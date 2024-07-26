В прошлой части я как-то сказал - "чувствую интересно будет", и вот сейчас, когда результаты уже собраны, но ещё не обработаны, я понимаю, что "чуйка" меня не подвела...

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Но не будем забегать вперёд, начнём с обновления ядра Linux до версии 6.9.10, просто чтобы соответствовать последней версии Chimbalix 24.3 Alphachi:

Конфигурация ПК прежняя, Ryzen 7 2700X с отключенным XFR Boost и ограниченной частотой ядер до 3.6 ГГц, видеокарта GeForce GTX 1070 и 64 ГБ оперативной памяти, драйвер видеокарты NVIDIA 550.54.14:

Кстати, в качестве дистрибутива Linux выступает Chimbalix 24.2 Alphachi Dev, она почти полностью соответствует текущей доступной версии Chimbalix 24.3 Alphachi, потому просто беру, и через контекстное меню запускаю игры с мониторингом DXVK/Mangohud в зависимости от API:

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И тут сделаю небольшое, но важное отступление... Удивительно, не правда ли? Не один я сталкиваюсь со "статерами" и "фризами" в играх под линуксом:

Почему так? Хоть про это уже и говорилось в первой части, но сейчас наглядно покажу почему линуксы гораздо менее стабильны, и это компиляция шейдеров, что может запуститься в любой момент игры, именно она провоцирует большинство фризов и статеров, как говорится, под линуксом нужно два раза пройти игру, первый ради компиляции шейдеров, а второй чтобы наконец поиграть:

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А если кто-то рассказывает, мол, под линуксом при запуске Windows игр через Wine (Proton) нет никаких фризов и статеров, этот человек либо откровенно врёт, либо уже прошёл этап компиляции шейдеров, и не понимает как оно связано с проблемой, либо производительность системы достаточно высокая, чтобы свести к минимуму всё дерьмо связанное с компиляцией во время игры, но компиляция шейдеров прямо в процессе игры (и её последствия) ни от одного из вариантов никуда не исчезает.

Кто-то может быть заикнётся про Steam и скачивание кэша шейдеров через интернет, мол, как всё прекрасно, скачал и пользуйся! Ага, конечно, каждый день качать гигабайты кэшей, увы, но это было как самое настоящее издевательство надо мной, пользователем, со стороны Valve, я запускаю DRM платформу Steam надеясь по-быстрому зайти в игру и поиграть в появившееся свободное время, а в итоге каждый раз сижу как идиот и скачиваю кэш шейдеров:

А система в итоге компилирует заново кэш во время игры со всеми вытекающими последствиями, ведь скачанный кэш не подходит к моей конфигурации ПК, и так по кругу...

Меня это настолько достало, что просто удалил игры от Valve, а потом полез искать в интернете эту проблему, и оказалось, что я далеко не единственная жертва постоянно скачиваемого кэша шейдеров, и проблеме этой не один год (линукс для игр называется):

И это ещё одна причина, почему Linux не для игр, ибо под Windows я никогда не видел такого мракобесия...

Ладно, пора бы вернуться к основной теме статьи, если каждый нюанс разжёвывать - не хватит и десяти статей.

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Control

Ну что, пришло время обрабатывать собранные результаты, начинаем с DirectX 11 API, 1280x720 с высокими настройками 92 FPS, низкие настройки 203 FPS, 800x600 низкие 238 FPS, я не собираюсь особо расписывать что-то здесь, ведь в этой статье ещё планирую подвести итоги и таблицы с результатами:

Далее DirectX 12 API, 800x600 низкие 106 FPS, с трассировкой лучей 64 FPS:

1280x720 низкие 106 FPS, с трассировкой лучей 37 FPS:

1280x720 высокие 73 FPS, с "лучами" 31 FPS:

Отлично, можно приступать к следующей игре.

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Severed Steel

Сначала я начал собирать результаты, как обычно, однако меня очень смутил FPS, мне он показался слишком низким, 155 на высоких настройках и 166 на низких:

Почему меня смутили такие результаты? Просто в последний раз я играл в эту игру когда у процессора был активен XFR Boost, а сейчас он отключен, и частоты ядер ограничены значением 3.6 ГГц, и я не сразу про это вспомнил...

Пока догадался, что дело в отключенном XFR Boost я ещё раз перезапустил игру, а то вдруг что-то не так запустилось под линуксом, но получил 165 FPS на высоких, и 185 на низких, что немного больше, чем было при первом запуске игры, но всё равно не есть хорошо...

Если честно, я даже на ядро Linux немного грешил, однако оно оказалось не причём, 167 FPS на низких... И теперь у меня сложный выбор, какой результат брать в таблицу, стабильный первый, или второй, что чуть лучше, но довольно редкий.

Ладно, это был тяжелый выбор, но в этот раз не будет поблажек для "пингвина", в таблицу возьму первый результат, ибо он чаще повторяется, наверняка неадекватная часть линуксоидов будет брюзжать за это, но плевать, они и так и сяк брюзжат на любые "неугодные" тесты в интернете.

Теперь результаты с DirectX 12 API, и тут случился неприятный момент, я случайно нажал кнопку "restart" вместо "settings", и пришлось заново собирать результаты... Досадная ошибка, но не страшно, на высоких настройках имеем 52 FPS, с трассировкой лучей 18 FPS, аналогичные результаты были при первой неудачной попытке:

На низких вышло 106 FPS, и 39 FPS с "лучами", не густо:

И на этом переходим к следующей игре.

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Starlit Season

Без лишних слов начинаем с DirectX 11, 1920x1080 высокие настройки - 108 и 43 FPS:

Низкие настройки - 176 и 52 FPS:

При 800x600 вышло 360 и 235 FPS:

Для DirectX 12, как обычно, используем Mangohud оверлей, ведь VKD3D не имеет встроенного оверлея:

800x600 низкие настройки без трассировки лучей, имеем 333 и 169 FPS, с трассировкой лучей 71 и 25 FPS:

1920x1080 низкие без трассировки лучей - 131 и 41 FPS, хотя я и забыл в среде Windows 10 собрать данные с "лучами", но не забыл сейчас, да, в таблицу они не попадут, ибо не с чем сравнивать, но имеем 19 и 8 FPS:

Высокие настройки - 88 и 35 FPS, с "лучами" 17 и 5 FPS:

Всё, с результатами завершили наконец, старался как можно короче сделать это всё, ведь ещё подводить итоги и результаты в таблицу...

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Результаты

Начнём с игры Control, набросал значит таблицу, сейчас начнём разбирать имеющиеся результаты.

Что тут можно отметить... Linux демонстрирует немного больше FPS, чем Windows + DXVK, но Windows без прослоек остаётся недосягаемым для "пингвина", и да, пусть вас не смущает тот факт, что я продублировал результаты Linux в DX11 режиме, просто так проще работать с таблицей, сути это всё равно не меняет:

Для наглядности перевёл результаты в классические графики:

Теперь нужно сделать таблицу для игры Severed Steel.

Готово, в режиме DirectX 11, как обычно, Linux демонстрирует не лучшую производительность относительно Windows, однако на высоких настройках DXVK в среде Windows выдавал 125 FPS, что довольно странно, слишком большое падение относительно нативного режима работы и Linux.

Но в режиме DirectX 12 всё меняется, наконец и на улице линуксоидов праздник настал, тут преимущество за Linux, без вариантов, в том числе с трассировкой лучей, правда у меня не было возможности проверить VKD3D в среде Windows, есть вероятность, что Windows + VKD3D смогли бы дать значительно более высокий FPS, чем просто Windows, но это проверить не выйдет...

Да и не стоит забывать о принципе "если где-то прибыло - значит где-то убыло", не факт, что с прослойкой VKD3D всё работает ровно как было задумано при создании игрового движка и игры, тем более игра вела себя очень странно в DirectX 11 режиме с прослойкой DXVK, так что на месте любителей "пингвина" я бы не радовался раньше времени:

А для меня эти странности с результатами лишний повод отказаться от дальнейшего тестирования данной игры, либо попытаться найти более стабильное место в игре, где можно было бы проводить более точные тесты, без лишних случайностей с бегающими противниками по карте, хотя списать ряд нюансов точно не выйдет на такие мелочи...

Графики прилагаются:

Переходим к последней игре Starlit Season и видим типичную картину, Linux не способен дотянуться до Windows, особенно в DirectX 12 режиме, но есть и интересные моменты, Windows 10 оказалась значительно быстрее Windows 7 при упоре в процессор (800x600 - Low), но прослойка DXVK вырывает старую Windows 7 на уровень более новой Windows 10.

Ну а Linux... Результаты Linux в DX11 схожи с теми, что были у Windows + DXVK, и даже проигрывает при упоре в ЦП.

На графике лучше видно, Linux совсем незначительно обходит Windows + DXVK, и отстаёт когда Windows без прослоек, впрочем, в DX12 режиме ситуация иная, с упором в ЦП разницы между Linux / Windows особой нет (небольшая в пользу Windows), а вот при упоре в видеокарту однозначно преимущество за Windows:

Жаль VKD3D не работает в среде Windows, чтобы посмотреть, а вдруг под Windows он лучше бы работал, чем под Linux...

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Заключение

Что тут сказать, если сравнивать Windows против Linux, то в большинстве случаев преимущество остаётся за Windows, порой значительное...

Windows + DXVK обычно показывают меньший результат, чем если бы игра работала без прослоек, а порой и вовсе странные результаты получаются, видимо линуксоидные прослойки имеют некоторые проблемы, и в таких условиях Linux действительно может выйти на один уровень с Windows, но ни один здравомыслящий человек не будет играть в игры под Windows сугубо через DXVK прослойку.

В DirectX 12 режиме преимущество обычно за Windows, однако Linux в редких случаях (через прослойку VKD3D) всё же способен выдать больше FPS, чем Windows, непонятно только какой ценой достался более высокий FPS в игре Severed Steel (DX12)... Визуально вроде ничего особо странного не заметил, так что будем надеяться, что это результаты труда разработчиков VKD3D, и ничего не ломают в работе игры.

Отдельно следует упомянуть фризы и статеры при использовании DXVK / VKD3D, если в среде Windows прослойка VKD3D вообще не работает, а в DXVK нет никакой нужны, то в среде Linux от них никуда не деться, увы, один раз играем ради компиляции шейдеров, и только на второй раз ради нормального прохождения, разумеется с учётом более низкого FPS в большинстве случаев, чем могло быть если бы игра работала в среде Windows...

И да, я наконец встретил ту самую игру, что под Linux работает лучше, чем под Windows, впервые за более чем год усердного использования линуксов... Правда есть проблема, игра показывает более высокий FPS под "пингвином" только в DX12 режиме, а с DX12 я не играю в эту игру, ибо там важен FPS, что значительно выше в DX11 режиме.

Так что сказать что линукс для игр я не могу никак на данный момент, даже при огромном желании, если бы такое было, увы, в большинстве случае Linux просто проигрывает.

Пожалуй на этом всё.

Благодарю за внимание, больше интересных статей в блоге Hard-Workshop.