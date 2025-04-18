Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам

Демократы требуют в Конгрессе провести расследование в отношении отдела DOGE из-за утечки информации

Дэн Берулис сообщил про игнорирование правил инфобезопасности, выводе данных и загадочных попытках входа с российского IP-адреса.
[ ] для раздела Блоги
+
+

В американском Конгрессе демократы требуют провести расследование после того, как один из айтишников Национального управления по трудовым отношениям США (NLRB) решился выступить с разоблачениями. По его словам, представители этого пресловутого DOGE (отдела по "оптимизации" госрасходов) творили в трудовом ведомстве что хотели — им выдали права суперпользователей в обход всех стандартных процедур, они выкачивали данные налево и направо, а потом, как утверждает информатор, некоторые пароли каким-то образом "утекли" кому-то с российским IP.

реклама



Все эти обвинения выдвинул Дэн Берулис, работающий архитектором DevSecOps в NLRB. Он обратился в некоммерческую организацию Whistleblower Aid (Помощь информаторам) и отправил в Конгресс подробный документ [PDF-файл], где расписал всё, что наблюдал после появления работников DOGE в их конторе.

Берулис рассказывает, что эти ребята из DOGE заявились к ним 3 марта — приехали на черном правительственном внедорожнике, да еще и с полицейским эскортом. В тот же день, по его словам, один из замов начальника IT-отдела сообщил, что этим специалистам надо выдать эксклюзивные учетки с "по сути неограниченными правами для чтения, копирования и изменения данных". Хотя это грубейшее нарушение всех внутренних инструкций, начальник велел на правила плюнуть и, главное, следов не оставлять – никаких записей в системных журналах о создании этих аккаунтов.

Как отмечает Берулис в своем документе, даже его собственный шеф не имел такого уровня доступа, как эти ребята из DOGE. А ведь в NLRB уже были специальные учетки для аудиторов, которые позволяли проверять данные, но не давали возможности что-то менять, копировать или удалять. "Предложение использовать эти учетки вместо новых даже не рассматривалось", — пишет он.

реклама



Буквально через пару дней, как говорит Берулис, он заметил тревожные сигналы — кто-то отключил инструменты оповещения и мониторинга, а еще начал менять настройки многофакторной аутентификации.

Кроме того, он видел, как "гигабайты" данных утекают из системы управления делами NxGen по сети. Позже, по его словам, он зафиксировал вывод 10гигобай данных из агентства. Для NLRB это крайне нетипично, они почти никогда не передают информацию наружу.

Берулис поговорил со своим боссом, тот организовал совещания и создал внутреннюю группу для проверки возможной утечки. Эти встречи до сих пор продолжаются.

Русский след, куда ж без него

реклама



11 марта, копаясь в логах, Берулис обнаружил огромный скачок заблокированных попыток входа извне. Особенно выделялся один IP-адрес из Приморского края — с российского Дальнего Востока.

Кто-то пытался залогиниться в учетку, созданную для одного из помощников DOGE. По словам Берулиса, попытки входа начались буквально через 15 минут после создания этой учетки, причем использовались правильные логин и пароль. Конгрессу он сообщил, что попытки блокировались, так как агентство не разрешает доступ к своим системам из-за границы.

Берулис попытался самостоятельно расследовать эти странности, но уперся в стену: "неправильно настроенные или отсутствующие инструменты" делали невозможным анализ исходящего трафика.

реклама



Команда NLRB решила обратиться в US-CERT — правительственную службу, которая как раз занимается расследованием подозрительной активности в госсистемах.

Тут-то он и решил стать информатором.

До публичного обнародования документа Берулиса представитель NLRB отрицал, что DOGE вообще имел доступ к сети агентства. Но как только Берулис слил информацию, агентство резко сменило пластинку и подтвердило, что да, сотрудники DOGE у них действительно работали.

Демократы в Конгрессе, конечно, возмутились. Джеральд Коннолли уже настрочил письмо генпрокурорам NLRB и Министерства труда (DOL), требуя разобраться.

Коннолли особо подчеркнул очевидный конфликт интересов для главы SpaceX и Tesla Илона Маска. Формально он не руководит DOGE, но, без сомнения, является его теневым куратором в качестве приближенного президента Трампа.

"Компании господина Маска сталкиваются с целым рядом принудительных мер со стороны NLRB и Минтруда — это же явный конфликт интересов, когда он руководит работой в этих ведомствах, не говоря уже о выгоде от украденной непубличной информации", — возмущается демократ.

У Маска, кстати, давняя история стычек с трудовым ведомством.

SpaceX и Tesla сейчас пытаются через суд вообще ликвидировать NLRB, мол, это ведомство неконституционно и его надо разогнать. В случае со SpaceX агентство мешает Маску увольнять сотрудников, которые смеют не соглашаться с известным "защитником свободы слова". Судьи, правда, пока не особо впечатлены такой логикой.

Tesla тоже на ножах с NLRB после того, как в 2023 году компания уволила работников на своей гигафабрике в Буффало (штат Нью-Йорк) на следующий же день после их заявления о создании профсоюза. А в 2021 году NLRB вынесло решение против Tesla, когда сам Маск пригрозил сотрудникам отобрать опционы на акции, если они попытаются объединиться в профсоюз (хотя это их законное право).

Telegram-канал @overclockers_news - теперь в новом формате. Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!
Telegram-канал @overclockers_news - обновлённый формат нашего канала. Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!
Оценитe материал
рейтинг: 1.0 из 5
голосов: 1
Добавить в закладки

Теги

сша илон маск doge nlrb дэн берулис
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор и тестирование блока питания Ocypus Iota P1200
1
Обзор процессорного кулера Ocypus Delta A40 WH ARGB
2
Обзор и тестирование блока питания Ocypus Delta P850
4
Обзор и тестирование комплекта оперативной памяти DDR5-8800 XPG Lancer CUDIMM RGB (AX5СU8800C4224G-BLACRSG) объемом 48 Гбайт
7
Построение самого компактного ПК или RTX 4090 в объеме 0.5 литра
16
Обзор ноутбука ASUS Zenbook A14 (UX3407R)
1
Обзор и тестирование материнской платы MSI MAG X870E Tomahawk WIFI
4
Обзор и тестирование материнской платы MSI MAG B860 Tomahawk WIFI
9
Ретроклокинг: VIA – третий игрок на Socket 370
47
Обзор и тестирование процессорной СВО Formula V Line Oasis L360 ARGB WH
12
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Американец купил RTX 4090 на eBay, выпаял GPU и чипы памяти, а затем вернул товар продавцу
5
Появился новый и обновленный график развертывания One UI 7 для Samsung Galaxy
+
В Китае представили истребитель 6-го поколения J-36 с лазерным вооружением
+
В Steam теперь можно узнать, сколько денег вы потратили
3
Драйвер Nvidia GeForce 576.02 ощутимо повышает производительность видеокарт Blackwell
23
Некоторые пользователи Windows 10 столкнулись с принудительным обновлением до Windows 11
5
Российские истребители Су-35С поколения 4++ с современной РЛС заменяют собой А-50
3
ZOTAC представила серию видеокарт GeForce RTX 5060 с архитектурой Blackwell
+
19FortyFive: Российская подлодка класса «Кондор» не имеет аналогов в США
+
Журналисты из Golem называют требования для Windows 11 "фиктивными"
4
Inno3D анонсировала видеокарты GeForce RTX 5060 и RTX 5060 Ti
+
Учёные разработали миниатюрный мозговой датчик, который распознаёт сигналы с точностью 96%
+
Суммарная мощность российских ГЭС возросла почти на 650 МВт в результате модернизации
+
Малоизвестные китайские бренды покидают российский автомобильный рынок
+
One UI 7 для Samsung Galaxy S23 может выйти 22 апреля 2025 года
+
Трамп заблокировал продажи GPU H20 в Китай, что отразилось для Nvidia убытками в $5,5 миллиардов
3
RedMagic анонсировала новый игровой планшет с компактным дизайном
+
Новый игровой планшет Honor Pad GT с дисплеем 144 Гц будет представлен 23 апреля
+
Gigabyte представила низкопрофильную карту GeForce RTX 5060
1
Hardware Unboxed протестировали GeForce RTX 5060 Ti 16 ГБ в играх и сравнили с другими видеокартами
+

Популярные статьи

Собираем народный игровой ПК 2025 года за 100 тысяч рублей для комфортного FullHD-гейминга (Апрель)
10
Утерянные технологии - почему игры на Xbox 360 и PS3 лучше современных проектов
11
Monster Energy Supercross 25 The Official Video Game - краткий обзор игры
+
Как сделать игровой компьютер тихим и снизить нагрев комплектующих — 9 проверенных советов
62
Почему Россия лучше подготовлена ​​к вооружённым конфликтам, чем Европа
17
Сколько спутников находятся на околоземной орбите и актуальность проблемы космического мусора
+
Мой топ-15 любимых выпусков The Angry Video Game Nerd — от ретро-консолей до игровой ностальгии
1
Демократы требуют в Конгрессе провести расследование в отношении отдела DOGE из-за утечки информации
+

Сейчас обсуждают

Владислав Зимин
15:18
Блин, чел. Открой Авито, посмотри что там за компы за 20к Вот первый в выборке https://m.avito.ru/sankt-peterburg/nastolnye_kompyutery/igrovoy_kompyuter_bu_7269164382?context=H4sIAAAAAAAA_wF7AIT_YTozO...
Пришло время покупать Xbox Series S — расчехляем кошельки и бежим на барахолку
kilobait3
15:17
скорее построит все что было разрушено и сделает всех врагов героями России! а настоящих героев и победителей отправят в ссылки и тупо тюрьмы с посмертным приговором! оставят клоунов и податливых шаво...
Почему Россия лучше подготовлена ​​к вооружённым конфликтам, чем Европа
kilobait3
15:16
бабки будут всегда вливаться в потенциального проигравшего! так устроена экономика военного бизнеса. никаких отчетов и доказательств! янки всегда вливали в обе стороны на разных этапах. по итогу имеют...
Почему Россия лучше подготовлена ​​к вооружённым конфликтам, чем Европа
kilobait3
15:13
ни одна армия мира не готова к боевым действиям. первые годы принесут огромные потери, приспособленность и ресурсы если их не отобьют, дадут шанс на победу. тут придется отдать под пули очень много со...
Почему Россия лучше подготовлена ​​к вооружённым конфликтам, чем Европа
JornoJovanni
14:57
Эм, новый Дум? Авовед и Атомфолл? Сталкер 2? Балдурс Гейтс 3? Новый Ассасин с неграми? Мне продолжать? Танки и Одиссея это конечно хорошо, но вот эти игры он запустит? Комп твой за 20к? Видюха там поб...
Пришло время покупать Xbox Series S — расчехляем кошельки и бежим на барахолку
nonses84
14:48
Для начала , пускай счета разморозят утырки, и санкции снимут.
Lenovo готовит новый Legion Tab с улучшенными экраном и батареей
Waramagedon
14:34
металлический гараж с хорошей вентиляцией ничего не гробит. конденсату пофиг на материал гаража, может быть и бетон.
Как сделать игровой компьютер тихим и снизить нагрев комплектующих — 9 проверенных советов
Waramagedon
14:33
работает, пока не набрало конденсата.
Как сделать игровой компьютер тихим и снизить нагрев комплектующих — 9 проверенных советов
SmaSheR
14:31
Компом греем комнату, кондеем - охлаждаем, мосэнергосбыту - двойная выгода)
Как сделать игровой компьютер тихим и снизить нагрев комплектующих — 9 проверенных советов
SmaSheR
14:30
Делает, при достаточной площади радиаторов) Также можно вынести все источники шума за стенку, но это уже совсем хардкор
Как сделать игровой компьютер тихим и снизить нагрев комплектующих — 9 проверенных советов
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем