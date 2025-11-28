Тайбэй может потратить существенную часть дополнительного оборонного бюджета на закупку оружия из США

Министр обороны Тайваня Веллингтон Ку, чьи слова приводит издание Reuters, подтвердил, что тайваньское правительство обсудило с США возможность приобретения американского оружия в рамках дополнительного оборонного бюджета в размере 40 миллиардов долларов. Чиновник подтвердил, что приобретение оружия у Вашингтона составляет значительную часть расходов.

По его словам, предварительные обсуждения с США по этому поводу уже были завершены. Тайвань получил от США список и количество вооружений, информацию о расценках, сроки поставок и другие детали, которые подтверждают готовность Вашингтона к заключению новых соглашений о продаже оружия. При этом Ку отказался озвучивать какие-либо подробности, подчеркнув, что это невозможно до официального уведомления Конгресса США.

Незадолго до этого заявления Веллингтон Ку, анонсируя многомиллиардный дополнительный оборонный бюджет, упоминал, что средства потратят на беспилотники, ракеты и средства противовоздушной обороны, не озвучив конкретные наименования. Следует также добавить, что упомянутый дополнительный оборонный бюджет рассчитан на срок с 2026 по 2033 год.