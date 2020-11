CardInfo - SSD Info



Original Bad Block Count: 0

Pretest Bad Block Count: 19

Total F-Block Count: 504



[Clock]

CPU Clock: 575.00 MHz

Flash Clock: 325.00 MHz





[Driving Setting]

Flash Output Driving: 1h 1h 1h 1h

Flash ODT: 1h 1h 1h 1h

Control IO Driving: 55h 55h 55h 55h

Data DQS Driving: 55h 55h 55h 55h

Controller ODT: 1h 1h 1h 1h

Schmmit Window: 1h 1h 1h 1h



[Card Mode]

Card Mode 0: 0x00

Flash Parameter: 0xF6

TLC

Synchronous mode

Reliable mode

Multiple plane mode

With Primary Cmd

LsbPlaneBit



Flash Option: 0xBF

Enable multiple plane read

Enable multiple plane program

SLC Mode Switch CMD

Enable cache read

Enable cache program

ONFI mode

Enable Snap Read



Card Configuration

CE map info: 0x01

CH map info: 0x0F

1 Way interleave

Total channel number: 4

Total Ce number: 1

Total plane number: 4

Total Die per Ce: 1

Data ECC Level for Register: 3

Spr ECC Level for Register: 2

Page Num for Register: 6

Block Num for Register: 6

Plane Num for Register: 0

First Fblock: 0x0001

Total Fblock: 0x01F8

Total Hblock: 0x0FE6

Fblock Per Ce: 0x01F8

Fblock Per Die: 0x01F8

Original Spare Block Count: 0x0019

Vendor Marked Bad Block: 0x0000

Bad Block From Pretest: 0x0013

Number of 1K Per Page: 64 k

Number of 512Byte Per Page: 128

Number of 1K Per Plane: 16 k

Number of 512Byte Per Plane: 32

Number of Page Per Block from Spec: 2304

Number of 512Byte per Hblock: 12288



[Info.]

AvgEraseCnt = 25

MaxEraseCnt = 270

MinEraseCnt = 3

W.A.I = 1.19

ReallocatedSecCount = 0

TotalHostWriteSecCount = 4318397892

TotalHostReadSecCount = 7205275358

TotalTLCNandWriteSecCount = 682795008

TotalSLCNandWriteSecCount = 4492664024