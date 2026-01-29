The Verge сообщает, что в сеть попали первые записи экрана с новой гибридной системой Google.

Как пишет The Verge, Google сама стала источником утечки о своем главном проекте. В систему отслеживания ошибок случайно загрузили два скринкаста, снятых на хромбуке. На записях видна новая система под кодовым названием Aluminium OS, которая должна объединить Android и ChromeOS в один интерфейс для компьютеров.

Скриншот - youtube.com

Видео обнаружили в отчете о проблеме с вкладками в режиме инкогнито. Хотя доступ к отчету быстро закрыли, записи успели сохранить. Они показывают раннюю версию Android 16 на устройстве HP Elite Dragonfly 13.5 Chromebook. Это именно та система, о которой ранее упоминал глава Android-подразделения.

Что же видно? Гибрид. Внизу — панель задач, напоминающая ChromeOS, но кнопка запуска приложений смещена в центр, как в смартфонах на Android. Сверху — строка состояния тоже от Android, с привычными иконками батареи и Wi-Fi.





Видео короткое и не раскрывают всех возможностей системы. Но теперь точно ясно — проект Aluminium OS реально существует и работает на реальном железе. Похоже, Google использует существующие хромбуки для тестирования нового интерфейса, который может изменить представление о компьютерной ОС.