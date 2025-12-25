Жесточайший дефицит чипов памяти для систем искусственного интеллекта привел к серьезным кадровым последствиям в двух крупнейших технологических компаниях. Google уволил руководителя отдела закупок, а топ-менеджеры Microsoft, по данным южнокорейской прессы, в гневе покидали переговоры с производителями.

Острая нехватка ключевых компонентов для искусственного интеллекта добралась до кабинетов руководителей. Кризис с поставками памяти HBM заставляет гигантов искать виноватых внутри собственных команд.

Производители памяти, такие как Samsung и SK hynix, просто не справляются с ажиотажным спросом. Их мощности по выпуску HBM — высокопроизводительной памяти для ИИ-ускорителей — загружены под завязку. Клиенты вроде Microsoft, Google и Meta* готовы покупать любые доступные объемы, не считаясь с ценой. Но даже их влияния и готовности заплатить любые деньги часто не хватает.

Итог — нервные срывы на переговорах. Например, когда менеджеры Microsoft приехали в штаб-квартиру SK hynix обсуждать новый контракт, корейская сторона заявила, что выполнить их требования будет «сложно». После этого один из руководителей Microsoft, по сообщениям, в ярости вышел из зала переговоров.

Google поступил жестче. Компания уволила топ-менеджера, отвечавшего за закупки памяти. Критической точкой стал «невыполнимый» ответ от SK hynix и Micron на запрос о дополнительных поставках HBM для внутренних ИИ-чипов Google (TPU). Компания возложила на него персональную ответственность за то, что он не заключил долгосрочные соглашения с поставщиками заранее.

Пока одни теряют посты, другие получают новые возможности. Крупные технологические компании, включая Google и Meta, срочно ищут в Азии специалистов по закупкам, которые смогут наладить контакты и выбить нужные объемы. Они уже разместили вакансии на позиции глобальных менеджеров по закупкам памяти. Битва за чипы вышла на новый уровень — кадровый.

* Meta признана экстремистской, ее деятельность запрещена на территории России