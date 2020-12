Начислено вознаграждение Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение

Cyberpunk 2077 - тот долгострой, которого ждали многие, и всё из-за его жанра, который редко встретишь среди новых игр. CD Projekt Red анонсировали свою игру 30 мая 2012 года, а вышла она только в 2020 году. За 8 лет много чего поменялось, но даже это не испортило впечатление комьюнити, игру в первый же день оценили в целых 90 баллов на Metacritic, когда The Last Of Us Part 2 после своего выхода некоторое время имел рейтинг 30.

Разработчики каждый день подогревали интерес к игре в своём Twitter, выкладывая видео, фото и смотры геймплей. Даже обнаруженные баги в патче Day 0 не стали помехой - игра вышла, несмотря на несколько своих переносов.

Игра насыщена такими RPG элементами как: прокачка персонажа различными чипами, персонализация персонажа, совершенствование оружия, автомобилей. Интересно, что персонализация хоть и даёт баффы главному герою, но всё это не за донат, никаких эксклюзивных наворотов за реальные деньги или микротранзакций, Ubisoft стоило бы взять пример. Своим меню игра отдалённо напоминает Witcher 3: Wild Hunt, вышедший в мае 2015 от той же CD Projekt, где также много информации на пиксель.

Создание персонажа стоит отдельного внимания, но оно не совсем обычное и оправдывает возрастное ограничение 18+. Более пятидесяти параметров - персонажу можно настроить абсолютно всё. Под "абсолютно всё" имеется ввиду действительно абсолютно всё.

Графика игры соответствует 2020 году, в какие-то моменты она кажется очень даже прогрессивной. Всё это дополняет функция трассировки лучей и DLSS от NVIDIA, повышающая FPS и качество графики путём уменьшения количества визуализированных пикселей и восстановления разрешения с помощью обученной нейросети. В некоторых моментах RTX способен удивить глаз, он действительно изменяет вид на картину, а в некоторых особой разницы незаметно. Дождь в игре - особый вид искусства, его капли динамичны и реалистичны. Для эпилептиков игра в Cyberpunk 2077 может стать рисковой затеей, уже были новости о том, что в некоторых миссиях графика вполне может вызвать эпилептический припадок. Как заявляли разработчики, эту проблему они хотят решить созданием специального режима для людей с эпилепсией.

Сюжет в игре рассказывает о наёмнике и его напарнике, которые перебрались в Найтсити, чтобы выкрасть у одной из самых могущественных корпораций новый имплант, дарующий бессмертие. Но всё идёт не по плану: героя убивают пулей между глаз, а украденная разработка спасает ему жизнь с одним нюансом - теперь он будет видеть в своём сознании Джонни Сильверхенда, пропавшего пятьдесят лет назад рокера, выступающего против японской корпорации, желающей сделать из Японии сверхдержаву. Хотя внезапные появления Джонни, прототипа Киану Ривза, лишь придают интереса к сюжету, ведь теперь он появляется в разных кат-сценах, где может покрыть трёхкратным матом собеседника главного героя или толкнуть философскую мысль.

Учитывая, что задумка игры писалась сценаристам с нуля, им пришлось нелегко. Тот же Witcher 3: Wild Hunt писался по уже существующей серии книг, где лор придуман был уже задолго до них, а характер каждого персонажа прописан. Разработчикам действительно нужно было поднапрячься, чтобы придумать, а главное воссоздать, всю эту вселенную.

Что касательно оптимизации, тут всё плохо. Cyberpunk 2077 на ближайшие несколько лет может получить звание бенчмарка, ведь даже новая RTX 3090 не справляется с игрой в 4K 60 FPS и RTX ON. Младшие видеокарты тем более не осилят 4K в 60 FPS, поэтому если Вы хотите играть с RTX ON, ультра настройками графики и 2K, придётся попрощаться со стабильными 60 кадрами. Ну а если ради Cyberpunk 2077 покупать новую видеокарту, учитывая нынешние цены, игрушка получится очень дорогостоящей.

Для тех, кто решил поиграть в Cyberpunk 2077, но наслышан о нём лишь из обзоров, анонсов и сливов, игра все равно останется незнакомой, на релизе некоторые механики выглядят совсем иначе, чем были запланированы. Можно сказать что это, наверное, самый удачный релиз для "карантинного" 2020 года, несмотря на переносы и обнаруженные баги.