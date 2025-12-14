Так называемые международные силы безопасности не буду принимать участие в боях с ХАМАС

Издание Reuters, ссылаясь на собственные источники, пишет, что правительство США планирует организовать 16 декабря в Дохе конференцию с участием региональных союзников для обсуждения вопроса по развёртыванию международных сил безопасности в регионе. Более 25 стран направят своих представителей на конференцию, которая будет включать переговоры по структуре командования миротворческим корпусом и другим вопросам.

По данным издания, размещение миротворцев в палестинском анклаве возможно уже в следующем месяце. При этом источники издания утверждают, что миротворцы не будут принимать участие в боях с ХАМАС. Источники Reuters подтвердили заинтересованность многих стран принять участие в миротворческой инициативе. Американские чиновники прорабатывают численность, состав, развёртывание, подготовку и правила миссии.

В качестве командующего миротворческой миссией может выступить высокопоставленный генерал США, но окончательное решение ещё не принято. Пресс-секретарь Белого дома Каролин Ливитт подтвердила продолжающуюся работу над вторым этапом мирного урегулирования палестино-израильского конфликта. Второй этап как раз таки предусматривает обеспечение долгосрочного мира путём размещения миротворческих сил.