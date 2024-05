Блоги PoZiTiv4iK

Автор книги "Bitten: The Secret History of Lyme Disease and Biological Weapons" Крис Ньюби заявила в интервью, что болезнь Лайма, как и некоторые другие инфекции, могли быть созданы в лабораториях биологического оружия США в 1960-70-х годах. Она считает, что это привело к массовому распространению опасных заболеваний.