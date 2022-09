Кинематографичный, надо отметить.

Компания Blizzard выпустила кинематографический релизный трейлер World of Warcraft: Wrath of the Lich King Classic, в котором демонстрируется сражение жителей Азерота с Артасом и его воинами. На земли Альянса нападают войска Плети, но позже хорошие герои справляются с захватчиками и переходят в контратаку.

Видео напоминает о нескольких ключевых моментах, которые происходили когда-то в игре, а теперь по новой будут разворачиваться в рамках Classic-вселенной. Напомним, релиз World of Warcraft: Wrath of the Lich King Classic состоится 26 сентября на ПК. В классическую версию третьего дополнения к онлайн-игре войдёт весь контент из оригинала. И по сей день считается, что данный аддон — лучший для World of Warcraft.

Для новичков напомним также, что Wrath of the Lich King Classic добавляет в игру новый класс и предоставляет игрокам возможность отправиться на битву с самим Артасом.