радует
slikts
22:03
Конечно верю! В магазине работают идиоты и не знают что продают!
Счастливчик купил ПК с RTX 5090 и 9800X3D в паре с 64 ГБ DDR5 в разы дешевле его реальной цены
serascer
21:42
Ну не будем человека ругать, он из анабиоза только вышел, надо ему наверстать историю за последний 21 год
НПО Лавочкина построит для России электростанцию на Луне
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter