WCCFTech со ссылкой на Марка Гурмана из Bloomberg сообщает, что Apple откладывает полноценный релиз обновленной Siri на базе Google Gemini.

WCCFTech пишет о переносах, которые уже стали привычными для Apple в этом году. Компания сократила масштабы ИИ-функций для Safari и Apple Health, притормозила проект World Knowledge Answers AI. Теперь очередь дошла до Siri. Помощник, который должен был получить принципиально новую начинку в феврале, по факту не получит ее целиком как минимум до сентября.

Изображение - WCCFTech

С бэкендом у Apple все относительно готово. Компания планирует развернуть на своих облачных серверах модель Gemini с 1,2 триллиона параметров. Простые запросы будет обрабатывать нейросеть прямо на устройстве, сложные — уходить на зашифрованные серверы. Проблема не в мощности, а в логике работы с приложениями.

Гурман объясняет: Siri учится понимать, что пользователь имеет в виду, когда говорит «найди тот подкаст, который скидывал Игорь». Она должна порыться в старых сообщениях, опознать ссылку, открыть нужное приложение и запустить воспроизведение. Именно эта связка — распознавание личного контекста плюс выполнение действий внутри чужих программ — пока работает нестабильно.

Релиз iOS 26.4 намечен на март. Туда войдет только то, что точно не развалится под нагрузкой. Остальное перенесут на iOS 26.5 (май) и iOS 27 (сентябрь). Никакого единого «вау-эффекта» не выйдет.

Apple выбрала Google Gemini как партнера еще в начале года. Но партнерство не ускорило разработку. Технические сложности сохраняются: компания не может одновременно обеспечить обработку личных данных пользователей, конфиденциальность и приемлемую скорость работы.