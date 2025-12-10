Сайт Конференция
Про Су-47 «Беркут» — уникальный экспериментальный истребитель с крылом обратной стреловидности

Успех в единственном числе: почему легендарный российский Су-47 «Беркут» не стал серийным и каково будущее его революционной схемы
Су-47 «Беркут» — уникальный экспериментальный истребитель с КОС

В истории авиации есть машины, которые создавались для серийного производства, а есть те, чья миссия была иной. Российский, или, точнее сказать, советский, Су-47 «Беркут» с его футуристичным крылом, направленным вперёд, относится именно ко второй категории. Выпущенный в единственном экземпляре, он так и не встал на вооружение, и тем не менее, получил статус удачного проекта. В чём же секрет его успеха и почему время крыла обратной стреловидности (КОС) ещё может настать?Су-47 в полёте

Истоки концепции: крыло обратной стреловидности

Идея развернуть крыло самолёта вперёд не нова. Первые эксперименты с КОС проводились ещё в 1930-е годы в СССР, а в 1944-м в воздух поднялся немецкий бомбардировщик Ju-287, ставший после войны ценным трофеем для советских инженеров. Однако сложности, связанные с аэроупругой дивергенцией (опасным «скручиванием» крыла на высоких скоростях), долгое время не позволяли реализовать все преимущества схемы.Юнкерс Ju-287

Интерес к КОС для истребителей нового поколения вспыхнул в 1980-е годы как в СССР, так и в США. Концепция «авиации 90-х» предполагала сверхманёвренность, малозаметность и возможность полёта на сверхзвуке без форсажа. Крыло обратной стреловидности сулило серьёзные выгоды: высочайшую управляемость на малых скоростях, увеличенный угол атаки, улучшенные взлётно-посадочные характеристики и сниженное сопротивление.

Американцы опробовали идею на экспериментальном самолёте Grumman X-29, который впервые преодолел звуковой барьер в 1985 году. Несмотря на ценные данные, проект был закрыт в 1991-м, а от требования сверхманёвренности для истребителя 5-го поколения в США отказались.Американский Grumman X-29

Рождение «Беркута»: трудный путь от чертежа до взлёта

В СССР работы над перспективным истребителем с КОС начались в 1983 году в ОКБ Сухого под шифром С-22. После закрытия программы в 1988 году проект был переориентирован на нужды ВМФ и получил обозначение Су-27КМ (корабельный модифицированный). Однако распад СССР и последовавший экономический кризис поставили крест на государственном финансировании.

Спасением для проекта стала инициатива руководства ОКБ им. Сухого, взявшего финансирование на себя. Работа, окружённая строгой секретностью, продолжилась под индексом С-37. Из-за нехватки средств на новые двигатели на самолёт установили серийные Д-30Ф6 от перехватчика МиГ-31.Двигатель Д-30Ф6 от МиГ-31Несмотря на все трудности, 25 сентября 1997 года лётчик-испытатель Игорь Вотинцев впервые поднял уникальную машину в небо. Широкой публике самолёт, уже получивший прозвище «Беркут», был представлен на авиасалоне МАКС-1999, а в 2001 году он получил официальное обозначение Су-47.

Конструкция и возможности Су-47 «Беркут»

«Беркут» реализован по аэродинамической схеме «продольный триплан» с передним горизонтальным оперением (ПГО), крылом обратной стреловидности и классическим хвостовым оперением. Главной инженерной задачей было обеспечить жёсткость крыла, чтобы избежать его разрушения. Решение нашли в композитных материалах: крыло «Беркута» примерно на 90% состоит из композитов, что обеспечило необходимую прочность без чрезмерного увеличения массы. В целом, доля композитов в планере составила около 13% — огромный показатель для тех лет.Су-47. Фото: ТАСС

Тактико-технические характеристики Су-47 (в основном оценочные):

  • Габариты: длина — 22,6 м, размах крыла — 16,7 м, высота — 6,4 м.
  • Силовая установка: 2 х ТРДДФ Д-30Ф6, тяга — 2 х 15 500 кгс.
  • Массы: максимальная взлётная — 34 т, боевой нагрузки — до 8 т.
  • Лётные данные: максимальная скорость — до 2200 км/ч (М=2.1), практический потолок — 18 000 м, дальность полёта — порядка 3300 км.

Кабина пилота, рассчитанная на перегрузки до 9g, оснащена креслом с наклоном в 30 градусов. Предполагается, что вооружение, включая ракеты «воздух-воздух» и 30-мм пушку ГШ-30-1, могло размещаться как во внутренних отсеках, так и на внешней подвеске. Однако, достоверных данных по номенклатуре применяемого вооружения нет.Су-47 на авиасалоне МАКС-2019

Причины закрытия проекта

Проект Су-47 «Беркут» был закрыт, а самолёт не пошёл в серию из-за сочетания фундаментальных технических ограничений и изменившихся исторических реалий. Главной причиной стал непреодолённый вызов, который бросала сама концепция крыла обратной стреловидности (КОС). Несмотря на выдающуюся маневренность на малых скоростях, эта схема порождала критическую аэроупругую неустойчивость и опасные вибрации на сверхзвуке. Даже применение передовых для своего времени композитных материалов и цифровой системы управления не смогло полностью решить эти проблемы, что делало серийный самолёт слишком рискованным и дорогим в эксплуатации.

Ситуацию усугубил тяжёлый экономический контекст 1990-х годов. Проект, стартовавший в СССР, после его распада лишился государственного финансирования. Продолжение работ стало возможным лишь благодаря инициативе ОКБ Сухого, что не решало вопроса о масштабном производстве. К тому времени военная доктрина сместила приоритеты: на первый план для истребителя 5-го поколения вышли сверхзвуковая крейсерская скорость и малозаметность, а не сверхманёвренность, бывшая главным козырем КОС.

Су-57 (ПАК ФА)

В итоге «Беркут» выполнил иную, но не менее важную миссию. Он стал уникальной летающей лабораторией, на которой были отработаны ключевые технологии для будущего истребителя пятого поколения — Су-57. Ценнейшие наработки в области композитов, внутренних отсеков вооружения и систем управления напрямую легли в его основу. Таким образом, проект был не отменён, а эволюционно трансформирован, достигнув своей цели именно тем, что не пошёл в серию.

российское вооружение су 47 беркут история самолётов истребители рф су 37
