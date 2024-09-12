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Concord - лакмусовая бумажка современной игровой индустрии

Репутация или деньги? Что выберет большая корпорация в сложный момент? Подобное происходит не часто и тем приятнее наблюдать за действиями и делать свои выводы.
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Корпорации нужно оценивать не по рекламным проспектам, а по их деяниям и поступкам. Критические и финансово затратные ситуации раскрывают всю подноготную. Ситуация с Concord  наглядный пример того, как может и должна поступать корпорация в случае больших финансовых проблем.

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Предисловие

Мне немного за сорок. Сессионки и шутеры для меня - жанры из параллельных вселенных. Concord и подобные игры мне не интересны от слова "вообще", но ситуация вокруг проекта интересна с точки зрения имиджа и бизнеса.  Три недели шумихи вокруг игры ярко и четко показали "Who is who". Именно такие ситуации показывают внутренний мир корпораций и отношение денежных мешков к окружающему миру.


Cyberpunk 2077

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У многих пользователей память как у золотой рыбки, они забывают все, что происходило буквально пару дней назад. Окунаемся в недавнее прошлое и вспоминаем релиз игры от польских издателей. Забагованное поделие не проходимое на актуальных консолях того периода. 

Через неделю после релиза поляки сделали официальное заявление и обещали вернуть деньги всем недовольным гражданам. Аналогичное заявление сделала PlayStation. Более того, она сняла игру с продажи. Тут стоит уточнить, что Cyberpunk 2077 была самой ожидаемой игрой 2020 года. За первые 10 дней было продано около 13 млн копий игры. Жирнейший кусочек по выручке. Платформодержатели (из расчета 30% и 60 тугриков за копию) за 10 дней заработали примерно 234 млн тугриков только на комиссии. На консоли, предположительно, пришлось около 50% всех продаж. Из-за ужасной оптимизации перед платформодержателями стоял вопрос: "Потерять деньги и снять некачественный товар с продажи, или заработать, наплевав на своих поклонников". Одни потеряли деньги, но некачественный товар был убран с полок магазинов, вторые продолжили продавать ущербный товар и воспользовались ажиотажем.

Minecraft Super Duper Graphics Pack

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Для многих читателей этот пример слишком старый. Они без понятия, что это такое и с чем его едят. Это главная фишка и гвоздь программы при анонсе Xbox one X на Е3 2017. Презентуя самую мощную консоль в истории, Microsoft анонсировала выход самого продвинутого (в визуальном плане) обновления для самой популярной игры на планете Земля. Многие не до конца понимают, но маленькие кубики на голову превосходят GTA V и в 2017 году они были на пике своего могущества. Для самой популярной игры, на самой большой презентации, для самой мощной игровой консоли, анонсировали самый продвинутый графический пак. Это не просто что-то там незаметное - а самое ожидаемое дополнение в истории. И... Его тихо слили и не выпустили. Без пафоса и объявлений. 


Crackdown 3

Игра вышла 15 февраля 2019 года. У игры есть одиночная компания и многопользовательский режим. Поддержка игры прекращена 12 апреля 2019 года. Через два месяца после релиза на проект забили болт и денег никому не вернули. 

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Bleeding Edge

24 марта 2020 года от внутренней студии Microsoft выходит командный шутер за 30 тугриков. Игра со старта имела 5 маленьких аренок и 12 персонажей.  Игра активно рекламировалась стримерами первую неделю после релиза.

Но примечательно тут другое. Игра до сих пор находится в продаже и регулярно отсвечивается на распродажах с различными скидками. Ни возвратов, ни рефандов, ни снятия с продажи. Спасибо вам за ваши денежки. Сказать, что это разводилово и прямой обман - промолчать на лобном месте.

Прочие игры

В этом месте необходимо было указать ряд проектов с сомнительной репутацией, вроде Grounded, State of Decay 2, Halo Infinite, Minecraft Legends. Сырые проекты с мертвым онлайном. Но они не были заброшены и их медленно допилили до играбельного состояния. Можно придираться к "бета-тесту", что неприемлемо для крупного платформодержателя, но проекты нашли свой путь. Одиночный режим везде находится на приемлемом уровне.

Многие проекты от самого богатого игрового издателя выходят в виде полуфабриката. Шлифовать и доделывать проекты можно по ходу действия с кучей бесплатных тестеров.

Xbox game pass - иногда мне кажется, что подписка для того и была придумана, чтобы можно было публиковать разный мусор и полуфабрикат без явного отгребания от сообщества за низкое качество продуктов.

Redfall

Игра по предзаказу за 100 тугриков. Ориентирована на кооперативное прохождение. Уже через три дня после старта получила охапку дровЧерез неделю Фил Спенсер лично вышел и официально объявил "не повезло, не фартануло". А что было дальше? Уже через месяц игра была мертва с нулевым онлайном. Спасибо за ваши денежки. Банкет за счет поклонников платформы. Всем спасибо, все можете расходиться. Еще раз повторяю - это была игра с премиальной стоимостью в 100 тугриков. Мало того, что сама игра была ни о чем, так и число багов зашкаливало.  Вы думаете это все? На мертвую игру регулярно ставят скидки, а месяц назад снизили рекомендованную стоимость.

Филу Спенсеру и Ко абсолютно фиолетово на геймеров. Они любым способом желают отбить вложенные денежные средства. Официально признанно, что игра мертва и без шансов, но продолжают всеми возможными и невозможными способами выцыганить дополнительную копеечку.

Дого-дзасе

В 2011 году была взломана сеть PSN. Все таблоиды как один кричали о крупнейшей утечке персональных данных в истории. Расследование велось сотнями специалистов и государственных органов. В игровом мире событие имело ошеломляющий эффект. Я утверждаю, что данный взлом был организован Microsoft и дальнейшая шумиха была поддержана за счет ее внутренних ресурсов. Взлом и утечка не были подтверждены. Все судебные иски в сторону Sony были отклонены. Единственным выгодополучателем из ситуации оказалась Xbox. 

Но нас интересует другое. Японские самураи не имели точных данных о взломе и их вина еще не была доказана. По ситуации вообще еще ничего не было известно. Взлом произошел 25 апреля, а 1 мая все верховное руководство корпорации Sony провело пресс-конференцию и извинилось перед поклонниками игрового направления. 


Вся верхушка руководства вышла и принесла официальное извинение перед сотнями журналистов. Это редчайшее событие. Подобное до этого происходило в 2000 году на старте PS2, когда была обнаружена партия бракованных консолей. Некоторые сознательные граждане понимают, от чего зависит размер их заработной платы.

Concord  

20 августа 2024 года японцы выпускают свою новую игру. Вылизанный проект с идеальным геймплеем. Отличный баланс, минимальное число багов. Большинство отрицательных отзывов связаны с тем, что игра платная, но нет ярких отличий от бесплатных аналогов. Люди не понимают, за что они заплатили, когда есть альтернативы аналогичного качества. То есть, никто не жалуется на саму игру - проблема в позиционировании на высококонкурентном рынке.

Через 2 недели Sony объявляет о закрытии игры и возмещении средств. Чувствуете? Японцы закрывают отличную игру и возвращают все деньги своим поклонникам. Они могли поступить как конкуренты - забить болт и оставить игру в общем доступе, но они отнеслись по-человечески к своим поклонникам и не взяли с них ни копейки ЗА СВОЙ провал. Более того - это качественная игра, но в сегодняшнем мире подобные проекты должны быть бесплатными с монетизацией. 

Лакмусовая бумажка современной игровой индустрии

Примерное число поигравших в данный проект варьируется от 20 до 50 тысяч человек. Капля в море. Только в русскоязычном youtube ролики по данной тематике собрали более 20 млн просмотров.

Если смотреть ролики по миру, то есть несколько в пару миллионов. Чувствуете? 95% пользователей и "осуждающих"  ни разу не запускали игру. В этом и есть вся суть современной игровой индустрии. Подавляющее число пользователей и близко не представляют о чем в действительности идет речь. И такое творится не только с данной игрой. Это повсеместное явление: обсуждать и делать выводы, о чем нулевое представление. Подавляющему большинству нужно хлеба и зрелищ.

Для особо любопытных, стоит зайти в интернет и почитать заголовки. Ситуация: большая компания потеряла много денег, она понимает ситуацию и возмещает деньги всем поклонникам. Подобный шаг называют Позором. То есть, в ОСОБО ОДАРЕННОМ обществе считается, что заботиться о своих поклонниках - это плохо.

PlayStation и Xbox

Игра Concord  - наглядный пример того, как платформодержатели относятся к своим поклонникам. Выпустили неудачный продукт и он не получил массового одобрения? Возместим вам всю стоимость игры. Мы хотим, чтобы у вас были только лучшие впечатления о лучшей игровой платформе.

Игра Redfall - чистокровный пример всей политики Xbox. Деньги-деньги-деньги. Нам нужны деньги любой ценой. Нам фиолетово на ваше мнение. 

Примеров как Concord и Redfall могу привести десятки. Это не два отдельных эпизода в вакууме. Подобное происходит постоянно последние 15 лет, что наблюдаю за консольными направлениями. Одни идут навстречу и решают все проблемы за свой счет, другие сосут деньги под любым предлогом и вариантом. 

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microsoft sony cyberpunk 2077 playstation minecraft xbox game pass фил спенсер redfall concord консоли xbox
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