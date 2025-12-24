Новый год приближается, и миллионы геймеров мечтают о том, чтобы им приподнесли под елку долгожданный мощный игровой ПК, который способен справиться с самыми графически навороченными ААА-хитами 2026 года.

Очевидно, что подобная система должна обладать приличным уровнем производительности. Любой сможет сконфигурировать дорогой компьютер с Core Ultra 9 285K и GeForce RTX 5090, но стоить он будет дороже поддержанных иномарок в хорошем состоянии.

Наша задача состоит в том, чтобы собрать ПК, который: а) не стыдно подарить, б) будет обладать хорошим сочетанием цены и производительности, в) будет радовать глаз. Соответственно, начинаем подбор с корпуса типа аквариум, обладающего достаточными габаритами для размещения мощного оборудования и сохранения приемлемого воздушного потока.

Корпус: LIAN LI O11 Vision — 14 000 р. Вентиляторы: LIAN LI UNI FAN SL V2 120 x 8 — 19 000 р.

Наш выбор, разумеется, падает на Lian Li Vision O11 в белом исполнении. Данный кейс полностью соответствует всем требованиям по части общей эстетики и того, чтобы демонстрировать во всей красе высокопроизводительные комплектующие с RGB-подсветкой.

Lian Li Vision O11 не зазорно установить не только в типичной хрущевке, но и в квартире стоимостью сотни миллионов рублей. Будучи дополненный белыми вентиляторами Lian Li UNI Fan SL V2 120 с ARGB-подсветкой, выбранный корпус превращается в своеобразный заменитель новогодней елки. И если традиционное дерево не всегда способно разукрасить комнату из-за тусклых светодиодов, то включенный ПК на базе Lian Li Vision O11 будет сиять всеми цветами радуги, даря атмосферу праздника.

Оперативная память: ADATA XPG Lancer RGB 2x24 GB DDR5 CUDIMM 9200 CL42 x2 — 130 000 р.

Естественно, невозможно представить корпус-аквариум без интегрированных в него планок памяти с ARGB-подсветкой. Четыре модуля, стоящие в ряд, будут красиво переливаться, подсвечивая затемненные области в центральной части системы. Для этой цели отлично подойдут два набора ADATA DDR5-9200 2x24 ГБ.

Суммарный объем оперативной памяти в нашем случае будет достигать внушительных 96 ГБ, что, во-первых, не может не радовать, а во-вторых, устраняет узкие места и не делает RAM бутылочным горлышком. В случае недостижения высоких цифр геймер сможет изменить конфигурацию на 6400 CL28 и все еще иметь приличный уровень скорости подсистемы памяти.

Материнская плата: ASRock Z890 Steel Legend — 25 000 р.

Что касается материнской платы, то здесь все максимально просто. Единственный выбор по сути состоит из белоснежной ASRock Z890 Steel Legend, идеально вписывающейся в общий тон. По заявлению производителя, данная плата способна раскочегаривать DDR5 до 9466 МГц.

Такая возможность делает ASRock Z890 Steel Legend абсолютной "имбой" при цене в скромные 25 000 рублей. Материнская плата поддерживает современные стандарты и потянет топовые процессоры Intel с разблокированным множителем.

Процессор: Core Ultra 7 265K — 35 000 р.

Например, Core Ultra 7 265K — лучший CPU по соотношению цены и производительности до выхода процессоров семейства Nova Lake-S. Данный "камень" стоит как Ryzen 7 9700X, но в многопотоке быстрее него в 1,5 раза. Также он не сильно отстает от вдвое более дорогого флагманского Core Ultra 9 285K за счет наличия аналогичных 8 P-ядер.

В играх указанные процессоры будут примерно равны, если выстроить реалистичные условия, например разрешение 2K/4K и высокие настройки графики с включенной трассировкой лучей. В любом случае, все же приятнее иметь ПК на базе Intel, так как с психологической точки зрения это дает ощущение принадлежности к элите компьютерных энтузиастов, а с практической, большинство приложений создаются компиляторами с оптимизацией под CPU от "синего" лагеря, что может давать определенные преференции. Также не стоит исключать повышенную ликвидность ПК с Intel на борту на вторичном рынке.

Система охлаждения: Arctic Liquid Freezer III Pro 360 — 13 000 р.

Не менее важной задачей является приобретение подходящей системы охлаждения. Она должна не только эффективно справляться с отводом тепла от разогнанного Core Ultra 7 265K, но и иметь соответствующий стиль. Правда, это касается лишь дизайна водоблока, так как вентиляторы в любом случае будут заменены на Lian Li.

Одним из наиболее солидных вариантов видится недорогая готовая СЖО Arctic Liquid Freezer III Pro 360 в белом оттенке. За свои 13 000 рублей она сочетает в себе достаточную надежность и отличные температурные характеристики. В тестах Arctic Liquid Freezer III Pro 360 располагается выше или как минимум на уровне более дорогих СЖО, включая NZXT Kraken Elite 360.

Твердотельный накопитель: Samsung 9100 Pro 4 TB — 67 000 р.

В качестве накопителя для нашего новогоднего ПК подойдут лишь несколько моделей на рынке, и все они производятся компанией Samsung. Абсолютным минимумом можно назвать Samsung 980 Pro на 2 ТБ, а более подходящим под общую производительность — Samsung 9100 Pro на 4 ТБ.

Нет необходимости петь дифирамбы этому SSD, поскольку все и так знают, что это топ из топов, который имеет превосходную надежность и высочайшую скорость практически во всех типах нагрузок. К сожалению, его фирменный радиатор не предлагается в белом исполнении, а огромное множество моделей с ARGB-подсветкой от китайских умельцев выглядят не слишком презентабельно и мало сочетаются с премиальными комплектующими. Впрочем, избранные сторонние радиаторы все же относительно нейтральны на вид и способны украсить пустующее пространство между CPU и GPU.

Блок питания: Super Flower LEADEX VII Platinum PRO ATX 3.1 850W — 14 000 р.

Как известно, на блоке питания для ПК экономить нежелательно, но и в расточительстве также нет особого смысла. Seasonic Platinum или Super Flower Leadex Titanium не добавят FPS в играх, но могут излишне увеличить стоимость всей сборки.

Белый Super Flower LEADEX VII Platinum PRO на 850 Вт станет неплохим вариантом, учитывая репутацию производителя и наличие японских конденсаторов не только на входе, но и на выходе, чем не могут похвастать более дешевые массовые БП.

Фактически, установка блока питания от Super Flower с сертификатом Gold и выше дает приличный запас надежности ПК на несколько лет вперед, без необходимости сильно беспокоиться о стабильной работе при высоких нагрузках. Здесь наличие ARGB-подсветки не так актуально, потому что БП в корпусе Lian Li O11 Vision расположен за металлической стенкой и недоступен для обзора.

Видеокарта: GIGABYTE GeForce RTX 5070 Ti AERO OC — 117 000 р.

Ну и, наконец, мы подошли к главному компоненту нашего новогоднего подарочного ПК, а именно видеокарте. Можно долго спорить о преимуществах GPU от AMD и NVIDIA, но рыночная доля "зеленых" в более чем 90% говорит о желании ПК-игроков обладать графическим ускорителем с приставкой GeForce.

Из всего многообразия GPU наиболее подходящим видится GeForce RTX 5070 Ti в исполнении Gigabyte Aero. В отличие от других вендоров здесь производитель не стал колхозить самобытный и не всегда уместный дизайн, а вылепил обыкновенный прямоугольный кирпич, который гармонично вписывается в большинство прозрачных корпусов.

Объем видеопамяти, равный 16 ГБ, не станет узким местом в тяжелых играх и будет делать видеокарту актуальной даже после выхода GeForce RTX 6000-й серии. По соотношению цены и производительности более дорогая GeForce RTX 5080 смотрится менее выигрышно, а более дешевая GeForce RTX 5070 скоро может превратиться в "тыкву" из-за наличия всего лишь 12 ГБ VRAM.

Итого: 434 000 р.

Суммарная стоимость получившегося ПК составила почти полмиллиона рублей или примерно $5500. В начале нулевых типичный ценник на игровую систему высокого уровня стартовал с $2000. Поэтому, учитывая инфляцию зеленой валюты за прошедшее время, можно сказать, что подарок не переоценен.

Потенциала производительности будет хватать для AAA-игр на пару лет, а стильный внешний вид украсит интерьер и будет радовать геймера и окружающих.

