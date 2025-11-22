Среди них – недавний шатдаун, повлиявший на реализацию проекта в обозначенные сроки

Президент США Дональд Трамп уже на следующей неделе после своей инаугурации объявил об амбициозном проекте по созданию системы противоракетной обороны (ПРО) «Золотой купол» (Golden Dome), которая должна обеспечить стране многоуровневую защиту от угроз с воздуха. В Белом доме стоимость программы оценили в 175 миллиардов долларов, со сроком реализации до 2028 года, рассчитывая, что к концу президентского срока Трампа удастся продемонстрировать её работу.

Издание Reuters, ссылаясь на собственные источники, пишет, что проект столкнулся с трудностями, в том числе из-за недавнего 43-дневного шатдауна. Отсутствие финансирование помешало набору персонала, а также отвлекло действующих сотрудников от обычных обязанностей, включая заключение контрактов.

Источники издания считают, что демонстрация работы ПРО «Золотой купол» к 2028 году маловероятна. По их мнению, вряд ли в этом году Пентагон существенно продвинулся в рамках этой программы, но при этом, пока рано говорить о полном провале. Ожидалось, что в декабре Пентагон заключит ключевые контракты на разработку новой ПРО, хотя теперь это под вопросом, поскольку шатдаун замедлил работу.

Reuters напоминают о том, что до сих непонятно, кто конкретно оценил стоимость программы ПРО «Золотой купол» в 175 миллиардов долларов. Есть вероятность, что в конечном итоге проект потребует дополнительного финансирования. В сентябре старший научный сотрудник центра American Enterprise Institute Тодд Харрисон оценивал стоимость программы подобных масштабов в 3,6 триллиона долларов со сроком реализации в 20 лет.