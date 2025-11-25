Шведский флот планирует существенное обновление. После длительного периода, когда самыми крупными боевыми единицами оставались корветы, страна готовится к заказу четырех фрегатов.
Издание The War Zone (TWZ, США) сообщает, что министр обороны Швеции Пол Йонсон подтвердил планы по приобретению новых кораблей. Окончательное решение ожидают в начале следующего года. Сейчас изучают доступные на рынке варианты, соответствующие требованиям ВМС.
Согласно графику, первые два фрегата должны вступить в строй к 2030 году. Еще два корабля планируют передать флоту к 2035 году. Новые единицы получат название класса Luleå.
Инициатива появилась вскоре после вступления Швеции в НАТО. Фрегаты должны значительно улучшить возможности противовоздушной обороны — направление, которое становится приоритетным для шведских ВМС.
Переговоры о поставках ведутся с французской компанией Naval Group. Она предложила версию фрегата FDI с оригинальной конструкцией корпуса. Особенностью модели называют так называемый «перевернутый нос», отличающийся от традиционных решений.