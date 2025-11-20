Один французский истребитель в максимальной комплектации стоит 100 млн. евро, а производство боевой машины даже не дотягивает до выпуска 5 единиц за месяц

В минувший понедельник президенты Франции и Украины подписали меморандум, согласно которому украинское государство купит в ближайшие 10 лет примерно 100 истребителей Rafale, выпускаемых фирмой Dassault. Ключевым же здесь является то, что меморандум представляет собой не полноценный договор с последующими обязательными последствиями, юридически обязывающими заключить сделку, а представляет собой протокол о намерениях. Что интересно, Украина совсем недавно вознамерилась, в форме меморандума, купить у Швеции не менее 100 истребителей Gripen E. Об этом, как и о свежих намерениях с Францией, написали журналисты Politico. Прокомментировали событие и европейские правительственные специалисты, отметившие сразу несколько сложностей для Киева.

Во-первых, иметь 200 передовых истребителей западного производства довольно трудно даже для экономически успешной западной страны. Но Украина хочет себе боевой парк сразу из нескольких разных иностранных боевых машин, что вдвойне сложней. Тут, как снежный ком, появляется много трудностей: слишком явные проблемы с материально-техническим обеспечением, как и с обучением лётчиков и наземного обслуживающего персонала, рост логистических трудностей.

Истребитель Рафаль. Источник фото: РИА Новости

Во-вторых, непонятно кто будет финансировать эксплуатацию и покупку более чем 200 самолётов, ведь в бюджете сегодняшней Украины и без того аномально значимые трудности. Для примера, максимальная стоимость шведского Gripen составляет 125 млн. евро. Французский Rafale в максимальной комплектации стоит ненамного дешевле – около 100 млн. евро.

Ну и наконец третья проблема. Сегодняшнее состояние производственных мощностей европейских производителей военных товаров, оставляет желать лучшего. Часть текущих заказов на истребители Rafale уже просрочены. И лишь в планах есть возможность производить авиационные боевые машины в количестве 5 единиц в месяц. Поэтому планы Киева стать владельцем одного из крупнейших ВВС современного мира, довольно трудно исполнимы.