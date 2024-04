Анонс апдейта случился ещё в 2022 году.

Компания Bethesda анонсировала некстген-обновление для ролевой игры Fallout 4 ещё в 2022 году. По каким-то причинам релиз апдейта серьезно задержался — многие геймеры подумали, что авторы просто решили ничего не выпускать и полностью переключиться на новые продукты. Обещанного три года ждать не пришлось: важный патч для Fallout 4 выйдет 25 апреля на ПК, PS5, Xbox Series X и S.

Конечно, больше всего грядущие изменения заметят владельцы консолей текущего поколения, поскольку патч добавит следующее:

режим производительности до 60 кадров/с;

режим качества с повышенным разрешением;

многочисленные технические исправления и улучшения стабильности работы клиента.

Bethesda не стала косплеить Sony, которая привыкла брать с игроков деньги за обновления, и сделала грядущий набор контента абсолютно бесплатным для владельцев Fallout 4 на PS4 и Xbox One. В случае же с Sony владельцам какой-нибудь The Last of Us ещё бы пришлось 10 долларов сверху доплатить.

Владельцам ПК тоже следует приготовиться к изменениям, ведь они в планах имеются. Патч добавит следующее:

поддержка ультрашироких разрешений экрана;

многочисленные исправления для квестов и редактора Creation Kit;

повышение стабильности работы — актуально и в отношении модификаций;

версии игры на японском и китайском получат исправления неполадок с доступом к модификациям;

версия для Steam получит полную поддержку портативного компьютера Steam Deck;

Fallout 4 выйдет в магазине Epic Games Store.

Наконец, в отношении версий для ПК, PS5, Xbox Series X и S разом верны следующие добавления (бесплатные бонусы):

комплект «Остатки Анклава» — новый квест «Эхо прошлого», униформа «Полковник Анклава» и несколько вещей из Creation Club, которые раньше были платными. Речь идёт о скинах Анклава для оружия и брони, пушке Тесла, а также двух видах силовой брони (Hellfire и X-02) и тяжёлом огнемёте;

комплект «Временное решение», куда входят три вида оружия из подручных материалов: пусковая установка для бейсбольных мячей, гвоздемёт и свинья-копилка;

комплект «Хэллоуинская мастерская» — 38 декораций по мотивам Хэллоуина, включая ведьм, котлы, приведений и многое другое.

Почему столько много дополнительного контента для Fallout 4 вышло именно сейчас — понять не так сложно. В Сети доступен для просмотра весь первый сезон сериала Fallout, который, судя по первым отзывам, получился вполне состоятельным и даже хорошим.