PlayStation 3 стала самым дорогим уроком для Sony — 7 лет убытков и жесткое противостояние с Xbox

История не терпит балласта: кто не тянет вес собственной игровой консоли, тот быстро идёт ко дну морскому.
Microsoft уходит на ПК, но в чем причина? Почему Xbox не выдержал конкуренцию с PlayStation и кто виноват в случившимся. Почему покупка Activision Blizzard - это лишь следствие, а не первопричина. Кто на самом деле виноват и куда смотрят люди в дорогих костюмах? Что будет с xbox game pass?

Предисловие

Мы живём в загадочное время. С одной стороны, информация стала доступнее, и любой желающий в пару кликов может узнать абсолютно всё с мельчайшими подробностями про любое событие в мире, с другой — сеть заполонили «диванные эксперты» с нулевым пониманием происходящего. Основное правило медийных личностей — чем громче шумишь, тем больше «правды» за тобой.

Последний месяц выдался жарким для консольных геймеров, и вокруг ситуации с Xbox каждый уважающий себя лидер мнения высказал непреклонную истину. А многие сделали сие несколько раз. Из-за недостатка знаний в данном вопросе, всплыла куча мифов и недопониманий происходящего. Сегодня постараюсь кратко изложить, что за бардак случился с консолями Xbox и как это связано с финансовыми показателями Sony PlayStation 3 за 2006–2013 годы.

30 лет бренду Sony PlayStation

В этом году самураи отмечают круглую дату и регулярно выкатывают множество отчётов, инфографики и другой полезной информации. Летом вышла большая презентация с подведением некоторых итогов деятельности игрового направления японской корпорации Game & Network Services Segment.

В нем много интересной и полезной информации для широкого круга заинтересованных геймеров. Странно, что прошаренные создатели игрового контента ни словом не обмолвились об отчёте, ведь он создан для геймеров, а не людей в дорогих костюмах.

Меня заинтересовала четвёртая страничка отчёта — общая прибыльность каждой консоли по годам и суммарно. Я знал, что у Sony и Microsoft были финансовые проблемы в седьмом поколении консолей, но не было официальных подтверждений. В 2025 году самураи приоткрыли завесу тайны и рассказали всё начистоту.

Финансовый провал PS3 и Xbox 360

Многие аналитические агентства того периода выступали со странными заявлениями и непроверяемой информацией. Финансисты во все лёгкие кричали, что обе консоли уже шесть лет подряд терпят колоссальные убытки. Вот одно из подобных заявлений в июле 2012 года. Один из «немедийных» экспертов насчитал более $4 млрд общих убытков у консолей Xbox 360. Подобные заявления не печатались в Bloomberg, а Джейсон Шрайер не проводил расследований по вопросу.

Подобных заметок было много, но эксперты о них забывают или не хотят знать. В светлой памяти обывателя PS3 и Xbox 360 были великими во всех ипостасях.


Популярное — не значит прибыльное

Сегодня принято с восхищением ностальгировать по игровым устройствам седьмого поколения: лучшие консоли, лучшие игры, лучшие сервисы, отличная стоимость. Вот только никто не задумывается, какой ценой всё это становилось «лучшим». Оба игровых гиганта работали семь лет в поте лица, продали более 2 млрд игр, получили жирный процент с каждой транзакции, создали более 100 эксклюзивов высочайшего качества, но всё равно оказались в глубочайшем минусе.

Многие не воспринимают и не понимают, насколько огромными были убытки. Капитализация Sony (всей корпорации, всех её подразделений вместе взятых) в 2013 году составляла $16,3 млрд. Для запуска нового поколения игровых устройств японцы были вынуждены продать оба своих офиса. Корпорация находилась на грани коллапса.


Диванные эксперты и кликбейтные заголовки

Буквально пару недель назад вышел ролик от крупного игрового ресурса с информацией, не подтверждённой фактами, где эксперты с маленькой буквы, рассуждают о величии портативного устройства японской корпорации. Но нет ни единого упоминания, что Sony находилась на грани финансового краха и PlayStation Vita стала сакральной жертвой «консольных войн».


Подобных роликов вагон и маленькая тележка. Люди, не обладая всей картиной происходящего, выкладывают в интернет своё искажённое мнение, а толпа, не зная истины, разносит его по сёлам и весям.

Уход Дона Мэттрика из Xbox

На сегодняшний день нет ни одного официального разъяснения произошедшей ситуации. В 2015 году вышел ряд крупных материалов от Polygon, IGN, Kotaku, где прямо обвиняется бывший руководитель Xbox и поются дифирамбы Филу Спенсеру. Рассматривая вопрос через финансовую призму могу смело утверждать, что «ТВ-ТВ-ТВ» минимально отразилось на консолях Xbox one. 2014 год был самым успешным для бренда за последние 12 лет. Поклонники сметали устройство за $500 и причмокивали.

Финансовый год стартует 1 июля 2013 года и заканчивается 30 июня 2014 года. Последний отчётный период Дона Мэттрика ознаменовался официально опубликованными 11,7 млн штук проданных устройств. В предыдущий период было 9,8 млн. Фил Спенсер за 12 лет ни разу не приближался к подобным показателям, даже на пике своей славы. Правда жизни состоит в том, что Microsoft поставила жирный крест на консольном направлении и перекрыла вентиль финансирования. За короткий период были разорваны контракты с Epic Games (создатели Gears of War), Bungie (создатели Halo), Remedy (создатели Alan Wake), закрыта Lionhead Studios (создатели Fable).

А теперь поставьте на одну чашу весов «ТВ-ТВ-ТВ» и перечисленные потери топовых студий и ответьте на вопрос: что больнее ударило по популярности Xbox — неудачная презентация в 2013 году или уход топовых студий и исчезновение System Seller? Если бы Е3 2013 имела такие разрушительные последствия, как о них говорят, новый руководитель с лёгкостью смог бы преодолеть установленную планку продаж консолей. Корпорация Nintendo после проблемной Wii U за два года смогла реабилитироваться.


Конкуренция среди игровых консолей PS3 и Xbox 360 привела к саморазрушению

С одной стороны может показаться, что противостояние PlayStation 3 и Xbox 360 подарило геймерам массу положительных эмоций, но с другой — оно пошатнуло устои игровой индустрии. Microsoft действовала дерзко и грязно. Имея безграничные финансовые возможности, она активно меняла мнение среди нужных людей. Именно Xbox ввёл в обиход понятие «временный эксклюзив». Чемоданы для средств массовой информации и грязный пиар. Эксклюзивный контент для отдельных игр. Вирусный маркетинг и навязчивые предложения. Думаю, никому не надо объяснять, что «на Xbox 360 самая лучшая мультиплатформа»?

В погоне за лояльной аудиторией в ход шли самые жёсткие меры, выходящие за рамки здоровой конкуренции. Чего только стоит история со взломом PSN. Для тех, кто забыл, напомню: крупные СМИ более четырёх месяцев рассказывали о дырявом сервисе Sony и крупнейшем хищении личных данных в истории. Маленькую новость раздули до вселенского масштаба. Факт хищения так и не был установлен, но удар по бренду был нанесён.

Удешевление консолей по всем фронтам

В этом поколении вышло 5 ревизий Sony PlayStation 5. Если сравнить первую и последнюю ревизию, то разница между ними будет минимальной. Большинство изменений несли минорный характер. Но если оглянуться назад, то кровь в жилах стынет от издевательств над игровыми устройствами.

Максимально бюджетный пластик, примитивное охлаждение и даже убрали жесткий диск. В 2006 году он был во всех комплектациях, а в 2012 сэкономили по полной. Из-за множества внесенных изменений, можно смело утверждать, что устройство последней итерации работает медленнее, чем оно же за 6 лет до этого.

Это то, что сделала конкуренция с игровым устройством. Для наглядности привел два периода. Сравните и скажите о том, какой вариант вам нравится больше.


Консольные войны как деструктивный элемент

Многие не заметили, но именно конкуренция вынудила платформодержателей ввести платный онлайн, популяризировала DLC и микроплатежи внутри премиальных игр. В попытке компенсировать прямые убытки, сначала Microsoft, а за ней и Sony приобщились к пагубной практике. Но самое заметное, что получили геймеры по итогу противостояния, — морально устаревшие PS4 и Xbox One на старте продаж. Оба участника рынка выпустили максимально бюджетные и низкопроизводительные устройства. Стоит ли упоминать, что большинство игровых студий урезали свои проекты под слабые устройства и тормозили прогресс.


Игровые консоли на старте всегда продают в убыток

Устоявшееся мнение среди малообразованных граждан. Некоторые участники диванных войск полагают, что корпорации могут продавать устройства в минус и потом компенсировать убытки различными подписками и сервисами. Только здесь нарушена причинно-следственная связь. Первая платная подписка на PS3 появилась в 2010 году, а платный онлайн для игр — лишь в 2013. Чтобы компенсировать «дотацию» в $307, нужно продать минимум 15 игр по полной стоимости, что выглядит фантастически.

Возвращаясь к нашему отчёту, можно заметить, что в год запуска новых устройств у Sony совершенно разная картина: в одном был конкурент, а в других он исчез.


PlayStation 5 на старте не была "бюджетным нечто" и по производительности опережала 90% актуальных систем. Азиаты смогли найти баланс и не пытались никого удивлять. Идеальный баланс производительности и качества продукта.


Послесловие

События последнего месяца — финальный аккорд ожесточённых баталий седьмого поколения. Xbox не смогла существовать и развиваться без дотаций материнской компании. Обрубание финансирования привело к удручающему положению. Для Sony спасение консольного подразделения стало вопросом выживания, для Microsoft — обременительным балластом.

Забавнее всего выглядит ситуация с xbox game pass. Сервисы подписки хорошо себя чувствуют на консолях, но в ПК сегменте регулярно болеют пневмонией. Что Microsoft придумает и как будет продвигать своё детище в массы остается тайной за семью печатями.

microsoft playstation 5 васютин xbox game pass фил спенсер sony playstation playstation 3 xbox 360 дон мэттрик провал xbox series x
