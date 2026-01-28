Приоритетом будут совместные проекты, а не субсидии

В 2016 году США и Израиль подписали меморандум о взаимопонимании в сфере обороны, который предусматривал выделение Тель-Авиву 38 миллиардов долларов в виде военной помощи, 33 миллиардов долларов в качестве грантов на закупку американского оружия и 5 миллиардов на укрепление противоракетной обороны. Средства ежегодно выделялись в размере около 3,3 миллиарда долларов в год.

Издание Financial Times приводит слова главного финансового советника Министерства обороны Израиля Гиль Пинхас, который перед уходом заявил, что страна заинтересована в подписании нового 10-летнего соглашения с США. Пинхас утверждает, что переговоры по поводу соответствующего соглашения должны пройти в ближайшие недели.

При этом Тель-Авив будет отдавать приоритет равноправному сотрудничеству и реализации совместных проектов, а не субсидиям со стороны Вашингтона. Тем не менее израильские власти рассчитывают, что документ предусмотрит финансирование для закупок американского оружия, но оно будет постепенно сокращаться. Financial Times акцентирует внимание на том, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху ранее говорил о планах Тель-Авива отказаться от военной помощи США в течение следующего десятилетия.