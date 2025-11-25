Шведские ВМС готовятся разместить заказ на четыре новых фрегата. Это будут первые корабли такого класса за несколько десятилетий.

Шведский флот планирует существенное обновление. После длительного периода, когда самыми крупными боевыми единицами оставались корветы, страна готовится к заказу четырех фрегатов.

Издание The War Zone (TWZ, США) сообщает, что министр обороны Швеции Пол Йонсон подтвердил планы по приобретению новых кораблей. Окончательное решение ожидают в начале следующего года. Сейчас изучают доступные на рынке варианты, соответствующие требованиям ВМС.

Согласно графику, первые два фрегата должны вступить в строй к 2030 году. Еще два корабля планируют передать флоту к 2035 году. Новые единицы получат название класса Luleå.

Инициатива появилась вскоре после вступления Швеции в НАТО. Фрегаты должны значительно улучшить возможности противовоздушной обороны — направление, которое становится приоритетным для шведских ВМС.

Переговоры о поставках ведутся с французской компанией Naval Group. Она предложила версию фрегата FDI с оригинальной конструкцией корпуса. Особенностью модели называют так называемый «перевернутый нос», отличающийся от традиционных решений.