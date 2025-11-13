Законность ударов по судам в международных водах остаётся под сомнением, поэтому Пентагон решили обезопасить

Министерство юстиции США разрабатывает юридическое заключение, которое предоставит всем американским военнослужащим иммунитет от судебного преследования за участие в операциях, связанных с нанесением ударов по судам в Карибском бассейне. Об этом сообщает издание Reuters, ознакомившись с полученным документом.

В материале издания объясняют, что подготовленное заключение позволит гарантировать юридическую безопасность американским военным. Представитель Министерства юстиции США в комментарии изданию подчеркнул, что удары США по судам в Карибском бассейне соответствуют законам вооружённого конфликта и являются законными приказами командования.

Reuters акцентируют внимание на том, что публикация подобных юридических заключений не является чем-то новым. Министерство юстиции США традиционно предоставляет американским военным юридический иммунитет за выполнение приказов военно-политического руководства.

Ранее в ООН уже осудили удары США по судам в Карибском бассейне, сославшись на нарушение страной международного права. Разведки некоторых стран Европы, включая Великобританию и Францию, прекратили обмен разведывательными данными с американской армией относительно ситуации в Карибском бассейне, поскольку также не признают законность действий Вашингтона.