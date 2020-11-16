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Предупреждение: Почему обзор такой, какой он есть? Просто я, автор сего творения, люблю экспериментировать с подачей материала, и я прекрасно понимаю что каждому по вкусу не придется, наверное просто еще не достиг величайшего недостижимого совершенства...



Предупреждение 1: Оно касается версии ОС, это моё личное мнение которое я аргументирую, оно не обязано совпадать с мнением абсолютно всех людей.



Предупреждение 2: Буду рад конструктивной критике.

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Части:

-= SSD против HDD и RamDisk, и почему Windows 7 лучше Windows 10 =-

-= SSD против HDD и RamDisk, и почему Windows 7 лучше Windows 10. Дополнение =-





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Предисловие

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Начну пожалуй с того, как я собственно пришел к решению купить данный SSD.

После расчета за один из предыдущих обзоров, я начал усердно думать как лучше всего потратить деньги, было много полезных для меня вариантов и я решил их вложить в покупку SSD, заодно сделать обзор "китайца".

Выбрана была версия на 256 ГБ, по стоимости на момент покупки около 32$, опасно конечно в плане таможенных лимитов в РБ, но буду надеяться что "пронесет" и лишних проблем не будет.



Продавец 6 дней отправлял товар и наконец отправил, почти неделя времени ушла однако.

В характеристиках указаны контроллеры SM2263XT / STAT1000C, если первый контроллер более или менее известен, то второй даже поисковики не знают.

Когда SSD приедет, будет наверняка известно что именно там находится, будет конечно неприятно снимать нанотехнологии китайцев в виде наклейки-радиатора: Cooling sticker ( =Heat sink ).

На данном этапе написание обзора будет приостановлено пока не будет получен SSD, день отправки заказа: 27.09.2020.













Распаковка и комплект





Вот и прибыл SSD, дата 04.11.2020, примерно 38 дней заняла почтовая доставка, посылка в хорошем состоянии, обычный пакетик пупырка в качестве упаковки посылки.





Упаковка SSD выглядит следующим образом:



Из комплекта есть винтик, который кладут в комплект к системным платам если он предусмотрен, но это однозначно плюс KingSpec за предусмотрительность.

Больше тут нечего добавить.













Внешний вид и разборка









"Охлаждающая наклейка" оказалась довольно плотной, с двух сторон клейкая, я так полагаю она предусмотрена, чтобы приклеить китайский радиатор, правда эта наклейка не полностью накрывает площадь чипов, думаю будет смысл её разрезать и на каждый чип в отдельности радиаторы прикрепить, но это будет видно потом.













Из чего состоит данный SSD:

- (1x) Текстолит - (M.2 PCIe 2280 - SMPS63X86-A8 S0117 - 2019 01 17)

- (1x) Контроллер - SM2263XT G AC (T4AH47.00) (TW 2D)

- (1x) 29R64B2ALCTH1 (CC+2038 - NJu72)

- (2x) 29R64B2ALCTH1 (CC+2038 - IKFN2)

- (1x) 29R64B2ALCTH1 (CC+2038 - EQHW2)

- (1x) DJT 25.000

- (1x) NT50965 (1750EJ) (DCPHR1)

Это была самая простая "разборка" из всех что я делал, из примечательного тут можно заметить микросхемы Flash памяти, только две микросхемы из одной партии, остальные из разных партий собраны.













Характеристики





Характеристики указанные на упаковке:

PCIe NVMe 2280/2242 Гарантия 3 года Тип памяти MLC / TLC NAND Рабочее напряжение 3.3в Рабочая температура 0 - 70 градусов цельсия Операционная система Windows 7/8/10, Linx (Linux, опечатка), Mac OS Файловая система FAT 16/32, NTFS, ReiserFS





Дополнительные характеристики:

KingSpec M2 PCI-E 256 GB NVMe 2280 Контроллер SM2263XT Размер 2280 Объем 256 ГБ (238 ГБ Windows) Интерфейс M2, PCI-E 3.0 x4 Тип памяти (в моем случае) Intel TLC Буфер HMB (Host Memory Buffer).

Буфер размещается в ОЗУ системы,

нет отдельного чипа ОЗУ на самом SSD. Частота CPU контроллера 575 MHz Частота Flash-памяти 325 MHz









Информация CrystalDiskInfo 8.8.9:

Внимание!

Один важный момент, при использовании стандартного NVMe драйвера Windows 7 программа CrystalDiskInfo не видит SSD, потому для получения информации я меняю драйвер на SMI.

Но при нормальном использовании я возвращаю обратно стандартный драйвер т.к. используя SMI драйвер иногда работа SSD становится неадекватной по скоростям если изменить стандартные настройки бенчмарков.

Данные после проведения тестов AIDA64 и CDM т.к. я не сделал скриншот когда SSD был новым из-за нюанса с драйвером NVMe.

P.S. Смена драйвера занимает несколько кликов в диспетчере устройств и секунды 2-3 времени.





Подробная информация CDI

----------------------------------------------------------------------------

(04) NE-256

----------------------------------------------------------------------------

Model : NE-256

Firmware : S1111A0L

Serial Number : 9800829000372

Disk Size : 256,0 GB

Buffer Size : Неизвестно

# of Sectors :

Rotation Rate : ---- (SSD)

Interface : NVM Express

Major Version : NVM Express 1.3

Minor Version :

Transfer Mode : PCIe 3.0 x4 | PCIe 3.0 x4

Power On Hours : 77 ч

Power On Count : 11 раз

Host Reads : 3483 GB

Host Writes : 2070 GB

Temperature : 37 C (98 F)

Health Status : Хорошо (100 %)

Features : S.M.A.R.T., TRIM, VolatileWriteCache

APM Level : ----

AAM Level : ----

Drive Letter : U:



-- S.M.A.R.T. --------------------------------------------------------------

ID RawValues(6) Attribute Name

01 000000000000 Критическое предупреждение

02 000000000136 Составная температура

03 000000000064 Доступный запас

04 00000000000A Порог доступного запаса

05 000000000000 Процент использования

06 0000006F76E8 Единицы данных - чтение

07 0000004243F8 Единицы данных - запись

08 00000505F300 Команды хост-чтения

09 000006025C0B Команды хост-записи

0A 00000000008B Время работы контроллера

0B 00000000000B Включения/отключения

0C 00000000004D Часы работы

0D 000000000001 Небезопасные отключения

0E 000000000000 Ошибки целостности носителя и данных

0F 000000000000 Записи в журнале информации об ошибках



-- IDENTIFY_DEVICE ---------------------------------------------------------

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

000: 126F 126F 3839 3030 3238 3039 3030 3733 0032 0000

010: 0000 0000 454E 322D 3635 2020 2020 2020 2020 2020

020: 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020

030: 2020 2020 3153 3131 4131 4C30 0106 0000 0600 0001

040: 0300 0001 49F0 0002 3880 0001 0200 0000 0000 0000

050: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

060: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

070: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

080: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

090: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

100: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

110: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

120: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0007 0804

130: 0312 003F 0100 0164 0166 0064 4000 0000 2000 0000

140: 6000 9E65 003B 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

150: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0400

160: 0000 0001 0111 0166 0000 0000 0000 0000 0000 0000

170: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

180: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

190: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

200: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

210: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

220: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

230: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

240: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

250: 0000 0000 0000 0000 0000 0000



-- SMART_NVME --------------------------------------------------------------

+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F

000: 00 36 01 64 0A 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

020: E8 76 6F 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

030: F8 43 42 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

040: 00 F3 05 05 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

050: 0B 5C 02 06 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

060: 8B 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

070: 0B 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

080: 4D 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

090: 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

0B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

0C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

100: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

110: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

120: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

170: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

180: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

190: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

1B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

1C0: 28 00 07 00 10 00 03 00 00 00 2C 00 0E 00 A4 01

1D0: 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00











Информация smi nvme flash id:

Основная информация

v0.227a

OS: 6.1 build 7601 Service Pack 1

Drive: 3(NVME)

Scsi: 5

Driver: OFA

Model: NE-256 : S1111A0L

Size: 244198 MB

LBA Size: 512

AdminCmd: 0x00 0x01 0x02 0x04 0x05 0x06 0x08 0x09 0x0A 0x0C 0x10 0x11 0x80 0x81 0x82 0x84 0xC0 0xC1 0xC2 0xC4 0xC8

I/O Cmd: 0x00 0x01 0x02 0x05 0x09

Controller: [SM2263XT] bufferless

Bank00: 0x89,0xc4,0x8,0x32,0xa6,0x0,0x0,0x0 - Intel 64L(B17A) TLC 512Gb/CE 512Gb/die

Bank01: 0x89,0xc4,0x8,0x32,0xa6,0x0,0x0,0x0 - Intel 64L(B17A) TLC 512Gb/CE 512Gb/die

Bank02: 0x89,0xc4,0x8,0x32,0xa6,0x0,0x0,0x0 - Intel 64L(B17A) TLC 512Gb/CE 512Gb/die

Bank03: 0x89,0xc4,0x8,0x32,0xa6,0x0,0x0,0x0 - Intel 64L(B17A) TLC 512Gb/CE 512Gb/die

Channel: 4

CE: 1

Plane: 4

Die/Ce: 1

Ch map: 0x0F

CE map: 0x01

Inter.: 1

First Fblock: 1

Total Fblock: 504

Total Hblock: 4070

Fblock Per Ce: 504

Fblock Per Die: 504

Original Spare Block Count: 25

Vendor Marked Bad Block: 0

Bad Block From Pretest: 19





Блоки

Т.к. в файле много строк, я не буду целиком выкладывать его, вместо этого укажу диапазоны. Всего блоков: 0 - 503

BAD блоки: 431, 478, 487 - 503 После полной перезаписи SSD есть изменения во всех блоках кроме BAD.









Информация EzTool:



Эта информация получена после проведения тестов AIDA64 и CDM т.к. после проведения данных тестов я нашел утилиту.





Device

u:

IC: SM2263XT (SMI Driver)

NVMe Driver: 1.4.32.0

ASPI Version: 416

Run Mode: ISP

SN: 9800829000372

Model Name: NE-256

Firmware Rev: S1111A0L

Capacity: 244198 MB

Inter-FW Ver: S1111A0L00 IMB16





CardInfo - SSD Info

Original Bad Block Count: 0

Pretest Bad Block Count: 19

Total F-Block Count: 504



[Clock]

CPU Clock: 575.00 MHz

Flash Clock: 325.00 MHz





[Driving Setting]

Flash Output Driving: 1h 1h 1h 1h

Flash ODT: 1h 1h 1h 1h

Control IO Driving: 55h 55h 55h 55h

Data DQS Driving: 55h 55h 55h 55h

Controller ODT: 1h 1h 1h 1h

Schmmit Window: 1h 1h 1h 1h



[Card Mode]

Card Mode 0: 0x00

Flash Parameter: 0xF6

TLC

Synchronous mode

Reliable mode

Multiple plane mode

With Primary Cmd

LsbPlaneBit



Flash Option: 0xBF

Enable multiple plane read

Enable multiple plane program

SLC Mode Switch CMD

Enable cache read

Enable cache program

ONFI mode

Enable Snap Read



Card Configuration

CE map info: 0x01

CH map info: 0x0F

1 Way interleave

Total channel number: 4

Total Ce number: 1

Total plane number: 4

Total Die per Ce: 1

Data ECC Level for Register: 3

Spr ECC Level for Register: 2

Page Num for Register: 6

Block Num for Register: 6

Plane Num for Register: 0

First Fblock: 0x0001

Total Fblock: 0x01F8

Total Hblock: 0x0FE6

Fblock Per Ce: 0x01F8

Fblock Per Die: 0x01F8

Original Spare Block Count: 0x0019

Vendor Marked Bad Block: 0x0000

Bad Block From Pretest: 0x0013

Number of 1K Per Page: 64 k

Number of 512Byte Per Page: 128

Number of 1K Per Plane: 16 k

Number of 512Byte Per Plane: 32

Number of Page Per Block from Spec: 2304

Number of 512Byte per Hblock: 12288



[Info.]

AvgEraseCnt = 25

MaxEraseCnt = 270

MinEraseCnt = 3

W.A.I = 1.19

ReallocatedSecCount = 0

TotalHostWriteSecCount = 4318397892

TotalHostReadSecCount = 7205275358

TotalTLCNandWriteSecCount = 682795008

TotalSLCNandWriteSecCount = 4492664024





IdentifyController

Byte0-1: PCI Vendor ID(VID) 0x126F

Byte2-3: PCI Subsystem Vendor ID(SSVID) 0x126F

Byte4-23: Serial Number(SN) 9800829000372

Byte24-63: Model Number(MN) NE-256

Byte64-71: Firmware Revision(FR) S1111A0L

Byte72: Recommended Arbitration Burst(RAB) 0x06

Byte73-75: IEEE OUI Identifier(IEEE) 0x000001

Byte76: Multi-Interface Capabilities(MIC) 0x00

Byte77: Max Data Transfer Size(MDTS) 0x06

Byte256-257: Optional Admin Command Support(OACS) 0x0007

Controller supports Security Send and Security Receive

Controller supports Format NVM

Controller supports Firmware Activate and Firmware Download



Byte258: Abort Command Limit(ACL) 0x04

Byte259: Asynchronous Event Request Limit(AERL) 0x08

Byte260: Firmware Update(FRMW) 0x12

First slot(Slot 1)is R/W

Number of firmware slots supported: 0x1



Byte261: Log Page Attributes(LPA) 0x03

Controller supports SMART/Health log page for each namespace



Byte262: Error Log Page Entries(ELPE) 0x3F

Byte263: Number of Power States Support(NPSS) 0x00

Byte512: Submission Queue Entry Size 0x66

Required minimum SQ entry size: 0x6

Max SQ entry size when using NVM command set: 0x6



Byte513: Completion Queue Entry Size 0x44

Required minimum SQ entry size: 0x4

Max SQ entry size when using NVM command set: 0x4



Byte516-519: Number of Namespaces(NN) 0x00000001

Byte520-521: Optional NVM command Support(ONCS) 0x0015

Controller supports Compare command

Controller supports Dataset Management command



Byte522-523: Fused Operation Support(FUSES) 0x0000

Byte524: Format NVM Attributes(FNA) 0x00

Controller supports format per individual namespace

Secure erase is done per individual namespace



Byte525: VolatileWrite Cache(VWC) 0x01

Volatile write cache is present



Byte526-527: Atomic Write Unit Normal(AWUN) 0x0000

Byte528-529: Atomic Write Unit Power Fail(AWUPF) 0x0000

Byte2048-2079: Power State 0 Descriptor(PSD0) 0x0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000384

Maximum Power(MP): 0x384

Entry Latency(ENLAT): 0x0

Exit Latency(EXLAT): 0x0

Relative Read Throughput(RRT): 0x0

Relative Read Latency(RRL): 0x0

Relative Write Throughput(RWT): 0x0

Relative Write Latency(RWL): 0x0





IdentifyNamespace

Byte0-8: Namespace Size(NSZE) 0x000000001DCF32B0

Byte8-15: Namespace Capacity(NCAP) 0x000000001DCF32B0

Byte16-23: Namespace Utilization(NUSE) 0x000000001DCF32B0

Byte24: Namespace Features(NSFEAT) 0x00

Byte25: Number of LBA Formats(NLBAF) 0x00

Byte26: Formatted LBA Size(FLBAS) 0x00

Byte27: Metadata Capabilities(MC) 0x00

Byte28: End-to-end Data Protection Capability(DPC) 0x00

Byte29: End-to-end Data Protection Type Settings(DPS) 0x00

Protection information(PI) not enabled

Protection is last 8 bytes of metadata



Byte128-131: LBA Format Support 0 0x00090000

Metadata Size(MS): 0x0

LBA Data Size(LBADS): 0x9

Best Performance













Сохранность данных при сбоях

Этот раздел скорее как напоминание о существующей проблеме в эру множества кэшей.

В качестве подопытного я взял видеофайлы, записал их на RAM диск, а с RAM диска прямиком отправил в SSD, использовал при этом актуальный драйвер SMI вместо стандартного Windows 7.

Казалось бы, ничего не случилось при выключении питания после формального завершения копирования, все файлы на месте, и размер совпадает, правда картинка у некоторых файлов что-то изменилась...

Но если заглянуть глубже, то можно обнаружить что часть файлов оказалась повреждена, очевидно файл не до конца записался т.к. на момент отключения питания в кэше находились данные которые не успели записаться в медленную флэш-память.

И это не один файл оказался поврежден, таких файлов я насчитал 6 штук, у них всех отличается превью от оригинала.





Что произошло в двух словах: Данные поступают слишком быстро (из RAM диска), кэш заполняется, формально операционная система считает что данные записаны на SSD и закрывает окно копирования, но SSD еще не успел перенести данные в медленную флэш-память, отключение питания в этот момент приводит к потере информации что не успела перейти во флэш-память.





Проще говоря, если случилась ситуация что отключилось питание во время копирования, то данные определенно будут повреждены, а если сразу после завершения копирования то файлы могут быть повреждены скрытно, определить можно только проверив целостность этих самых данных.

Я про это напоминаю лишь потому, что про данную особенность упоминается разве что в закромах системы.

















Тесты

По факту это первый раздел, с которого я начал тестировать SSD.

Сначала я был озадачен при установке SSD в системную плату от Gigabyte, крепление не особо понятно выглядит без инструкции, но методом тыка вполне быстро догадался что к чему.

При доступе к SSD загорается зеленый светодиод, вполне полезная особенность на мой взгляд.





Установил SSD, тесты пошли, казалось бы все хорошо.

...

...

Чувствую что впустую потратил половину дня, изначальный подход к тестированию не дал объективных результатов от SSD.

В чем собственно загвоздка: Когда я тестирую на стандартных настройках то получаю красивые результаты при любых драйверах, но стоит вручную изменить очереди и потоки, как результаты порой становятся в разы хуже, чем у HDD, думаю нагляднее будет посмотреть на это:

SSD первый тест.

Стандартные настройки.

Стандартный драйвер. HDD SSD.

Настройки изменены.

Убрал 128KB

и добавил 4M 8Q.

SMI драйвер. HDD при таких же настройках как SSD на предыдущем скриншоте.





Я всего лишь добавил размер блока 4МБ с длинной очереди 8, а скорость упала до 55-60 МБ/с, когда в стандартном режиме 1M 8Q скорости остались, как и были.

Еще наглядно тест AIDA64:

SSD первый тест чтения AIDA64. SSD первый тест на запись. SSD второй тест на запись. SSD уже использованный некоторое время, чтение.





Непонятная просадка при чтении на 50% тестирования наблюдается всегда, но вот при записи у SSD хватило кэша лишь на ~13%, а на второй раз уже лишь на ~3%, а далее скорость линейной записи не сильно отличалась от скоростей HDD.

Итоговые скорости записи без помощи буфера оказались на уровне ~150 МБ/с, и ~115 МБ/с в конце теста записи.

После некоторого количества тестов и переходов между стандартным NVM драйвером и SMI драйвером, скорость чтения в AIDA64 упала с ~2640 до ~1720 МБ в секунду, вероятно отвалился "костыль" HMB, но это не точно.





В общем, я серьезно озадачен, ибо не могу провести тесты используя стандартные настройки, если с HDD и RAM диском проблем нет, то SSD очевидно пытается меня... обмануть что ли.



Пожалуй я сделаю второй раздел тестов, чтобы не мешать все в одну кучу, если идти во все тяжкие то идти до конца насколько хватит.













Тесты - второй подход





SSD уже не новый, на весь его объем есть полная перезапись, потому результаты будут отличаться от "нового".

В данном разделе я планирую сделать подробные тесты, а еще постараюсь чтобы SSD выжил.





Условия:

Для SSD я буду использовать две версии NVM драйвера, стандартный Windows 7 (6.1.7601.18615, середина 2006 года) и SMI NVM Express (10.4.32.3 (1.4.32.0), конец 2017 года).

В случае AIDA64 тесты буду делать сразу после смены драйвера и после перезагрузки, для CrystalDiskMark я оставлю стандартный Windows 7 NVM драйвер, т.к. он показал наиболее адекватные результаты в тестах, что уже сделаны.





Для тестов виртуального RAM накопителя я буду использовать утилиты ImDisk Virtual Disk Driver (2.0.10) и Radeon RAMDisk (4.4.0.36), ImDisk я предпочитаю использовать всегда, а Radeon RAMDisk просто подвернулся под руку, причем тест AIDA64 не видит виртуальный диск созданный программой ImDisk, лишь по этой причине я использую для сравнения утилиту от AMD.

Я крайне не рекомендую использовать Radeon RAMDisk и ей подобные платные утилиты, т.к. "бесплатная" версия бесполезна и навязывает рекламу, а платные версии крайне ограничены и так же бесполезны для полноценного использования:

Особенно забавно выглядит версия "Gamer", в которой разрешили максимум 24 ГБ создавать диск, и это на фоне игр по 30+ Гб, так же нелепо выглядит версия "PRO", для работы далеко не всегда нужно 64 ГБ очень быстрого пространства, а если и нужны большие объемы для работы, то там уже счет идет на сотни ГБ объема или даже десятки ТБ...

Radeon RAMDisk просто ни рыба ни мясо, бесполезная платная игрушка в красивой обертке на фоне ImDisk Virtual Disk Driver, который к слову с открытым исходным кодом.

Причем не стоит забывать что Linux способен без "костылей" создавать диск в ОЗУ, при этом менять его размер "на лету" не теряя данные, как говориться бесплатно без смс, и даже качать не надо.





Для тестирования HDD в CrystalDiskMark я выделил отдельный пустой раздел в начале объема диска, это необходимо, чтобы обойти проблему фрагментации файловой системы, и файл тестовый создавался всегда непрерывным.









Результаты CrystalDiskMark 8.0.0:

Начнем пожалуй с CrystalDiskMark версии 8.0.0, все тесты CDM проводил при длине очереди 8, размеры блока от 4КБ до 8МБ, потоки 1 и 6.





CrystalDiskMark - SSD - KingSpec NVMe 256GB:





Во всех режимах кроме линейного чтения в 1 поток, наблюдается странное поведение на границе размера блока в 64КБ, при чтении в случайном порядке наблюдается отчетливое падение скорости, а в случае линейного чтения в 6 потоков наблюдается резкий подъем скорости чтения.









CrystalDiskMark - RAM Disk - ImDisk Virtual Disk Driver и Radeon RAMDisk:

Прежде всего хочу предупредить, виртуальные RAM диски в принципе не могут показать максимальных скоростей т.к. виртуальный диск разделяет общую ОЗУ с процессором, а так же управляется софтом, который исполняется на том же процессоре.

Но т.к. технология физических RAM накопителей нещадно убита и закопана, лучшего варианта не остается.

Результаты RAM дисков я сравнил между собой в данном случае, так нагляднее разница между разными подходами к работе с ОЗУ.





С линейными скоростями чтения/записи более или менее понятно, Radeon RAMDisk определенно более стабильна при разных размерах блока.

Я дополнительно вручную добавил надписи там, где чтение затруднительно или невозможно на самом графике, возможно я найду более красивый метод решения проблемы, но это не точно.





При работе в случайном порядке преимущество Radeon RAMDisk уже не так значительно выражается.









CrystalDiskMark - HDD - Toshiba DT01ACA100:

Вот и настал черед старого доброго жесткого диска, разумеется не стоило делать тесты в многопоточном режиме через SATA, но что сделано то не исчезнет...

Я пытался поработать над представлением первого графика, но в целом вышло не очень хорошо.





Заметна просадка при линейном чтении в 1 поток на размере блока в 64 КБ, возможно есть проблема в CrystalDiskMark, не могу это точно утверждать, но это не погрешность, я несколько раз проверял такие спорные моменты.

Могу лишь сказать, что тестирование подсистемы хранения информации это неблагодарное дело.









1 - 8 GiB Size - SSD - RAM ImDisk:

Ради интереса я еще сделал отдельные тесты, в этот раз при объеме 8 ГБ, но тут выбыл Radeon RAMDisk т.к. он не способен на такие объемы без дополнительной покупки "лицензии", HDD я тоже решил не тестировать т.к. придется увеличивать раздел, причем интересного все равно ничего не будет с HDD.

Для начала посмотрим как повел себя RAM диск:





Я даже не стал заботиться над читаемостью цифр, очевидно большой разницы нет при работе с объемами в 1 ГБ и 8 ГБ.

Но что у SSD происходит при разном рабочем объеме?





А вот у SSD всплыл нюанс, судя по всему я превысил объём рабочего кэша SSD, и получил значительное падение скорости записи когда данные не помещаются в пределах кэша, самое забавное, что RAM такой проблемой и близко не страдает...

Получились скорости записи на уровне 200-450 МБ/с, очевидно это с некоторой помощью кэша, т.к. тест AIDA64 на запись показал скорости на уровне 115-160 МБ/с когда кэш переполняется.









Тестирование в реальном использовании:

Ради интереса я нашел несколько файлов в "помойке", и решил один записать на SSD, а потом на RAM диск его скопировать.

После копирования файла на SSD он еще минуту мигал индикатором активности, системная ОЗУ заполнялась во время копирования (кэш файловой системы и самого SSD судя по всему работали), причем скорость копирования с 2.5" диска была около 85-90 МБ/с, после SSD сохранял активность около минуты моргая индикатором аппаратным (спасибо китайцам за индикатор), попутно очищался кэш в ОЗУ.

Дождавшись когда SSD закончит свою работу, я скопировал файл на RAM диск, кэш операционной системы как заполнился быстро так и очистился сразу же, никакой дополнительной работы не происходило.

Взяв другой файл я принялся его копировать на RAM диск, это было нужно чтобы кэш не халтурил на одинаковые данные.

Скорости в случае копирования на RAM диск вышли около 105 МБ/с, это несколько выше чем происходило копирование на SSD, но файл может находиться в более скоростной зоне HDD так что спишем на это.

И когда я начал копировать другой файл из RAM диска на SSD, то случилась неприятная ситуация, изначально скорости были на уровне 800-1000 МБ/с, но примерно к 75-85% они резко упали, а SSD еще минуты две мигал индикатором после скрытия окошка копирования постепенно высвобождая кэш в ОЗУ.

Из этого я могу сделать вывод, что SSD довольно медленный на запись, и скорость SSD кэша не превышает 1 ГБ/с, вероятно кэш операционной системы работал бы быстрее с ОЗУ.

Ради справедливости я создал два RAM диска и скопировал данные между ними, скорости вышли явно быстрее чем 1 ГБ/с, я даже настроился максимально быстро открыть подробности и нажать PrintScreen...

Очевидно RAM диск хоть и виртуальный, но способен на большее чем SSD с кэшированием, единственное, что у меня нехватает объема ОЗУ полноценно протестировать на крупных файлах.













Результаты AIDA64 6.30:

При тестировании AIDA64 я предпочел обойтись стандартным набором на чтение, запись на SSD я уже тестировал на график, и результаты показали скорости в пределах 110-160 МБ/с, когда кэш заканчивается.

Не уверен, что есть польза от данного теста, размер очереди тут нельзя изменить, количество потоков тоже, разве только размером блока можно управлять, но ради интереса я оставил данный тест.

Первым пойдет SSD, т.к. результатов не очень много то я позволил себе сделать тесты используя разные NVMe драйвера.









SSD KingSpec 256 GB NVMe:

Важное замечание! Я делал тесты до и после перезагрузки после смены драйвера, но результаты идентичны кроме "Buffered Read", причем для буферизированного чтения результаты скорее имеют погрешность, нежели особую зависимость.





Вот собственно и причина, почему я предпочитаю использовать стоковый драйвер от Windows 7 вместо свежего SMI драйвера, в некоторых случаях скорости падают ниже плинтуса, даже в CrystalDiskMark так сильно не падали скорости на крупных блоках при нестандартных параметрах бенчмарка.

Причем, эта злая напасть с падением скорости сохраняется на протяжении всех методов тестирования, без разницы случайный доступ или линейный...

Если закрыть глаза на проблемы, то более свежий SMI драйвер конечно же быстрее немного результаты показывает, но местами результаты идентичны результатам со стоковым Windows 7 драйвером.









HDD Toshiba DT01ACA100:

В случае HDD все просто, максимальные чистые скорости достигаются при 16 КБ секторе, дальнейшее увеличение размера сектора влияет лишь на скорость буферизированного и случайного чтения.





В конце рабочего объема скорость HDD достигает лишь 87 МБ/с, и судя по скоростям случайного чтения, AIDA64 использует маленький объем для теста, я если честно не знаю как AIDA64 получила такие высокие результаты с жестким диском, еще одно доказательство неблагодарности тестирования подсистемы хранения данных...









RAM Disk - Radeon RAMDisk:

С RAM диском все еще проще чем с HDD, и судя по всему AIDA64 тестирует в 1 поток.





Отдельное внимание заслуживает скорость записи, в случае SSD скорость записи резко падает спустя некоторое время, а в случае RAM диска скорость всегда высокая.

HDD естественно я не стал перезаписывать т.к. мне еще нужны данные, а в случае RAM диска следует учитывать один момент, это виртуальный диск, и он находиться в памяти которую уже использует процессор и софт.





Если SSD пытается до последнего халтурить, то RAM диск всегда предоставляет максимальную производительность, будь RAM диск еще в виде отдельного устройства полноценного, то SSD выглядел бы еще печальнее, лишь бы хватило пропускной способности шины PCI-E...













Результаты тестов "как есть"

Изначально я не планировал делать вторую часть обзора, но результатов оказалось в десятки раз больше чем предполагалось.

Вообще я хотел еще больше тестов провести, но это значительно усложнит и "раздует" обзор, я решил уже не заходить настолько далеко, просто чтобы не совершить лишних ошибок при обработке массы результатов.

-= SSD против HDD и RamDisk, и почему Windows 7 лучше Windows 10. Дополнение =-

















Почему для меня Windows 7 лучше, чем Windows 10





Казалось бы, переход на NVMe SSD, обязательно надо ставить Windows 10, все дела, но нет, я буду устанавливать Windows 7, есть много причин почему я не установлю Windows 10, думаю есть смысл перечислить основные.

Здесь я перечислю лишь самые значимые для меня причины, из-за которых я предпочту уйти на дистрибутивы Linux вместо Windows 10 если вдруг "семерка" умрет (с 2016 года слышу как семерка вот-вот умрет, еще чуть-чуть, нужно лишь подождать...).





1) Главная причина: Microsoft создавая Windows 10 ставит себя и ОС выше пользователя, вплоть до принуждения.

Пример: Назойливый "Защитник", постоянные обновления практически в принудительном порядке, любые возможности отключить назойливый функционал Microsoft пытается блокировать, и т.п.









2) Композитор рабочего стола: От него не избавиться, последняя ОС в которой композитором можно управлять это Windows 7.

Пример: Мне надо освободить максимум памяти на видеокарте, с активным композитором я это не смогу сделать, только если не добавлю вторую видеокарту без активных мониторов.

А ведь с ростом количества окон, разнообразия окон, памяти расходуется все больше и больше, но еще более неприятный момент это задержки, и это не проблема именно Windows 7, аналогично все происходит и на Windows 10.

Задержки проявляются при активности 3D приложений в оконном режиме, в таком случае приложение/игра оказывается внутри композитора со всеми вытекающими:





Видео наглядно отображает суть моего раздражения композитором.

Еще замечу, что Minecraft Java Edition работает в "виртуальной машине" (Java это и есть виртуальная среда исполнения), что тоже вносит дополнительные задержки, благодаря чему разница еще более ощутима чем обычно.

Сам монитор еще вносит задержки, по характеристикам только смена состояния пикселя это 5мс, однако перед сменой состояния пикселя еще стоит контроллер, который тоже не моментально работает, однако это не особо суть играет при расчете разницы между двумя задержками.

В случае активного композитора требуется 6-7 кадров для начала движения картинки, это примерно 75-87мс, в то же время без композитора уходит лишь 3-4 кадра до движения на экране, это в задержках выходит около 37-50мс.

Разница, которую добавляет композитор, выходит порядка 38мс, фактически эта задержка подготовки чуть более двух кадров при мониторе 60 Гц, лично мне это сильно мешает перейти на Windows 10 даже если закрыть глаза на первый пункт.

В случае Windows 10, даже в полноэкранном режиме игры у меня порой работали под композитором со значительными задержками, которых не ощущалось на "семерке" в одной и той же игре, но я не скажу что абсолютно везде и всегда эти злополучные задержки, нет, но проблем от этого меньше не становиться для меня при попытках перейти на Windows 10.

Возможно я сделаю отдельное тестирование с участием Windows 10, если будет интерес к этой теме.









3) Драйвера: Человеку, что не разбирается в ПК проще когда система все делает сама, но ради всего святого, оставьте кнопочку для отключения принудительного автоматизма...

Пример: Устанавливаю Windows 10, забыл выдернуть сетевой провод, и без предупреждений система начинает накатывать драйвера забивая интернет-канал, а если ты не дай бог успел сам установить драйвер то винда его сносит и накатывает свой, который еще может все положить вплоть до черного/синего экрана если вдруг оборудование не совсем стандартное...









4) Заколдованный интерфейс: Мне весьма неприятно перегребать десятки окошек, чтобы добраться до несчастной классической панели управления, из которой можно получить быстрый доступ ко многим системным местам.

Конечно, в качестве альтернативы можно применить "поиск", но мне гораздо проще сделать два щелчка мышью используя Windows 7 (Пуск => панель управления), чем влезать в строку поиска и еще трогать клавиатуру при этом...

Еще в проводнике Windows 10 отсутствует нижняя панель подробностей о выбранном файле, а прикрутить вручную такую панель я не нашел способов когда в последний раз использовал "десятку":









Кто-то скажет что я на пустом месте высосал проблемы, что все можно твикерами вытащить, а если твикеры не справляются то руками наколдовать.

Так вот, мне проще установить "семерку", один раз накатить все что нужно мне, и спокойно пользоваться системой которая без моего ведома ничего не сделает и не сломает сама по себе.

Пока Microsoft пренебрежительно относиться к людям, чуть ли не тыкая пальцем что можно человеку делать, а что нельзя, я быстрее уйду на дистрибутивы Linux чем перейду на Windows 10, которая своего пользователя держит за овцу, а энтузиастов пытается ущемить.

И никакие DirectX 12 не заманят меня на "десятку" пока Microsoft видит в пользователях лишь пушечное мясо имеющее оборудование для бета-тестирования своих экспериментов.

К слову, DX12 фактически искусственно ограничивают в пределах Windows 10, правда игры от Microsoft меня не интересуют чтобы ради них устанавливать "десятку", в качестве альтернативы вполне спокойно работает Vulkan, который поддерживается со стороны драйвера и не зависит от желаний Microsoft указывать пользователю, что он может, а чего не может.













Установка Windows 7 на NVMe SSD

Для начала конфигурация системы:

CPU: AMD Ryzen 1600AF (Zen+)

MB: Gigabyte B450M H (очевидно B450 чипсет)

RAM: 8+8 Gb DDR4

HDD: 2x Toshiba DT01ACA100 3.5" + 1x HGST 2.5"

SSD: 1x KingSpec NVMe 256 GB





Подготовка установочной флэшки:

Что в моем случае нужно:

1) Флэш-накопитель на 4 ГБ или больше.

2) Диск Windows 7 или чистый оригинальный образ, т.е. не репак от "дяди васи", а именно чистый оригинальный образ будет лучше всего.

3) Утилита от производителей системных плат.

4) В случае если вместо диска нужно скормить образ операционной системы, то понадобиться любая утилита для монтирования образов, я использую портативную версию WinCDEmu, это простая, бесплатная утилита с открытым исходным кодом, свою основную работу делает на мой взгляд отлично.





Основное назначение утилит от производителей системных плат это зашить драйвера и хотфиксы в образ системы, чтобы операционная система не имела проблем во время установки на современные платформы.

Драйвера и хотфиксы что встраивает утилита Asus EZ Installer.





В утилите WindowsImageTool от Gigabyte USB 3.0 драйвера более старые чем в утилите от Asus, однако в утилите от Gigabyte я еще обнаружил драйвера USB 3.1, когда утилита от Asus предоставляет только для USB 3.0 драйвера.





Драйвера USB что встраивает утилита Gigabyte WindowsImageTool.

Как можно заметить, утилиты универсальны, и работают как для платформ от Intel, так и для AMD.













Подготовка флэшки с помощью утилиты от Asus

Первым делом нужно скачать утилиту официальную, я выбрал от Asus только потому, что она более новая чем у других производителей.





Скачал, распаковал, идем дальше.

Запустил утилиту, выбрал "дисковод" с оригинальной Windows 7, поставил галочку NVMe драйвера, выбрал флэшку на которую будет записана операционная система, дождался пока утилита закончит работу, всё.















Установка системы:





Вот и пришли к установке системы, но с первого раза не получилось к сожалению, я впервые устанавливаю Windows 7 на NVMe SSD.

Первая попытка

Выбрал UEFI режим (это было моей глупой ошибкой) для загрузки с флэшки, загрузился, но SSD оказался недоступен в списке дисков (я заранее отключил один HDD чтобы не испортить уже установленную систему при установке "новой"). После использования драйвера SMI накопитель обнаружился, но после установки система ушла в ошибку 0xc0000225.

В итоге я решил подготовить флэшку более старой утилитой от Gigabyte. В отличие от Asus EZ Installer все намного проще, в одном окошке все отображается и выбирается, посмотрим как это в деле проявит себя. Но пока подготавливается флэшка, я заглянул в папку драйверов утилиты, и сравнил с драйверами что идут с утилитой от Asus, в утилите от Asus драйвера на 1 год более новые чем в утилите от Gigabyte.







Вторая попытка

После использования утилиты от Gigabyte ничего не изменилось, очевидно утилиты не зашивают драйвера совместимые с SMI контроллерами, потому я снова вручную подгружал SMI драйвер, но после установки результат такой же. Утилита оказалась не виновата в принципе, это была проблема в UEFI, а конкретнее в загрузчике Windows 7, который несовместим с UEFI, в итоге я загрузил флэшку в Legacy режиме (без UEFI), и я столкнулся с проблемой, что накопитель в GPT таблице застрял... Но GPT в MBR конвертируется быстро и просто.

Загрузив систему после установки я обнаружил что всплыл еще один косяк, классика Windows так сказать. Внимательные уже заметили, что Boot раздел находится на первом жестком диске, вот и причина почему я заранее отключил жесткий диск с уже установленной рабочей Windows, Microsoft просто видят себя монополистами и не заботятся о наличии других операционных систем на других дисках, это отчасти касается и Windows 10. В этот раз позабочусь о полном отключении дисков, и просто отключу SATA контроллеры чтобы лишний раз не дергать провода, а драйвер NVMe закину на флэшку.







Третья попытка, финальная:

Я отключил все диски кроме SSD (просто отключил SATA контроллеры), SMI драйвер скопировал на флэшку, саму же флэшку загрузил в нормальном Legacy режиме.

В этот раз я вручную удалил старый раздел и создал новый, чтобы все наверняка правильно создалось, результат оказался ожидаем, всё отлично работает.









Итоги установки Windows 7 на SSD NVMe:

Установить Windows 7 на AM4 + NVMe SSD на самом деле не сложно, но есть ловушки с которыми могут быть небольшие проблемы, в моем случае была чистая Windows 7, в ней даже SP1 не интегрирован.

После основной настройки я решил проверить TRIM, он разумеется включен по стандарту.





Проблемы с которыми я столкнулся:

1) Установщик Windows 7 запускается и работает в UEFI режиме, однако завершить установку до конца не выходит.

Решение: Не использовать UEFI при загрузке флэшки с Windows 7.

2) Утилиты от производителей системных плат содержат NVMe драйвера только для накопителей с контроллерами от Intel и Samsung, если SSD с контроллером от SiliconMotion то утилита не решит проблему.

Решение: Заранее скачать NVMe драйвер подходящий под контроллер SSD и оставить его на флэшке, чтобы можно было загрузить при установке.

3) Это уже проблема практически любой Windows, она может неправильно выбрать разделы для Boot или испортить загрузочные записи при наличии других операционных систем на ПК, тем самым монополизируя весь ПК под себя.

Решение: Отключать все лишние накопители и вручную форматировать нужные разделы при установке.

4) Если вдруг первый раз загрузились в UEFI режиме, и отформатировали нужные разделы, а нужно было в Legacy все делать, то после перехода в Legacy режим ОС будет ругаться на GPT и требовать MBR.

Решение: ОСТОРОЖНО! Это приведет к потере информации на целевом диске!

Shift + F10 => diskpart => list disk => select disk ### (выбираем нужный диск, не перепутайте номер!) => clean => convert mbr => пишем exit и закрываем консоль => жмем F5 и спокойно устанавливаем систему.





Собственно всё, система установлена, осталось только установить SP1, обновления отборные (чтобы не подхватить вирусы от Microsoft), отключить телеметрию разнообразную и ненужные службы, а для удобства еще можно заранее установить все VCRedist, NET Framework, DirectX, чтобы при запуске программ не было никаких проблем, если вдруг разработчик софта не позаботился об этих компонентах.

Драйвера же легко находятся на официальных сайтах производителей, т.к. AM4 платформа вышла значительно позже чем Windows 7, то и драйверов на сетевые карты современные и видеоадаптеры не будет, однако стандартный VGA драйвер Windows 7 не брезгует использовать 2560х1440 разрешение с моей R9 290, которая тоже вышла значительно позже чем ОС.

Никто не запрещает зайти на официальный сайт системной платы, и скачать все нужные драйвера на звук-сеть, а в случае видеокарты зайти на сайт Nvidia или AMD, и спокойно скачать последние стабильные драйвера.

Если вдруг появились сомнения насчет поддержки Windows 7 драйверами:

На скриншоте не видно какие видеокарты поддерживает драйвер AMD, но я выбирал RX5700 XT, и еще стоит обратить внимание на строку Optional / Recommended, она означает Бета-версию и стабильную версию драйвера.

В отличие от Windows 10, просто невозможна ситуация когда система автоматически накатывает "кривой" драйвер, т.к. пользователь сам контролирует какие драйвера использовать, и Windows 7 не станет самопроизвольно ничего делать с драйверами.

Сразу пресеку попытки упрекнуть Windows 7 в недостатке драйверов "из коробки", для установки Windows 7 на платформы LGA1151 и AM4 нужно скачать официальную утилиту и подготовить загрузочную флэшку, верно? А теперь вопрос, какова вероятность что человек это все сделает без доступа к интернету?

Вот и ответ, если дошло дело до рабочего стола Windows 7 на современных платформах, то человеку нужно именно это, и скачать драйвера необходимые уже явно не проблема.





Но я пошел еще дальше, с помощью DISM++ оптимизировал уже настроенную систему, и сделал установочный образ, размер получился конечно приличный из-за софта установленного (браузеры, драйвера на видеокарту, обновления и редисты), но теперь я могу в любой момент установить и сразу пользоваться чистой и настроенной системой .





Это весьма удобно оказалось, теперь думаю сделать образ без драйверов на видеокарту и лишнего софта, чтобы хватило 4гб флэшки...

Возможно я создам обзор посвященный установке и настройке Windows 7 на платформе AM4 + NVMe, а так же создании из установленной и настроенной системы обратно установочного образа, но сначала пожалуй закончу данный обзор.

И еще один момент, SMI драйвер ведет себя одинаково и на "свежей" операционной системе, в бенчмарках с нестандартными настройками наблюдается сильное падение производительности до 28-60 МБ/с, но за пределами бенчмарков я не обнаружил проблем со скоростью.













Выводы





Краткие выводы:

1) Выбирать SSD следует с кэшем в виде отдельного чипа ОЗУ, который распаян прямо на плате SSD.

Такие SSD более надежны будут при нештатных ситуациях, и независимы от корректности работы ОЗУ системы.

2) SSD все еще дорогие по стоимости объема, а "развитие" Flash-памяти сводится к снижению рабочего ресурса и длительности хранения информации, конечно разнообразными "костылями" стараются побороть фундаментальные недостатки памяти, но "костыли" не есть решение всех проблем, физику не попрешь...

3) Если сделать предположение учитывая прогресс в электронике, что производители не уничтожили RAM-накопители в зародыше, а продолжили их развивать параллельно SSD, то на текущий 2020 год SSD имел бы серьезную конкуренцию, ибо адекватный RAM-накопитель по скоростям недосягаем будет даже для самых лучших современных SSD.

4) SSD определенно быстрее HDD, но придётся заплатить в разы больше за одинаковый объем, и смириться с фактом ресурса Flash-памяти и прочими "костылями" призванными этот ресурс растянуть и показать красивые показатели в бенчмарках.

Я даже немного рад что в моем SSD память TLC вместо QLC, учитывая что 270 циклов перезаписи я уже преодолел проведя немного тестов...

5) RAM-накопитель вне конкуренции по скоростям, даже несмотря на то, что в моем случае было лишь 2 канала памяти и эту память использовал еще процессор.

6) Пока еще не придумали ничего надежнее и практичнее магнитных накопителей для долговременного хранения информации, если нужно сохранить очень много данных то магнитные кассеты лучший выбор, например, LTO-8, чистая емкость которой достигает 12 ТБ (до 30 ТБ с применением сжатия), а скорости достигают до 360 МБ/с (с применением сжатия до 0.9 ГБ/с).

Если нужен еще быстрый доступ к сохраненным данным и дешевизна то на помощь приходит HDD.

7) Гораздо сложнее было сформировать часть обзора про установку Windows 7 на NVMe SSD, чем установить Windows 7 на NVMe SSD, есть некоторые нюансы, но они легко решаются, возможно я создам отдельный обзор на эту тему, где смогу охватить намного больше нюансов.









А теперь к неприятному, сейчас я уже не делаю тесты, в основном занимаюсь правками ошибок в тексте и оформлением обзора, и к текущему моменту уже 2.2 ТБ записей сделано на SSD, а по карте блоков можно заметить, что некоторые блоки уже перешли отметку в 270 перезаписей, это в основном блоки на которых создавались тестовые файлы CrystalDiskMark.

И это довольно неприятно т.к. для TLC памяти выносливость судя по информации из интернета в пределах 500-4000 перезаписей.

Если бы я пытался сломать свой SSD перезаписями попутно подсчитывая цифру для публики на сколько терабайт хватит ресурса у SSD, я бы это делал по всему объему SSD, и в таком случае цифра записанного объема в терабайтах действительно будет выглядеть впечатляюще, но реальное использование несколько отличается от тестирования...

Если TLC память в моем SSD действительно выдержит лишь 1000-2000 записей, то это означает что я значительно сократил ресурс своего SSD пока сделал тесты, и это заставляет задуматься над созданием самодельного RAM-накопителя...









Очень жаль, что производители уничтожили технологию RAM накопителей, которая в свое время по скоростям не имела конкурентов, да и сейчас местами вполне обходит современные SSD в "чистой" скорости работы (например, Gigabyte i-RAM).

Стоит отметить универсальность и надежность технологии RAM накопителей, когда объемом можно управлять, а проблемные "ячейки" сменить, но стоит учитывать что смена испорченных чипов памяти актуальна именно для SSD, ибо RAM не подвержена износу ввиду простоты строения.





Конечно можно упрекнуть RAM накопители в низкой длительности сохранности данных посмотрев на первый образец собранный из чего попало от Gigabyte, однако не стоит забывать что использовалась DIMM DDR1 вместо SODIMM, не было никаких энергосберегающих функций в принципе, электролитические конденсаторы неизвестного качества, аккумулятор маленькой ёмкости и прочие решаемые недостатки.

Еще ОЗУ можно упрекнуть в высокой стоимости, однако учитывая как производители играются с рынком у меня нет уверенности, что эта стоимость не завышена многократно от стоимости производства, ведь чипы ОЗУ весьма простые по сути элементы, и благодаря своей простоте они быстры и надежны.

Иначе говоря есть очень много недостатков, как было собственно у первых SSD, только вот эволюция SSD идет в сомнительное направление снижения рабочего ресурса при одновременном увеличении объема...

Как говорится, "ПОТРАЧЕНО", надежность и время хранения информации сокращается с каждым поколением Flash-памяти, а для нивелирования последствий "развития" мертворожденной технологии в качестве рабочего накопителя, придумывают множество "костылей", и производители определенно рады такому "развитию".





После работы с виртуальным RAM накопителем SSD не особо впечатлил, конечно мне повезло еще, ~150 МБ/с чистыми для TLC весьма неплохой показатель на запись.

Иногда я задумываюсь, что лучше бы купил еще один HDD вместо SSD, конечно, SSD производительнее чем HDD, но по сравнению со скоростью ОЗУ это медленно, и имеет скрытые недостатки которых нет у RAM, например, многократное падение скорости при записи больших объемов данных.

Кто-то скажет что уже появилась "дешевая" QLC, все дела, только вот зачем SSD с такой памятью? Чтобы записать данные и оставить на хранение? Выйдет довольно дорогое и ненадежное хранилище... у меня ноутбучный HDD с этой задачей прекрасно справляется имея время наработки 50 693 часа, причем я могу HDD оставить на 10-20 лет без питания, а SSD на QLC столько протянет при хранении информации? Очень сомневаюсь.









Пожалуй хватит рассуждений, на этом всё, благодарю за внимание.

