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Универсальный способ разгона ОЗУ без калькуляторов и расчетов

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Предупреждение 1: В данной статье не будет подробных материалов по настройке ODT, RTT и прочих параметров не относящихся к настройке таймингов и частоты, т.к. эти параметры индивидуальны для каждой системы и, как показывает практика, полезны лишь тем людям, которые готовы потратить много времени на их настройку вручную, чтобы получить максимум скорости ОЗУ.

   
Предупреждение 2: Не забывайте про опасность чрезмерного повышения напряжения, уровень рабочего напряжения индивидуален для каждого модуля ОЗУ, некоторые модули ОЗУ не терпят повышение напряжения выше номинального, и повышение напряжения на такие модули памяти может плохо сказаться на стабильности.

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Предупреждение 3: Модули памяти не любят высокие температуры, при сильном разгоне следует организовать охлаждение для памяти, иначе неизбежно будут ошибки в работе, и не получится достичь максимальных результатов.

Предупреждение 5: Предыдущее предупреждение потерялось, оно  не хотело брать ответственность за свои действия...

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Вот и закончились предупреждения, время начать сначала, а именно с момента когда я собственно и пришел к универсальному методу разгона ОЗУ.

Данную предысторию можно пропустить при желании.

В далеком 2016 году у меня появился один интересный модуль, имя его: GeIL 16GB GP416GB2400C16SC (далее сокращенно GEIL), так же была еще Crucial 8GB CT8G4DFD8213, в те времена у меня была система Z170+6700K и опыта в разгоне DDR4 особого не было, мои результаты разгона были 2600 МГц для GEIL и 3100 МГц для Crucial.


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Внешний вид GeIL 16GB GP416GB2400C16SC

         

После в 2017 году я перешел на B350+R5 1600 BOX, на первых биосах GEIL отказалась вообще работать, в то время как Crucial легко и просто взяла те же "3100 МГц" (3066 МГц) как и в паре с 6700K, после я прошил последний биос, который был на тот момент, и GEIL без проблем заработала, взяв по частоте 2666 МГц.

Уже в начале 2018 года я смог выжать из GEIL - 2933 МГц, благодаря настройке ODT, для GEIL требовалось ODT на уровне 80 Ом. Crucial даже с ручной настройкой ODT выше "3100 МГц" не получилось разогнать.


Сохранившиеся старые скриншоты GEIL 16GB + Crucial 8GB, 6700K Gammax 300 и R5 1600 BOX.


В том же 2018 году я перешел на 2600X и научился разгонять память по своему, калькуляторы вообще никак не могли помочь с разгоном GEIL, они всегда давали нерабочие параметры, с которыми GEIL не могла работать, советы других людей тоже ничем не помогали в разгоне таймингов (частотный потолок я ведь уже нашел).

Сложность разгона GEIL заключалась в том, что эта память имела 8 двухслойных чипов общим объемом 16GB, и любое ручное отклонение по таймингам от того, что контроллер подобрал на автомате, приводило обычно к нестабильности или вовсе невозможности запустить систему.

Сохранившаяся информация о модуле памяти GeIL 16GB GP416GB2400C16SC


Я обратил внимание на то, что система в автоматическом режиме на разных частотах устанавливает разные вторичные тайминги, и подумал: Почему бы не использовать тайминги от более низкой частоты на более высокой частоте? И мне это удалось.


После я предлагал друзьям и знакомым свой метод разгона памяти попробовать, в целом результаты положительные, если все правильно сделать, особенно если в системе установлена память, которую никто не обозревает, непонятно что за она, и чего ждать от нее (таких комплектующих, увы, большинство на рынке, по которым найти информацию крайне тяжело, либо невозможно по причине "скрытности" производителей некоторых).



Теперь можно перейти к принципу разгона:

Всего 5 этапов, 4 из них обязательны.


1) Поиск максимальной стабильной частоты ОЗУ.

- На данном этапе необходимо подобрать рабочее напряжение, найти максимальную частоту, при которой стабильно работает, ODT установить подходящее.

-RTT сопротивления можно проигнорировать и оставить на авто, мы ведь не собираемся максимум выжимать из памяти, потратив много времени.

- Тайминги на Авто, при необходимости поднять CL выше 16, бывает такое, что система не поднимает сама CL выше 16.

- Этот этап нужен просто для экономии времени в будущем.

 

2) Откат частоты ОЗУ от максимальной стабильной на 3-4 множителя.

- ODT и напряжение уже установлены, частота максимальная стабильная найдена, допустим, это будет 2933 МГц при 1.35в и 80 Ом ODT.

- Откат делаем, например, до частоты в 2666 МГц при 1.35в и 80 Ом ODT. 

- Если разница частоты слишком большая, например, максимальная стабильная 3333 МГц, а откат нужно делать до 2666 МГц, то возможно потребуется изменить ODT, но это не точно.

- Не забываем делать перезагрузку перед следующим этапом!


3) Зафиксировать тайминги автоматически установленные.

- Мы сделали откат на более низкую частоту, в нашем случае 2666 МГц, теперь самое время записать/сфотографировать все тайминги, получившиеся на данной частоте.

- Устанавливаем все тайминги в биосе, кроме tRFC и таймингов без значения или со значением 0. 

- И еще раз: tRFC и тайминги "без значения" / "установленные в 0" НЕ трогать на данном этапе! Это важно!

- Не забываем делать перезагрузку перед следующим этапом!


4) Поднять частоту ОЗУ обратно вверх.

- Мы установили все тайминги кроме tRFC и "без значения", теперь нам осталось только найти максимальную частоту, при которой все это дело будет работать.

- Первый этап нам сейчас экономит очень много времени, т.к. мы уже знаем максимальную частоту, выше которой не прыгнуть.

- Проверяем стабильность


5) Ужимаем тайминги.

- Проверяем стабильность, по желанию ужимаем tRFC и тайминги уже вручную, для достижения более хороших результатов.



С теорией пожалуй разобрались, теперь начнем практику.


В качестве подопытного будет участвовать система:

CPU: AMD Ryzen 3 1200 @ 3849 MHz, 1.38v
Cooler: Кастомный на основе Titan TTC-NK34TZ/RF(BX), наполовину пассивный режим работы.
RAM: 2 x Samsung M378A1G43TB1-CTD
MB: MSI B450-A Pro Max (MS-7B86)

Дата выпуска модулей памяти: Неделя 47 / 2018 и Неделя 12 / 2019 (покупались в разное время)
Маркировка чипов памяти: SEC 910 K4A4G085WT BCTD

Испытуемые модули памяти без "радиаторов"


Подробная информация о модулях памяти Samsung M378A1G43TB1-CTD
*физически модули памяти установлены в слотах A2 и B2




Внешний вид системы на момент проведения разгона.



С информацией о модулях памяти и системе закончили, теперь поэтапный разгон на практике.
Внимание: т.к. я уже знаю максимальную стабильную частоту ОЗУ при заниженных таймингах, я не буду показывать максимальные частоты, на которых память нестабильно запускалась и работала.
Так же я не буду объяснять про настройку ODT и RTT, т.к. это не входит в рамки данной статьи, но для полноты картины я покажу конкретные значения на фото, конкретно для моей системы, с которыми все работает нормально у меня.


1 Этап:

- Мы нашли максимальную рабочую частоту стабильную, установили ODT для этой частоты, так же установили напряжения подходящие

- Для экономии времени сохраним в профиль разгона параметры, чтобы в случае последующих неудач сэкономить много времени, просто восстановив из профиля настройки.


- Проверяем, что все работает нормально



2 Этап:

- Делаем откат частоты, в моем случае 2866 МГц.

- Все настроенные параметры напряжений и ODT / RTT трогать не надо



3-4 Этап:

- Фиксируем тайминги, которые система автоматически установила для частоты 2866 МГц.

- tRFC и тайминги "без значения" не трогаем!


- Поднимаем частоту вверх, т.к. я уже знаю предел рабочий, я могу поднять частоту сразу до 3333 МГц используя тайминги от 2866 МГц.

- Проверяем стабильность, и если все нормально, то повышаем частоту выше.


- В моем случае разница частоты получается 466 МГц при неизменных таймингах.

- В любом другом случае разница частоты может оказаться другой, в зависимости от возможностей модулей памяти, системной платы и процессора, это нужно проверять индивидуально.



5 Этап:

- Поджимаем первичные тайминги, tRFC и, если позволяют модули памяти, можно поджать субтайминги (модули с двухслойными чипами памяти обычно не позволяют просто так это сделать)

- Проверяем стабильность и, если все нормально, то жмем дальше, либо правим параметры для достижения стабильности.



На этом разгон успешно завершен, никакие калькуляторы использовать не пришлось, и расчеты производить тоже необязательно, потому что мы работаем с параметрами, которые система подготовила сама.


Теперь перейдем к сводке результатов, которые во время разгона были собраны:

AIDA64 CacheMem & PhotoWorxx

Read Write Copy Latency PhotoWorxx
2866 MHz AUTO ~43 729 MB/s ~43 336 MB/s ~40 764 MB/s ~83.5 ns 21 776
3333 MHz AUTO ~46 387 MB/s ~44 973 MB/s ~41 380 MB/s ~75.8 ns 22 712
3333 MHz, Timings 2866 ~50 618 MB/s ~50 285 MB/s ~47 246 MB/s ~74.4 ns 23 689
3333 MHz, Custom 2866 ~51 448 MB/s ~50 927 MB/s ~47 823 MB/s ~71.5 ns 24 125


MemTest86

Speed Latency
2866 MHz AUTO ~17 947MB/s ~72.598 ns
3333 MHz AUTO ~18 946 MB/s ~66.757 ns
3333 MHz, Timings 2866 ~20 352 MB/s ~64.969 ns
3333 MHz, Custom 2866 ~20 953 MB/s ~62.227 ns



Итого мы получаем:

Разница частоты на автоматических таймингах между 2866 МГц и 3333 МГц достигает 16.3%, в то время как пропускная способность по данным AIDA64 поднимается всего лишь на ~6%, не густо как-то...

Но картина полностью меняется, если зафиксировать тайминги на частоте 2866 МГц и поднять частоту до уровня 3333 МГц, в таком случае разница пропускной способности между 2866 АВТО и 3333 с таймингами от 2866 достигает уже ~16%!

Еще больше разница выходит после ручного "дожима" таймингов на последнем этапе, уже целых ~17% разница по отношению к 2866 МГц! И это при разнице частоты в ~16%.


Преимущества данного метода разгона:

1) Не требуется калькулятор с формулами под рукой для расчета таймингов.

2) Отличные результаты, по сравнению с автоматической установкой таймингов контроллером памяти на высоких частотах.

3) Вероятность ошибки минимальна - мы просто используем то, что система сама настроила стабильно.

4) Не нужно прибегать к помощи программ-калькуляторов, которые, как правило, бесполезны во многих случаях и тратят очень много времени, заставляя перебирать скорее всего нерабочие параметры, которые могут не подходить в конкретном случае.

5) Метод работает всегда, разве что требует внимательности, чтобы не допустить ошибку на одном из этапов разгона.


А теперь немного полезной информации:

- ODT для двухранговой памяти обычно выше чем для одноранговой, в моем случае двухранговая память и рабочие значения у меня 60-68.6 Ом, в вашем случае могут быть другие значения в зависимости от системной платы, от модулей ОЗУ, от процессора.
Например, на Gigabyte B450 Aorus M рабочее значение ODT подходило к 50 Ом с этой же памятью... Поэтому не пытайтесь копировать значения ODT и RTT, оно индивидуально в каждом конкретном случае! И на данный момент я не могу ничего посоветовать универсального с настройкой данных параметров.

- Температура: модули памяти могут давать ошибки при сильном нагреве, именно поэтому у меня стоит над видеокартой 12см куллер, он одновременно сгоняет нагретый воздух с зоны врм, и подгоняет  воздух к модулям памяти для охлаждения, так же он в радиатор процессора подгоняет дополнительно воздух.
По факту тройная польза от одного косо-установленного вентилятора на низких оборотах, не говоря уже о том, что он дополнительно обдувает текстолит видеокарты...
Воздушный поток кулера процессора направлен в зону передней панели*


- Чистота и порядок: Иногда мешать разгону могут окисления на контактах ОЗУ, решение проблемы кроется в старом добром ластике...



На этом пожалуй все.

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