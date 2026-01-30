Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
События в мире Михаил Андреев
На ОДК-СТАР в 2025 году установили более 130 станков для выпуска деталей двигателей ПД-8 и ПД-14
Главное «бутылочное горлышко» всей гражданской авиапромышленности будет расширено.

На текущий момент ключевым фактором, «тормозящим» начало поистине массового производства импортозамещённых самолётов SJ-100 и МС-21 является ограниченный объём выпуска двигателей для них. Чтобы решить эту проблему и нарастить масштабы производства «огненных сердец» данных авиалайнеров, на предприятии ОДК-СТАР, входящем в состав Объединённой двигателестроительной корпорации (ОДК), в прошлом году было установлено более 130 новых станков и другого промышленного оборудования.

Может быть интересно

Источник изображения: Объединённая двигателестроительная корпорация (ОДК)

В перечень нового установленного на заводе оборудования входят фрезерные обрабатывающие центры, шлифовальные станки различных типов, токарно-револьверные станки, а также шахтные и вакуумные печи. Как отметили в пресс-службе ОДК, введение в строй новых средств производства позволит нарастить объёмы выпуска компонентов двигателей ПД-8 и ПД-14, устанавливаемых на самолёты SJ-100 и МС-21 соответственно.

Напомним, что и SJ-100, и МС-21 сейчас проходят сертификационные испытания. Завершиться они должны ближе к концу текущего года. Тогда же, по предварительным планам, заказчикам начнут передавать первые серийные образцы этих лайнеров.

Потребность российского внутреннего рынка в каждом из этих самолётов насчитывает несколько сотен единиц. А если добавить сюда расширяющееся сотрудничество с Индией в вопросе гражданской авиации, то без многократного масштабирования авиационной промышленности не обойтись. Тем более что за Индией последуют и другие государства, уставшие от безальтернативности дуополии Boeing/Airbus.

#россия #экономика #авиация #промышленность #авиастроение #гражданская авиация #двигатели #мс-21 #sj-100 #пд-8 #авиадвигатели #пд-14
+
Написать комментарий (0)
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Собираем максимально выгодный игровой компьютер зимой 2026 года в условиях заоблачных цен на ОЗУ
10
Steam Machines или Gabecube — в чем уникальная особенность устройства Valve
3
Апгрейд офисной связки до околоигровой
50
Обзор и разборка двадцатилетнего ультразвукового устройства для стирки VOLCANO
2

Сейчас обсуждают

lighteon
17:16
А мне кто-то что-то возражал?) Обзор про мою стрим машину, которая отработала один стрим на новогодний праздниках. Нет никаких предложений, это просто история, не больше. Разумист пришел в комментарии...
Апгрейд офисной связки до околоигровой
IRanPast
17:13
Это очень жалкая попытка оправдать свою неправоту )))
Апгрейд офисной связки до околоигровой
DTS
17:11
Похоже у него паранойя, если кто-то ему что-то возразил на сайте, то он сразу его записывает в "твинки".
Апгрейд офисной связки до околоигровой
dimkahon
16:43
Ога идеальный комп из б\у гавна и палок... проезд, жилье, одежду, хавчик тоже из этой суммы оплачивал? Или мамочка сыночке-корзиночке помогала? Не свисти мне тут, что значит на хотелки зарабатывать, с...
Апгрейд офисной связки до околоигровой
lighteon
16:41
Исповедь давно закончена. Я вас понял, не нужно продолжать (:
Апгрейд офисной связки до околоигровой
IRanPast
16:40
Колготки стрелочница заштопай. Свободна баба, а от мозгов так на всю жизнь
Апгрейд офисной связки до околоигровой
lighteon
16:38
Самокритично, однако. Бывает...
Апгрейд офисной связки до околоигровой
Евгений Величко
16:38
У КПРФ часто более-менее нормальное видение ситуации в стране. Но к сожалению они не у власти и там в ближайшее время не будут
РИА Новости: Депутаты от КПРФ предложили запретить блокировку соцсетей и мессенджеров
IRanPast
16:34
Ты очередной Напалеон из дурки, который очень баХатый, с очень боХатой сборкой. Тьфу! Не сайт а пристанище умалишённых и балаболов
Апгрейд офисной связки до околоигровой
Tzeentch
16:29
Хуже Боинга самолёты не делает никто, реально страшно на них летать, все пердят и трясутся при взлёте и посадке, кажется что сейчас развалятся. При покупке билетов всегда смотрю чтоб был какой угодно ...
Boeing сообщил о новой проблеме с двигателем GE9X у разрабатываемого пассажирского самолёта 777-9
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter