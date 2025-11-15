Бюджетное управление оценивает вероятность конфискации в период с 2026 по 2028 год в 50%

На сайте Управления Конгресса США по бюджету опубликовали составленный в конце октября отчёт, где оценивается вероятность конфискации замороженных российских активов. Ведомство признаёт, что существует значительная неопределённость относительно того, конфискует ли президент США Дональд Трамп суверенные активы России, оценивая такую вероятность в 50%.

Бюджетное управление допускает, что в период с 2026 по 2028 год будет конфисковано до 2,5 миллиардов долларов российских активов. При этом около 300 миллионов долларов из них, в краткосрочном порядке инвестируют в ценные бумаги Казначейства США, а проценты полученные по остаткам, уже будут доступны для оказания помощи Украине со следующего года после конфискации.

В составленном отчёте напоминают о том, что США заморозили российские активы на сумму около 5 миллиардов долларов. Средства не были конфискованы до сих пор, хотя Конгресс США принял закон, который наделяет президента страны полномочиями для конфискации в целях оказания помощи Украине.

Следует подчеркнуть, что всё вышеописанное является лишь аналитическим мнением Управления Конгресса США по бюджету. На текущий момент американские власти публично не поднимали вопрос конфискации российских активов, хотя и не препятствуют сценарию, при котором это сделает Европейский союз с замороженными активами в своей юрисдикции.