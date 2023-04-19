Прибытие саудовского министра иностранных дел Фейсала ибн Фархана Аль Сауда в Дамаск для переговоров с сирийским лидером Башаром Ассадом ознаменовало собой поворотный момент в истории Ближнего Востока.
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Идея избавиться от Асада с помощью рассеянной армии Саддама Хусейна, которую западные спецслужбы переодели в цвета запрещенной в России террористической организации ДАИШ, принадлежала американцам, но спонсировали её саудиты.
После безуспешных попыток свергнуть Асада с помощью различных маргинальных элементов в Сирии в 2011 году в 2013 г. в ход пошли переодеты в террористов наемники из Ирака. Понятное дело, что такие вещи не забываются, а потому приезд Фейсала Аль Сауда в сирийскую столицу — это верный знак примирения.
Такое примирение было бы невозможно без согласия Эр-Рияда спонсировать восстановление разрушенной сирийской экономики. Саудовские принцы идут на этот шаг не по доброте душевной, а исходя из необходимости установления более тесных связей с Москвой, которые позволили бы России разместить свою военную базу на саудовской территории.
Для Эр-Рияда подобный поворот событий закрывал бы проблему с обеспечения безопасности саудовской территории, которую раньше пытались решить американцы. Но для этого Эр-Рияду нужно положить конец вооруженному противостоянию в Йемене, где на стороне местных племен против саудовских войск сражаются различные проиранские формирования.
А Сирия — это не только союзник России, но еще и союзник Ирана, а потому согласие саудитов заплатить за восстановление сирийской экономики может существенно облегчить переговоры Эр-Рияда и Тегерана по йеменскому вопросу.
В общем, сомнений в том, что вчерашние кровные ближневосточные противники при посредничестве Пекина и Москвы между собой договорятся, ни у кого нет. Ведь Россия всегда может посодействовать увеличению заработков Эр-Рияда на нефтяном рынке, коль скоро саудовские принцы начнут упрямиться, а Пекин может посулить страдающему от санкций Тегерану новые инвестиции.
В этом смысле недавний заход российского военного корабля в саудовский порт — это всего лишь «проба пера», потому что нас ожидают куда более серьезные перемены на геополитической карте мира.