Автор книги "Bitten: The Secret History of Lyme Disease and Biological Weapons" Крис Ньюби заявила в интервью, что болезнь Лайма, как и некоторые другие инфекции, могли быть созданы в лабораториях биологического оружия США в 1960-70-х годах. Она считает, что это привело к массовому распространению опасных заболеваний.

Научный мир взбудоражен неоднозначным утверждением Крис Ньюби о возможном искусственном происхождении болезни Лайма. В интервью журналисту Такеру Карлсону она высказала мнение, что эта инфекция, как и другие опасные заболевания, могли быть созданы в лабораториях биологического оружия США в 1960-70-х годах.

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По словам Ньюби (небольшой фрагмент беседы вы можете посмотреть в Telegram-канале Tucker Carlson Network), болезнь Лайма не была широко известной проблемой до пика программы разработки биооружия в США в середине 1970-х. Именно в этот период, как утверждает автор, появились сразу три "жуткие болезни": артрит Лайма, пятнистая лихорадка Скалистых гор и паразит под названием "бабезия".

«Это было идеальное невидимое оружие, свое рода "ядерная бомба для бедных», - заявила Крис Ньюби. Она предположила, что правительственные лаборатории того времени могли заражать клещей экзотическими заболеваниями, которые впоследствии распространялись на население, живущее поблизости.

При этом Ньюби оговорилась, что подобные эксперименты могли иметь непредвиденные последствия, поскольку попытки создания новых микробов в клещах могли выйти из-под контроля. В итоге это привело к массовой эпидемии, с которой сталкивается сегодня весь мир.

Согласно официальной статистике Центров по контролю и профилактике заболеваний США, ежегодно около 476 тысяч человек в стране страдают от болезни Лайма. Однако Крис Ньюби считает, что реальные масштабы проблемы могут быть гораздо больше.

Эта сенсационная версия происхождения болезни Лайма, высказанная известным автором, несомненно, вызовет большой резонанс в научном сообществе.