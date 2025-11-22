Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Nacvark
Reuters: Проект США по разработке ПРО «Золотой купол» сталкивается с трудностями
Среди них – недавний шатдаун, повлиявший на реализацию проекта в обозначенные сроки

Президент США Дональд Трамп уже на следующей неделе после своей инаугурации объявил об амбициозном проекте по созданию системы противоракетной обороны (ПРО) «Золотой купол» (Golden Dome), которая должна обеспечить стране многоуровневую защиту от угроз с воздуха. В Белом доме стоимость программы оценили в 175 миллиардов долларов, со сроком реализации до 2028 года, рассчитывая, что к концу президентского срока Трампа удастся продемонстрировать её работу.

Издание Reuters, ссылаясь на собственные источники, пишет, что проект столкнулся с трудностями, в том числе из-за недавнего 43-дневного шатдауна. Отсутствие финансирование помешало набору персонала, а также отвлекло действующих сотрудников от обычных обязанностей, включая заключение контрактов.

Источники издания считают, что демонстрация работы ПРО «Золотой купол» к 2028 году маловероятна. По их мнению, вряд ли в этом году Пентагон существенно продвинулся в рамках этой программы, но при этом, пока рано говорить о полном провале. Ожидалось, что в декабре Пентагон заключит ключевые контракты на разработку новой ПРО, хотя теперь это под вопросом, поскольку шатдаун замедлил работу.

Reuters напоминают о том, что до сих непонятно, кто конкретно оценил стоимость программы ПРО «Золотой купол» в 175 миллиардов долларов. Есть вероятность, что в конечном итоге проект потребует дополнительного финансирования. В сентябре старший научный сотрудник центра American Enterprise Institute Тодд Харрисон оценивал стоимость программы подобных масштабов в 3,6 триллиона долларов со сроком реализации в 20 лет.

#сша #про #золотой купол #golden dome
Источник: reuters.com
+
Написать комментарий (0)
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Немецкие компании создали самоходный 3D-принтер для сопровождения солдат в бою
12
Использование 16 ГБ ОЗУ вместо 32 ГБ приводит к просадке среднего FPS в 1080p на 12%
18
В Tom's Hardware провели сравнение DDR4 и DDR5 в рабочих задачах и гейминге
1
Учёные определили точный момент засыпания мозга
+
Россия теряет второе место в мировом рейтинге экспорта оружия
3
Бельгия закупает дроны-перехватчики для борьбы с БПЛА
+
Астрономы обнаружили неизвестную структуру на самом краю Солнечной системы
4
The National Interest: российская гидроакустическая система «Гармония» сделает океаны «прозрачными»
+
Poco F8 Pro оснастят 6,59-дюймовой AMOLED-панелью и 50-Мп перископическим телеобъективом
2
Новые флагманские телевизоры Dreame со звуковой панелью выходят на мировой рынок
+
На спутниковых фото обнаружены десятки древних ловушек для викуний в чилийских Андах
+
Телескоп «Уэбб» предположительно обнаружил первые звёзды во Вселенной
+
В Дубае Су-57 во время полёта показал макеты ракет Х-58УШК и РВВ-МД
+
Канада в десять раз увеличит вклад в проекты Европейского космического агентства
+
Microsoft уведомляет клиентов о возможных рисках при использовании ИИ-агентов в Windows
+
Цены на электроэнергию в Германии взлетели на 58% за один день
1
Археологи обнаружили в Польше созданный 2300 лет назад трепанационный инструмент
+
Крупные российские банки хотят добиться отмены скидок на маркетплейсах Ozon, WB и «Яндекс Маркет»
5
В Дубае впервые показали бомбу ВКС РФ для поражения подземных командных пунктов УПАБ-1500ТВ-Э
+
Nvidia выпускает хотфикс для устранения проблем с fps в играх после обновления Windows
2

Популярные статьи

Подсчитываем стоимость оптимального игрового ПК осенью 2025 года после повышения цен на ОЗУ
116
Краткий обзор франшизы «Изгоняющий дьявола»
2
Подробный анализ Steam Machine от Valve — истинные цели проекта нового ПК от Гейба Ньюэлла
14
Kupikod, DeadP47 и серый рынок — как не стать жертвой мошенников и сохранить новогоднее настроение
+
Обзор и тестирование блока питания Formula V Line FV-1000GM
3

Сейчас обсуждают

El Grechko
05:40
Обещают одно преимущество перед ПК - поддержку CEC, говорят аппаратная модификация потребовалась, так что просто аналог ты не соберёшь. О преимуществах перед консолями и говорить нечего, всё-таки библ...
Подробный анализ Steam Machine от Valve — истинные цели проекта нового ПК от Гейба Ньюэлла
HP91
05:28
гляди и в 2100 году уже будет эксплуатироваться)
Импортозамещённый МС-21 совершил пока лишь 7,8% сертификационных полётов
Anton Demenchuk
03:44
На практике, если вдруг произойдет заморозка, выглядеть будет так. Укры будут обстреливать в наглую, а вся гейропа кричать что это мы нарушаем. Идиоты.
Великобритания готова потратить $130 млн на развёртывание войск на территории Украины
Roditch
01:51
Лимит мощности повышен до 800 Вт, в сервисах объявлена неделя RTX5090...
Владельцы ряда моделей RTX 5090 успешно подняли лимит мощности до 800 Вт благодаря BIOS от ASUS
Vlud Karo
01:36
сделать андвервольт и возмжно уложиться на 3гц по ядру и3 гц по памяти
Владельцы ряда моделей RTX 5090 успешно подняли лимит мощности до 800 Вт благодаря BIOS от ASUS
Vlud Karo
01:34
только вот теперь, если повер лимит ставить 50 %, карта жрет всетаки 400 ват, как и на деф биосе 69 поверлимита, но уже 380ватт из коннектора, а 20 ват из слота, все остальное так же 20-25 ватт на с...
Владельцы ряда моделей RTX 5090 успешно подняли лимит мощности до 800 Вт благодаря BIOS от ASUS
Vlud Karo
01:28
Спасибо. полет нормальный на обычной без ОС версии Palit 5090. появилась регулировка каждой вертушки и максимум по спидометру в майнинге это 650 ват и 3000гц по ядру без разгона памяти, а с разгоном ...
Владельцы ряда моделей RTX 5090 успешно подняли лимит мощности до 800 Вт благодаря BIOS от ASUS
Den Fed
00:53
сбиватель монет ....
Британские эсминцы получат способное уничтожить монету на расстоянии километра лазерное оружие
vl
00:47
в этом то ловушка, чуть-чуть добавил, а там ещё чуть-чуть другая есть, ещё лучше, а следущая чуть- чуть дороже ещё лучше, а в итоге разница в цене получается совсем не "чуть-чуть" .
Подсчитываем стоимость оптимального игрового ПК осенью 2025 года после повышения цен на ОЗУ
Яков Рудев
00:30
Да уж как то поменьше чем газовые. Между прочим в отличие от фильмов даже упавшие с высоты машины на бензине часто не загораются. К стати поясните почему на заправке при заправке газом строго требуют ...
В России газомоторный транспорт могут освободить от утильсбора
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter