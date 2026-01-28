Индия получит лицензию на производство и продажи как самих самолётов, так и узлов и компонентов.

Сегодня в Индии начался авиасалон Wings India 2026, в котором в том числе принимает участие госкорпорация «Ростех» в лице входящих в её состав Объединённой авиастроительной корпорации (ОАК) и Объединённой двигателестроительной корпорации (ОДК). Главным итогом этого мероприятия для России, несмотря на то, что оно только стартовало, уже можно назвать подписание между ОАК и индийской корпорацией HAL договора о совместной деятельности по производству лайнера SJ-100 на территории Индии.

Источник изображения: Объединённая авиастроительная корпорация (ОАК)/HAL.

Документ был подписан руководителями ОАК и HAL Вадимом Бадеха и доктором Д.К. Сунилом соответственно. Из текста документа следует, что корпорация HAL окажет содействие в ходе сертификации самолёта в Индии, и взамен получит лицензию на производство и продажи самих самолётов SJ-100, а также их узлов, агрегатов и комплектующих, требуемых при осуществлении ремонта и техобслуживания лайнера. От ОАК потребуется помочь HAL консультациями, проектированием и привлечением специалистов на соответствующие производственные мощности в Индии.

Информация о том, что SJ-100 будут выпускаться в Индии, стала общеизвестной ещё в октябре прошлого года, когда пресса сообщила о подписании между ОАК и HAL соответствующего «меморандума о взаимопонимании». Теперь же был подписан полноценный имеющий юридическую силу договор.

Напомним, что в Индии сейчас активно реализуется программа, перевод которой на русский язык звучит примерно как «Пусть простой человек летает». Задача программы — в резком снижении стоимости грузопассажирских авиаперевозок, дабы они были доступны, собственно, простому человеку, а не только представителю среднего класса и выше. Вот здесь-то российские самолёты, стоящие не в пример дешевле аналогов от Boeing и Airbus, и станут ключом к осуществлению этого благородного плана.