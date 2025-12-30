Гонконгская газета South China Morning Post (SCMP), ссылаясь на оценки китайских экспертов, вынесла на первую полосу тревожный для всего Азиатско-Тихоокеанского региона тезис: Япония обладает всеми техническими возможностями для создания ядерного оружия менее чем за три года.

Ещё не так давно Генри Киссинджер (Heinz Kissinger) предполагал, что Япония станет ядерной державой в течение пяти лет. Сейчас же эксперты называют уже более жёсткие временные рамки - всего три года. И на то есть причины.

В последние годы из самой Японии идут тревожные и противоречивые политические сигналы. В ноябре 2025 года премьер-министр Санаэ Такаити (Sanae Takaichi) публично затронула тему «трёх неядерных принципов» (не иметь, не производить, не ввозить ядерное оружие). Это незыблемая основа японской политики со времён войны. И факт, что о ней начали говорить на столь высоком уровне, — уже событие.





А на прошлой неделе один из советников премьера по безопасности в интервью газете Asahi Shimbun и вовсе прямо заявил: «Япония должна обладать ядерным оружием. По причине растущих угроз со стороны Северной Кореи и Китая».





Конечно же, официальные лица тут же выступили с опровержениями этих слов. Генсек кабинета министров Минору Кихара (Minoru Kihara) заявил, что политика не меняется. Но в дипломатии часто бывает так: сначала пускают «пробный шар» через неофициальные каналы, смотрят на реакцию, а потом уже принимают решения. И похоже, Япония как раз находится на этой стадии. Самое главное, что нужно понимать, Японии сегодня не нужно изобретать ядерную бомбу с нуля. Это не Иран или КНДР, которые десятилетиями пробивали технологические барьеры. Япония — это «спящая» ядерная держава, которая добровольно отказалась от оружия, но сохранила все возможности для его создания. У японцев есть полный ядерный цикл, и они умеют обогащать уран и перерабатывать отработанное топливо. Так же они обладают огромными запасами плутония — того самого, из которого делают боезаряды. Этого сырья хватит на сотни бомб. И самое главное, в Японии передовая промышленность: аэрокосмическая отрасль, робототехника, электроника. Создать компактную боеголовку и средство её доставки для них — вопрос прикладной инженерии, а не фундаментальной науки.





То есть, вопрос упирается не в «может ли?», а в «захочет ли?». Три года — это примерный срок, чтобы принять политическое решение, переключить гражданские предприятия на военные рельсы, провести испытания и собрать первый опытный образец.





Само по себе японское ядерное оружие — это только начало. Настоящая буря разразится из-за цепной реакции, которую это вызовет во всей Азии и мире.





Южная Корея не станет сидеть сложа руки. Они тут же заявят: «Если Японии можно, то и нам». И запустят свою военную ядерную программу, о которой уже давно поговаривают. Китай и Северная Корея получат идеальное оправдание. Они скажут: «Видите, гонка вооружений началась не по нашей вине» — и в ответ резко нарастят свои арсеналы. О каких-то переговорах по разоружению можно будет забыть. А США окажутся в ловушке. С одной стороны, Вашингтон хочет сильного союзника против Китая. С другой — ядерная Япония станет независимой Японией. Она больше не будет полностью зависеть от американской защиты. США рискуют потерять контроль над ключевым союзником в Азии, получив вместо послушного партнёра своенравного игрока, который будет преследовать свои интересы. Для России это — новая ядерная держава прямо у дальневосточных границ. Ситуация, которая заставит пересматривать всю военную доктрину на этом направлении и готовиться к новой волне гонки вооружений в регионе.





Способна ли Япония технически создать бомбу за три года, безусловно. Это не прогноз, а констатация её текущего потенциала.





Главный вопрос сейчас — политический. Останется ли Япония верна своим послевоенным пацифистским принципам мира, мира который становится всё более опасным и непредсказуемым. Или угрозы со стороны соседей будут сочтены в Токио настолько серьёзными, что ради безопасности страны стоит нажать на «ядерный выключатель», который де-факто уже подключён.



Япония стоит перед историческим выбором. И её решение определит стратегическую картину не только в Азии, но и во всём мире на десятилетия вперёд. Заявления экспертов и «пробные пили» политиков — это не просто слова. Это предупреждение о том, что мы можем находиться на пороге одного из самых серьёзных геополитических сдвигов в новейшей истории.