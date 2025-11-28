Сайт Конференция
Nacvark
Тайвань обсудил с США приобретение американского оружия на сумму до $40 млрд
Тайбэй может потратить существенную часть дополнительного оборонного бюджета на закупку оружия из США

Министр обороны Тайваня Веллингтон Ку, чьи слова приводит издание Reuters, подтвердил, что тайваньское правительство обсудило с США возможность приобретения американского оружия в рамках дополнительного оборонного бюджета в размере 40 миллиардов долларов. Чиновник подтвердил, что приобретение оружия у Вашингтона составляет значительную часть расходов.

По его словам, предварительные обсуждения с США по этому поводу уже были завершены. Тайвань получил от США список и количество вооружений, информацию о расценках, сроки поставок и другие детали, которые подтверждают готовность Вашингтона к заключению новых соглашений о продаже оружия. При этом Ку отказался озвучивать какие-либо подробности, подчеркнув, что это невозможно до официального уведомления Конгресса США.

Незадолго до этого заявления Веллингтон Ку, анонсируя многомиллиардный дополнительный оборонный бюджет, упоминал, что средства потратят на беспилотники, ракеты и средства противовоздушной обороны, не озвучив конкретные наименования. Следует также добавить, что упомянутый дополнительный оборонный бюджет рассчитан на срок с 2026 по 2033 год.

#сша #тайвань
Источник: reuters.com
Сейчас обсуждают

Garthar
03:19
Эмм, это все продается практически в любом магазине для стройки и ремонта, но виноваты маркетплейсы ага
Мизулина направила обращения в ФСБ и МВД в связи с продажей запрещенных товаров на маркетплейсах
VRoman
02:05
Да могли бы просто 12+6 и 16+8 делать без интеграшек. Ведь мы все платим за кв.мм. кремния, так пусть расходуют его максимально выгодно. Мощным процам встройка не нужна, дело встройки в офисе, где вес...
Intel может выпустить процессоры Nova Lake с двумя 24 и 20-ядерными плитками и bLLC объёмом 288 МБ
Vorvort
01:29
Отчасти согласен с автором по поводу УГ5. Вот типичный проект на этом движке https://rutube.ru/video/3b72d10c37c2910e7b7fe5c6a2d45c87/ Чтобы получить играбельный fps пришлось включить FSR4. В ремасте...
8 факторов, из-за которых я не буду делать апгрейд ПК на Ryzen 7000/9000 или Core Ultra в 2026 году
Адри Купри
01:20
Да всем насрать.
8 факторов, из-за которых я не буду делать апгрейд ПК на Ryzen 7000/9000 или Core Ultra в 2026 году
Emperor Of The Universe
01:02
Кто прочитал тот лох. Так что ты попался, не отмоешься теперь по жизни. Иди гони свой четвёртый пень и не мешай, авось три гигафлопса из него и вытянешь.
Тестирование термоинтерфейсов. Часть 1. Термопасты - от "классики" до современности
IO_OI
00:55
Почитал, посмеялся, ушел спать. Благодарю за минутку юмора.
Тестирование термоинтерфейсов. Часть 1. Термопасты - от "классики" до современности
Mr.Vadson
00:34
нет повести печальнее на свете.....))) Просто найдите себе увлечение и от ПК можно устать, сам примерно в таком же состоянии, у а меня конфигурация выше среднего +5080.... Тоже не хочется играть, так ...
8 факторов, из-за которых я не буду делать апгрейд ПК на Ryzen 7000/9000 или Core Ultra в 2026 году
Михаил Barash Андреев
23:50
Это высказывание ломается о ту же логику. Ведь плохие машины не покупают, а Лада почему-то на первом месте.
В топ-15 российского вторичного рынка пока нет ни одного китайского автобренда
Я - Константин
23:35
Я помню как они перед СВО "перехватили" Ту-160м на своих этажерках и развеселили наших лётчиков. Ту-160М включил форсаж и просто улетел от этих неудачников. А так же сколько раз истребители сопровожд...
Итальянские истребители Eurofighter перехватили самолёт специального назначения Ту-134А-4
Я - Константин
23:31
Это опоздало на 4 года, такое устарело после 24 февраля 2022 года. Теперь это мишень для дрона, причём лёгкая. Сам лео2 изначально неудачная машинка, которая не оставляет шансов на выживание. В принци...
В Германии представили новейшую версию танка Leopard 2A8
