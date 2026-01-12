Даже после того как мир зомби перестал удивлять массового зрителя и даже немного утратил свою аллегоричность, ленты про ходячих мертвецов продолжают сохранять свою актуальность и сегодня. Связано это прежде всего с тем, что каждый режиссер использует элементы триллера, которые чаще всего присутствуют в подобных картинах, для достижения совершенно уникального художественного эффекта.

Собственно, и зомби в обсуждаемых нами сегодня картинах будут принципиально разными, не похожими друг на друга и не соответствующими никакому единому канону. Это еще раз доказывает, что творческий подход к самым привычным и давно неоригинальным тропам позволяет перевернуть с ног на голову то, что давно казалось привычным и понятным. Другое дело, что способных на что-то подобное режиссеров едва ли наберется с десяток даже в самой крупной и успешной кинодержаве, а потому искать новое и необычное мы будем по всему миру.

Париж. Город Зомби (The Night Eats the World, 2018)

Что бывает, когда ты пошел забирать у своей бывшей девушки коробку с аудиокассетами, а в итоге проснулся в незнакомой квартире посреди кишащего зомби города? А бывает в таких случаях одиночное плавание в океане нежити, которое до боли напоминает историю Робинзона Крузо в свежем прочтении.

Французский режиссер Доминик Роше убедительно доказывает своей лентой, что артхаус совершенно необязательно должен быть высоколобым, и что наслаждаться им может и рядовой зритель. Его прочтение классической фабулы — это история одиночества некоего Сэма, который стал добровольным пленником в стенах древнего парижского дома. И пусть актера Андерса Даниэльсена Ли трудно назвать непревзойденным мастером своего дела, но его эмоциональная игра оказывается очень кстати в этом аскетичном исследовании природы человека.

В качестве диковатой помеси Пятницы и Йорика перед нами предстает ходячий вурдалак, которого наш герой запер в шахте старого лифта, а в качестве романтического увлечения — убитая протагонистом девушка, чей образ неотступно сопровождает Сэма в его похождениях по осажденному дому. Но вот все припасы собраны, комнаты и помещения превращены в некую смесь спортивного зала и музыкального инструмента, а сил терпеть одиночество больше нет. Что делать дальше?

Поезд в Пусан (Train to Busan, 2016)





Многие наши соотечественники уже достаточно хорошо осведомлены о том, что сегодня в Южной Корее существует крупная и динамичная индустрия кино, которая производит фильмы на свет божий с той же скоростью, с какой один всем хорошо известный фастфуд штампует гамбургеры. Само собой, выделиться в подобной гонке сложно даже бывалому режиссеру, а потому опытный сценарист и режиссер Ён Сан Хо однажды взял и сделал ход конем, выпустив на суд зрителей настоящий фильм про зомби.

Перед нами совершенно точно триллер, который может похвастаться весьма уверенным саспенсом. Однако зомби здесь призваны не столько пугать зрителя, сколько придать ленте совершенно сумасшедший темп повествования. Очевидно, что Ён Сан Хо вдохновлялся в своей работе японскими мультипликационными фильмами, которые часто сбивают зрителя с толку скоростью развития сюжета.

Вместо полуразложившихся малоподвижных манекенов, которых мы видим в других фильмах про ходячих мертвецов, зомби в «Поезде в Пусан» - это крайне подвижная угроза для вашей жизни и здоровья, которая буквально заставляет оператора прыгать с камерой по съемочной площадке в попытке угнаться за первоклассными каскадерами, что предстают перед нами в роли зомби.

Что касается сюжета картины, то перед нами история отца-трудоголика, что решил отвезти дочку к бывшей жене в Пусан, но встретил по дороге раздраженного работягу с беременной женой на руках, да еще армию стремительных трупов. Нетрудно догадаться, что события фильма развиваются в поезде, однако опыт сценаристкой работы позволил Ён Сан Хо использовать сеттинг творчески и креативно, а не загнать себя в угол посредством стесненного пространства.

Понтипул (Pontypool, 2008)

Как оповестить мир о начале глобальной эпидемии зомби, когда инфекция распространяется со скоростью звука, а журналисты чаще всего вынуждены проверять информацию, которую они дают в эфир? Этот интересный парадокс, равно как и необычный характер вируса, что превращает человека в некое подобие ходячего живого мертвеца, подробно рассмотрены в ленте канадского мастера кино Брюса МакДональда.

Нам предлагают встретить конец света в уютном подвале бывшей церкви, которую неуемные акулы пера превратили в студию местной радиостанции в городишке Понтипул. В этом подвале депрессивному ветерану-ведущему по фамилии Мазии, уверенному в необходимости много и часто злить слушателя, придется искать разгадку цепочки необъяснимых событий, что происходят в канадском захолустье.

Помимо весьма подробного и достоверного изображения изнанки журналисткой работы, лента дарит зрителю чувство надвигающейся беды и клаустрофобии, которую оказывается непросто с себя стряхнуть даже после завершения просмотра. А еще нас ждут подробности жизни рядовых обитателей канадской глубинки, которые заставят сопереживать героям ленты.

Перерождённые (DIe Alone, 2024)

Тематика людей-трентов (ходячих пней) ожидает нас в фильме Лоуелла Дина с участием блестящей Керри-Энн Мосс. По сюжету человек окончательно достал планету своей неуемной страстью к потреблению, а потому Земля решила очиститься посредством вируса, превращающего людей во врастающих в землю живых мертвецов. В общем, мать-природа занялась ускоренным озеленением окружающей среды.

В этой ситуации мы встречаем Тома, что не только потерял из вида свою невесту в ходе глобального катаклизма, но теперь еще и страдает обмороками и провалами в памяти. В этой ситуации ему попадается Мэй — крутая старушка, что прекрасно приспособилась к жизни в новой реальности. Героиня ленты может похвастаться не только своей-собственной фермой, но еще и цветущим огородом, где произрастают самые ценные растения. А еще у Мэй есть свой собственный домашний трент, который выполняет функции сторожевой собаки.

В общем, Тому повезло не на шутку, но вскоре мы начинаем замечать, что героев ленты связывают какие-то странные взаимоотношения, что не вписываются в рамки взаимоотношений случайных знакомых. Если упомянутая выше лента Доминика Роше является свежим прочтением «Робинзона Крузо», то Лоуелл Дин предлагает нам свежим взглядом посмотреть на знаменитую историю Франкенштейна.

Неспешный темп повествования и достаточно пасторальные пейзажи в картине лишь призваны усыпить нашу бдительность, но финал ленты неизбежно заставит нас задаваться вопросом о том, кто же здесь является монстром на самом деле.