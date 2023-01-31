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Редакция
События в мире Игнатий Колыско
Исследование: в 2022 году производство российских фильмов и сериалов увеличилось на 16 % по сравнению с 2021-м
Свыше 850 проектов, между прочим.
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Стало известно, что по сравнению с 2021 годом количество запускаемых в производство в год фильмов и сериалов увеличилось на 16 %. Соответствующая информация появилась в Telegram-канале «Новости кинопроизводства». Данные и выводы канала основываются на собственной базе, которая покрывает порядка 85-95 % рынка в зависимости от сегмента.

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Если говорить про конкретные цифры, то получается следующая картина. В 2022 году в производство было запущено 856 проектов, что на 16 % (то есть, на 123 проекта) больше, чем в 2021-м — тогда было 733 проекта. Под последними стоит понимать фильмы, сериалы, мини-сериалы и телефильмы (но мультфильмы и документальные работы сюда не входят).

Telegram-канал «Новости кинопроизводства» также сообщает, что рост показали все категории и подкатегории кинопроизводства, кроме одной. Речь идёт о 1-2 серийных телефильмах — их количество сократилось с 43 до 26 из-за того, что они поглащаются форматом 4-серийных телефильмов или мини-сериалов продолжительностью 3 часа.

Общее количество активных кинопроизводств практически не изменилось — сейчас в них вовлечено около 280-300 компаний. Для телевидения снимают 100-110 компаний, а для онлайн-сервисов — 80-90 компаний. Наконец, около 30-35 компаний снимают для обоих сегментов.

Число запусков полных метров в 2022 выросло на 20 с небольшим проектов (с 263 до 295 учтенных) по сравнению с 2021. Для сравнения, 2021-й год показал высокую планку, включив в себя многие запуски, которые должны были случиться в 2020.

2022-й год авторы «Новостей кинопроизводства» назвали годом продолжений кинофраншиз. В запусках 2021 таких проектов было не больше 5, в 2022 их число приближается к 15 (средне- и крупнобюджетных). Это следствие сразу 2 кризисов проката - 2020 и 2022, потому что в разработке многие проекты были еще в 2021.

Запуски многих полнометражных фильмов во многом напрямую зависят от господдержки, поэтому значительную роль сыграла новость октября 2022 об её увеличении. Несмотря на то, что риски неокупаемости проектов из-за сократившегося проката выросли.

Ксения Леонтьева, доцент СПбГИКиТ, исследовательница НИУ ВШЭ, дала по этому поводу следующий комментарий:

«Кино всегда и везде это высокорисковый бизнес. Как показало недавно вышедшее исследование Невафильм Research «30 лет российской кинематографии. Финал» баланс отечественных крупнобюджетных блокбастеров (стоимость производства которых выше 300 млн руб.) очень волатилен: в 2018 году 3 таких картины едва вышли в ноль (оценивается разница кассовых сборов и бюджета, без учета доли кинотеатров и дистрибьюторов), в 2020-2021 годах баланс 9 и 7 крупнобюджетных российских фильмов был положительным с 1,6 млрд и 715 млн руб. соответственно; в то же время в 2019 году 12 фильмов ушли в совокупный минус на 3,5 млрд руб., а с января по август 2022-го шесть картин потеряли 1,4 млрд руб. Т.е. для минимизации рисков неокупаемости у каждого продакшена должно быть несколько разнобюджетных релизов в год».

О перспективах проката и прокатного кино Ксения Леонтьева говорит следующее:

«В стране точно останутся муниципальные кинотеатры и те коммерческие залы, которые имеют обязательства перед Фондом кино (потому что получили их поддержку для модернизации оборудования): это четверть кинозалов страны (около 1400) и 60% кинотеатров (более 1200). Они дают не самые большие сборы. Сомневаюсь, что это позволит обеспечивать окупаемость всех снятых российских фильмов. Но вероятность, что 1% проектов, как и прежде, будут становиться событиями, безусловно есть».

По статистике «Агентства Стардаст» среднее количество проектов в год:

  • драмы – 90;
  • комедии – 25-30 (меньше драм в 3 раза);
  • детектив – 23-27;
  • исторические – 15;
  • мелодрамы – 10-12.
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Татьяна Беличенко также отмечает, что в 2022 стало больше жанровых историй (фэнтези, фантастика), больше детских фильмов и больше военного кино (о подвиге).

#кино
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