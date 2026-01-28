Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
События в мире Михаил Андреев
ОАК и корпорация HAL подписали договор о совместной деятельности по производству SJ-100 в Индии
Индия получит лицензию на производство и продажи как самих самолётов, так и узлов и компонентов.

Сегодня в Индии начался авиасалон Wings India 2026, в котором в том числе принимает участие госкорпорация «Ростех» в лице входящих в её состав Объединённой авиастроительной корпорации (ОАК) и Объединённой двигателестроительной корпорации (ОДК). Главным итогом этого мероприятия для России, несмотря на то, что оно только стартовало, уже можно назвать подписание между ОАК и индийской корпорацией HAL договора о совместной деятельности по производству лайнера SJ-100 на территории Индии.

Может быть интересно

Источник изображения: Объединённая авиастроительная корпорация (ОАК)/HAL.

Документ был подписан руководителями ОАК и HAL Вадимом Бадеха и доктором Д.К. Сунилом соответственно. Из текста документа следует, что корпорация HAL окажет содействие в ходе сертификации самолёта в Индии, и взамен получит лицензию на производство и продажи самих самолётов SJ-100, а также их узлов, агрегатов и комплектующих, требуемых при осуществлении ремонта и техобслуживания лайнера. От ОАК потребуется помочь HAL консультациями, проектированием и привлечением специалистов на соответствующие производственные мощности в Индии.

Информация о том, что SJ-100 будут выпускаться в Индии, стала общеизвестной ещё в октябре прошлого года, когда пресса сообщила о подписании между ОАК и HAL соответствующего «меморандума о взаимопонимании». Теперь же был подписан полноценный имеющий юридическую силу договор.

Напомним, что в Индии сейчас активно реализуется программа, перевод которой на русский язык звучит примерно как «Пусть простой человек летает». Задача программы — в резком снижении стоимости грузопассажирских авиаперевозок, дабы они были доступны, собственно, простому человеку, а не только представителю среднего класса и выше. Вот здесь-то российские самолёты, стоящие не в пример дешевле аналогов от Boeing и Airbus, и станут ключом к осуществлению этого благородного плана.

#россия #экономика #авиация #промышленность #индия #авиастроение #гражданская авиация #sj-100
+
Написать комментарий (0)
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Как Steam Machines и Valve сломали систему — релиз в 2026 году на фоне пандемии ИИ
23
12 игровых видеокарт, которые стало невыгодно покупать в 2026 году
13
100 альбомов, которые сделают вас меломаном. Часть первая
6
Обзор и тестирование старого ПК на основе Athlon II X2 215 и GeForce 9600 GT
15
Путь зионщика в 2026 году на примере HEDT платформы LGA 4677 и процессоров Intel Sapphire Rapids
10
Xbox Game Pass как обязательство — почему игры перестали быть отдыхом и стали второй работой
2
Настройка выделенного сервера Project CARS 2 для игры по локальной сети
+
От Microsoft до Microslop — американская комедия на фоне пандемии ИИ
1

Сейчас обсуждают

ADAADA
14:53
уже 25 лет как вляпались в это овно, никак отстать не может.
В США создан использующий акустические волны для обработки радиосигналов фононный лазер
lеad
14:47
И как они платить будут в час расплаты? Или уже заплатили?
От Microsoft до Microslop — американская комедия на фоне пандемии ИИ
Василий Коренков
14:43
Зато работа с памятью впечатляет, куда уж там десктопу! Для дома такой избыточен, но для выполнения специфических задач - незаменим.
Путь зионщика в 2026 году на примере HEDT платформы LGA 4677 и процессоров Intel Sapphire Rapids
Василий Коренков
14:40
Спасибо за статью! Здесь уже стало редкостью тестирование и разгон реального железа, в основном всё виртуальные сборки с неподтверждённой работоспособностью и непонятным результатом. Спасибо!
Путь зионщика в 2026 году на примере HEDT платформы LGA 4677 и процессоров Intel Sapphire Rapids
Dentarg
14:17
Путь зионщика в 2026 году на примере HEDT платформы LGA 4677 и процессоров Intel Sapphire Rapids
Китя.
14:10
Память помню хотел купить (24Gbx2) 8200Mhz цена была 16т.р. а сейчас 55т.р.
12 игровых видеокарт, которые стало невыгодно покупать в 2026 году
Chihonya
14:08
Я думаю это только начало роста цен....
12 игровых видеокарт, которые стало невыгодно покупать в 2026 году
Jack00761
14:08
Почему то название игры напомнило анекдот про Фублю... Пересказывать не буду- найдете сами;-)
Релиз Fable в 2026 году — в ожидании звонкого провала
Chimbal penetrator
14:06
А мне достаточно почитать ваши комменты,бот Чимбала.Мне не нужно что то писАть.За 300 рублей, что он себе зарабатывает на дошик и интернет.Вся его цель -вызвать срач и поднять комменты тут.Именно для ...
Обзор и тестирование старого ПК на основе Athlon II X2 215 и GeForce 9600 GT.
Китя.
14:04
Хоть успел апгреиднутся. Сейчас уже поздняк метаться.
12 игровых видеокарт, которые стало невыгодно покупать в 2026 году
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter