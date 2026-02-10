Запросы пользователей о криптовалютах в Google значительно сократились и сейчас находятся близко к минимальным значениям за последние двенадцать месяцев

Сервис Google Trends показывает, что глобальный индекс запросов со словом «crypto» держится на уровне около 30 пунктов из 100 при годовом минимуме в районе 24 пунктов.

Одновременно снижается доля запросов, связанных с практикой — покупкой, продажей и возможностями заработка на цифровых активах, что обычно сигнализирует об ослаблении розничного интереса. Такая тенденция может говорить о том, что массовый розничный инвестор временно переключился на другие темы и инструменты.

Более опытные участники рынка при этом продолжают отслеживать ситуацию не через общий поиск, а через биржи, аналитические сервисы и профильные комьюнити.

Изображение - ChatGPT

Эксперты связывают этот спад с несколькими факторами. Среди основных причин называют общее ослабление рыночных настроений, сохраняющуюся макроэкономическую неопределенность и отсутствие новых мощных катализаторов для роста.

При этом данные свидетельствуют о смещении интереса в сторону более надежных активов. В то время как общие запросы о криптовалютах падают, поисковая активность по слову «биткоин» в те же дни, наоборот, достигла максимума, что может говорить о концентрации внимания инвесторов на основном активе рынка.