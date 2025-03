В далёком 2002 году, компания nVidia представила свой новый флагманский графический чип GeForce4 Ti, который являлся обновлённым и усовершенствованным GeForce3 Ti. И сегодня мы о них говорить не будем...

А поговорим мы сегодня о его бюджетном компаньоне под именем GeForce4 MX... если честно я как-то уже достаточно "побомбил" на счёт него в своей недавней статье о Doom 3, так что как-то запала и не осталось. Так что вкратце напомню вам суть - а суть была в том что данный чип не имел никакого отношения к GeForce4 Ti и даже к GeForce3, а являлся чутка доработанным и разогнанным GeForce2 MX, да да... именно MX, а не полноценным GeForce2. Ситуёвина такая сложилась по двум причинам: во первых nVidia заключила с компанией Microsoft контракт на поставку 24 миллионов графических чипов, подобных GeForce4 Ti, для использования игровой приставке Xbox, что как следствие вызвало их дефицит на рынке видеокарт, в виду того, что производственные мощности, как мы знаем - не резиновые, ну а во вторых, мистеру Хуангу были деньги очень нужны, так что пришлось выкручиваться.

Ну а как мистер Хуанг "смог" выкрутиться, мы сегодня и посмотрим на примере трёх типичных представителей семейства видеокарт GeForce4 MX440.

Первый подопытный в исполнении фирмы Palit - nVidia GeForce4 MX440 128Mb 64bit

Довольно интересно выполненная видеокарта, оснащённая выходом под "композит" и съёмным радиатором, что в теории позволяя как минимум заменить там термопасту, как максимум - поставить нормальное активное охлаждение. Увы, шина в 64bit не внушает оптимизм относительно производительности данного изделия.

Второй подопытный неизвестного производителя - nVidia GeForce4 MX440 128Mb 128bit

Шина тут уже 128bit, что не может не радовать, а вот не радует тут нас приклеенный намертво радиатор - без возможности замены, хотя в текстолите предусмотрены нормальные отверстия для крепления оного. Данное поделие формой радиатора напоминает мне изделия фирмы Super... лютейшего треш-производителя тех лет, возможно это она и есть.

Третий подопытный, и вновь в исполнении фирмы Palit - nVidia GeForce4 MX440 64Mb 128bit

Ну и третий наш экземпляр, который имеет съёмный радиатор, и увы не распаянный DVI порт. Из особенностей у него - всего 64Mb памяти, зато относительно шустрой и на 128bit шине, ну и забавный золотистый текстолит. Также у данной карты отбиты несколько компонентов на плате, что, впрочем, не мешает ей исправно функционировать. Собственно, данный экземпляр я и оставлю в своей коллекции, в то время как прочие пойдут на продажу по цене шаурмы - авось кому пригодятся. Помимо этих экземпляров у меня имеется ещё парочка, но они ничем примечательны, так что полноценно я их тестировать не стал, ибо не вижу в этом смысла.

Соперником для данных видеокарт у нас выступит GeForce2 MX400 32Mb 128bit, который уже был героем одной из моих статей.

Ну а вот так наши видеокарты выглядят в GPU-Z:

GeForce2 MX400 32bit vs GeForce4 MX440 64Mb 128bit vs 128Mb 128bit vs 128Mb 64bit

Как видим все наши GeForce4 MX440 оснащены памятью стандарта DDR, хотя и версии с памятью типа SDR также выпускались. Ещё были модели видеокарт GeForce4 MX420 и MX460, которые отличались в основном частотами чипа/памяти. Тут же по частотам у нас всё в принципе в пределах нормы, хотя 64bit всё-таки имеет заниженные частоты памяти в 150MHz вместо положенных 166MHz, впрочем, выпускались карты и с 133MHz памятью... что являлось типичной политикой мистера Хуанга в отношении качества исполнения видеокарт в те годы - т.е. полнейшее попустительство всяческим урезаниям и обрезаниям в угоду низкой цены.

Исходя из имеющихся данных по частотам чип/память, мы можем прогнозировать 1.5-2х кратный прирост производительности GeForce4 MX относительно GeForce2 MX.

Единственным значимым преимуществом GeForce4 MX над GeForce2 MX можно считать наличие у него Video Processing Engine - аппаратного декодера MPEG2, с расширенными возможностями вывода на аналоговые TV. У нас же в стране на это было как-то всем пофиг, ибо DVD приводы и диски тогда ещё стоили конских денег, а большинство видео контента потреблялось на ПК в виде пиратских CD дисков с видео в формате DivX, которому от этого вашего аппаратного декодера MPEG2 было ни тепло, ни холодно.

Тестировать будем по классике на Intel Pentium 4HT 2.4Ghz, 1Gb оперативной памяти DDR400, и под управлением операционной системы Windows XP SP3.

3DMark 2000 Pro

Превосходство GeForce4 MX от 15 до 60%, в зависимости от модификации.

3DMark 2001 SE

Превосходство GeForce4 MX от 35 до впечатляющих 130%.

3DMark'03

Превосходство GeForce4 MX от 30 до 85%.

Quake III Arena

Превосходство GeForce4 MX от 55 до эпических 210%.

Unreal Tournament

А вот тут нормальному тестированию помешала не отключаемая вертикальная синхронизация, но в целом всё и так понятно.

Halo: Combat Evolved

А вот и первый промах наших GeForce4 MX, как видим данная игра очень любит высокую частоту чипа, а также судя по всему очень любит GeForce2 MX, ибо местами он умудряется обгонять младшего представителя команды GeForce4 MX, оснащённого 64bit шиной памяти.

Unreal Tournament 2004

На минимальных настройках графики превосходство GeForce4 MX составляет от 15 до 30%, на максимальных же настройках разрыв увеличивается до 30-80%.

Doom 3

На минимальных настройках графики превосходство GeForce4 MX составляет от 50 до 125%, на максимальных же настройках разрыв увеличивается до 50-165%, в зависимости от модификации. Впрочем, что GeForce2 MX400, что младший GeForce4 MX440 для игры непригодны, а старшие GeForce4 MX440 пригодны для игры только при наличии мощного центрального процессора.

Итоги

Для начала отвечу комментаторам, постоянно задающим с умным видом риторический вопрос - Ктож в те годы играл в 640х480?

Ответ - В 640х480 в те годы играло подавляющее большинство населения нашей страны, что наглядно видно из приведённых выше тестов.

Ну а что касается GeForce4 MX, то думаю тут говорить что-то уже излишне, ибо тесты наглядно показали, что это поделие мистера Хуанга было по второму разу проданным GeForce2 MX. Было бы интересно сравнить его с полноценным GeForce2, наверное, это было бы ещё большее унижение. Да, разгон по чипу и памяти дал ощутимый прирост по производительности в старых играх, но в актуальных играх данная видеокарта себя проявляла - никак. И была лишь ненужным балластом с архитектурой 90х годов, под которую, усилиями мистера Хуанга, разработчики были вынуждены оптимизировать свои игры, вместо того чтобы использовать в полную силу "шейдерную" архитектуру видеокарт GeForce3 и Radeon 8500, вышедших в 2001 году.

Кто-то может сказать, что GeForce3 и Radeon 8500 были топовыми продуктами, и как следствие - дорогими, да на старте может быть - 499$ просили за GeForce3 в феврале 2001 года, а вот за Radeon 8500 в октябре 2001 года уже всего 299$ на старте продаж, что вызвало падение цен на GeForce3, и выход его двух модификаций под именами GeFroce3 Ti 200 и Ti 500, за 199 и 349$ соответственно, на что ATi ответила чипом Radeon 8500LE за 199$. В начале 2002 года выходит GeForce4 Ti с ценниками от 199 до 399$ в зависимости от модификации, а, вот ATi в августе того же года выпускает бюджетную "шейдерную" видеокарту под именем Radeon 9000 за 109$ на старте продаж. Нам данная видеокарта более известна под именем Radeon 9200.

А вот nVidia во главе с мистером Хуангом до последнего торговала устаревшим фуфлом, и в бюджетном сегменте у них шейдерные видеокарты появились лишь с выходом GeForce FX5200 в марте 2003 года... и она была настолько никакая, что ATi так и продолжала клепать Radeon 9200 в данной ценовой категории, вплоть до фактической смерти шины AGP, и полного перехода видеокарт на шину PCI-E.

И если вы думаете, что это был конец чипа GeForce4 MX... о нет дети, в том же 2003 году на этом чипе были выпущены видеокарты GeForce MX4000 под AGP шину, а в 2004 году видеокарты GeForce PCX4300 под шину PCI-E... ибо "фанат" nVidia он, как известно - не мамонт... а мистеру Хуангу - копеечка всегда приятна.

А на этом у меня сегодня всё - всем пока.