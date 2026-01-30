Главное «бутылочное горлышко» всей гражданской авиапромышленности будет расширено.

На текущий момент ключевым фактором, «тормозящим» начало поистине массового производства импортозамещённых самолётов SJ-100 и МС-21 является ограниченный объём выпуска двигателей для них. Чтобы решить эту проблему и нарастить масштабы производства «огненных сердец» данных авиалайнеров, на предприятии ОДК-СТАР, входящем в состав Объединённой двигателестроительной корпорации (ОДК), в прошлом году было установлено более 130 новых станков и другого промышленного оборудования.

Источник изображения: Объединённая двигателестроительная корпорация (ОДК)

В перечень нового установленного на заводе оборудования входят фрезерные обрабатывающие центры, шлифовальные станки различных типов, токарно-револьверные станки, а также шахтные и вакуумные печи. Как отметили в пресс-службе ОДК, введение в строй новых средств производства позволит нарастить объёмы выпуска компонентов двигателей ПД-8 и ПД-14, устанавливаемых на самолёты SJ-100 и МС-21 соответственно.

Напомним, что и SJ-100, и МС-21 сейчас проходят сертификационные испытания. Завершиться они должны ближе к концу текущего года. Тогда же, по предварительным планам, заказчикам начнут передавать первые серийные образцы этих лайнеров.

Потребность российского внутреннего рынка в каждом из этих самолётов насчитывает несколько сотен единиц. А если добавить сюда расширяющееся сотрудничество с Индией в вопросе гражданской авиации, то без многократного масштабирования авиационной промышленности не обойтись. Тем более что за Индией последуют и другие государства, уставшие от безальтернативности дуополии Boeing/Airbus.