Кристофер Нолан взял свой первый «Оскар» как лучший режиссёр.

В ночь на 11 марта прошла 96 церемония вручения премии «Оскар». Безоговорочным триумфатором церемонии в этом году стала картина «Опенгеймер» Кристофера Нолана, которая получила семь наград из 13 номинаций, включая главный приз.

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За «Опенгеймера» свои первые «Оскары» в карьере получили Кристофер Нолан, Киллиан Мёрфи и Роберт Дауни-младший. Технические «Оскары» за монтаж, операторскую работу и саундтрек тоже получил фильм Нолана.

Приза за лучшую женскую роль ушёл Эмме Стоун, сыгравшей в «Бедных-несчастных», а за женскую роль второго плана награду получила Давайн Джой Рэндольф из «Оставленных». Что касается Эммы Стоун, то это её уже вторая статуэтка — предыдущую она получила за «Ла-Ла Ленд».

Ещё одна примечательная победа — это «Лучший анимационный фильм», статуэтка отошла Хаяо Миядзаки за ленту «Мальчик и птица». Билли Айлиш во второй раз стала обладательницей «Оскара» за лучшую песню. Речь идёт о композиции «What Was I Made For?» из «Барби». Напомним, в 2022-м она получила аналогичную награду за «No Time to Die» для «Не время умирать».

А вот фильму «Убийцы цветочной луны» Мартина Скорсезе повезло меньше всего: он не получил ни одной награды из десяти номинаций. «Маэстро» Брэдли Купера тоже не смог завоевать ни одной статуэтки при семи номинациях.