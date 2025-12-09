Разработана физическая модель варп-двигателя, которая не требует экзотической отрицательной энергии.

Идея путешествия быстрее света долгое время упиралась в одно огромное «но». Для реализации этой идеи требовалась отрицательная энергия — гипотетическая форма материи, существование которой под большим вопросом. Новая работа меняет эту парадигму.

Классическую концепцию варп-двигателя (warp drive) еще в 1994 году предложил физик Мигель Алькубьерре (Miguel Alcubierre). Его модель описывала корабль внутри «пузыря», где пространство-время сжимается перед ним и расширяется позади. Это позволяло бы двигаться быстрее света, не нарушая физических законов внутри самого корабля. Но для работы такого двигателя нужны колоссальные количества энергии и та самая гипотетическая отрицательная масса. По сути, идея оставалась чистой математикой.

Команда из Лаборатории перспективных исследований движения ((Advanced Propulsion Laboratory) взяла за основу другую идею. Их модель работает не с кораблем в пузыре, а с самими пузырями пространства-времени. Если очень грубо, то объектом движения становится не корпус звездолета, а сам деформированный участок пространства-времени (так называемый варп-пузырь), внутри которого этот звездолет находится. Этот подход, по заявлению ученых, позволяет практически полностью обойтись без отрицательной энергии, опираясь на уже известные законы физики.

При этом авторы работы не скрывают, что их модель — лишь теоретический каркас. Требуемые для ее реализации массы и энергии по-прежнему астрономически велики и находятся за гранью современных технологий. Однако сам сдвиг парадигмы важен: если раньше основным препятствием была необходимость в отрицательной энергии — субстанции, которую никто не знает, как создать или найти, — то теперь задача свелась к управлению гравитацией и пространством-временем. Это задачи колоссальной сложности, но они, в отличие от поиска отрицательной энергии, уже находятся в поле зрения современной физики.