PoZiTiv4iK
Ученые предложили новую концепцию варп-двигателя на основе известных законов современной физики
Разработана физическая модель варп-двигателя, которая не требует экзотической отрицательной энергии.

Идея путешествия быстрее света долгое время упиралась в одно огромное «но». Для реализации этой идеи требовалась отрицательная энергия — гипотетическая форма материи, существование которой под большим вопросом. Новая работа меняет эту парадигму.

Классическую концепцию варп-двигателя (warp drive)  еще в 1994 году предложил физик Мигель Алькубьерре (Miguel Alcubierre). Его модель описывала корабль внутри «пузыря», где пространство-время сжимается перед ним и расширяется позади. Это позволяло бы двигаться быстрее света, не нарушая физических законов внутри самого корабля. Но для работы такого двигателя нужны колоссальные количества энергии и та самая гипотетическая отрицательная масса. По сути, идея оставалась чистой математикой.

Команда из Лаборатории перспективных исследований движения ((Advanced Propulsion Laboratory) взяла за основу другую идею. Их модель работает не с кораблем в пузыре, а с самими пузырями пространства-времени. Если очень грубо, то объектом движения становится не корпус звездолета, а сам деформированный участок пространства-времени (так называемый варп-пузырь), внутри которого этот звездолет находится. Этот подход, по заявлению ученых, позволяет практически полностью обойтись без отрицательной энергии, опираясь на уже известные законы физики.

При этом авторы работы не скрывают, что их модель — лишь теоретический каркас. Требуемые для ее реализации массы и энергии по-прежнему астрономически велики и находятся за гранью современных технологий. Однако сам сдвиг парадигмы важен: если раньше основным препятствием была необходимость в отрицательной энергии — субстанции, которую никто не знает, как создать или найти, — то теперь задача свелась к управлению гравитацией и пространством-временем. Это задачи колоссальной сложности, но они, в отличие от поиска отрицательной энергии, уже находятся в поле зрения современной физики.

#физика #космические путешествия #теория относительности #варп-двигатель
Источник: popularmechanics.com
Сейчас обсуждают

Mekanika
22:02
вангую спад на середину 28-начало 29
Выбираем 8 надёжных SSD большого объёма в декабре 2025 года, пока цены на них не улетели в космос
Mekanika
21:59
Эх, как я во время успел взять Samsung 990Pro 2Tb за 17.5 ... Жесть, конечно, ублюдки всё придумывают причины почему владение пека должно быть илитарным. То майнинг, то ковидло, то теперь ИИ ... а пот...
Выбираем 8 надёжных SSD большого объёма в декабре 2025 года, пока цены на них не улетели в космос
Михаил Сидоров
21:47
На фоне того, что сейчас снимают, норм. Рыженькую даже вернули с первой части.
«Иллюзия обмана 3» — это уже не магия (субъективный обзор)
Кот Шрёдингера
21:46
Теперь на эти деньги французы смогут протянуть годик, другой. А затем всё! Либо новый клад искать или своровать чьи нибудь замороженные активы. Так и живут.
Во Франции обнаружили клад из 40 000 римских монет, зарытый 1700 лет назад в полу дома
Voldemaar
21:20
Bartlett Lake всё таки отменили?
Intel Core Ultra 7 270K Plus получит 24-ядерную конфигурацию
GR_Nomad
21:07
В 2 это ничего в 4 раза за первую недельку это только разогрев, первая передача
Выбираем 8 надёжных SSD большого объёма в декабре 2025 года, пока цены на них не улетели в космос
GR_Nomad
21:06
Так там как раз все и расширяются
Выбираем 8 надёжных SSD большого объёма в декабре 2025 года, пока цены на них не улетели в космос
GR_Nomad
21:06
Завтра, это когда? До середины 27 года уже точно не схлопнется, а то и по 30й
Выбираем 8 надёжных SSD большого объёма в декабре 2025 года, пока цены на них не улетели в космос
GR_Nomad
21:05
9 декабря. Уже поздно, уже улетели
Выбираем 8 надёжных SSD большого объёма в декабре 2025 года, пока цены на них не улетели в космос
GR_Nomad
21:03
Это отличная новость
9to5Google: Apple и Google упростят перенос данных с iPhone на Android и обратно
